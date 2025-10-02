Lozn Bodn, starinsko ime za novodobni ansambel

Uroš Iršič je vodja, basist ter pevec ansambla Lozn Bodn iz Dolenjske, v katerem so še kitarist Urban Žagar, harmonikar Mitja Jernejčič in pevka Mojca Drobnič. Ansambel deluje od leta 2021, kar pomeni, da so relativno mlada skupina, imena pa se je spomnil njihov kitarist in ni tako nenavadno, kot se morda zdi. »Lozn Bodn je staro ime za Loški Potok, od koder prihajamo, sicer pa smo s tem želeli poudariti pripadnost domačemu kraju in tradiciji, ki se odraža tudi v naši glasbi,« razložijo fantje in dekle, ki so letos preigrali veliko veselic, porok, rojstnih dni, trenutno pa se pripravljajo na Polharsko noč, ki bo to soboto, 4. oktobra, v občini Logatec, »na ovinku« Grčarevec, kjer jih boste lahko slišali v živo.

Ansambel Lozn Bodn si je ime nadel po Loškem Potoku. FOTO: Mojca Marot

Za največji dosežek letošnjega poletja gotovo štejejo nagrado za najboljše besedilo valčka Ne rabiva mnogo avtorja Igorja Pirkoviča, s katerim so se predstavili na festivalu v Števerjanu, pod melodijo se je podpisal Peter Fink, zanj pa so posneli tudi videospot, ki je nastal pod okriljem produkcijske ekipe DS Media. Pristno domače vzdušje v videu so pričarali na lokaciji Ranča Kapun v Loškem Potoku, kjer so člani ansambla skupaj z ekipo ujeli toplino, pristnost in energijo skladbe. Nagrajeno besedilo opisuje trajno ljubezen, ki kljub času in vsakdanjim spremembam tudi v zrelih letih ostaja enako močna. Romantični verzi, kot so »še vedno me dvigneš pod nebo« in »ne rabiva mnogo za iskre v očeh«, poslušalcu sporočajo, da so sreča, bližina in ljubezen pogosto skrite v majhnih, vsakdanjih trenutkih.

Za največji dosežek letošnjega poletja štejejo nagrado za najboljše besedilo valčka.

»Vzdušje na festivalu je bilo fenomenalno, prav tako po njem. Nagrade res nismo pričakovali. Smo pa imeli in še imamo najboljšo publiko, ki nas je v Števerjan pospremila z avtobusi, za kar smo jim res hvaležni,« pravijo člani, ki priznavajo, da so sprva dobivali veliko vprašanj glede imena, zdaj pa so se ljudje že navadili nanj, pa tudi spoznali njihov kraj. V repertoarju imajo največ skladb Miheliča, Klavžarja, Zajca in Flereta, od zabavnih do evergreenov ter mnogih aktualnih in popularnih.

Kadar niso na odru, so nekateri z družino, drugi na vajah, tretji uživa s konji, pevka pa trenutno prenavlja stanovanje, so nam zaupali Dolenjci, ki so zaradi natrpanega urnika igranj in obveznosti ustvarjanje novih avtorskih skladb prestavili na zimo, ko bo več časa. Dodajmo, da so na novoletnem festivalu v Dolenjskih Toplicah lani prejeli pokal za najbolj izviren nastop po mnenju komisije.