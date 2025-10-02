  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NARODNOZABAVNA GLASBA

Lozn Bodn, starinsko ime za novodobni ansambel

Ime so si nadeli po Loškem Potoku, od koder prihaja večina članov. Na Števerjanskem festivalu so se predstavili z valčkom Ne rabiva mnogo.
V Števerjanu so se predstavili z valčkom Ne rabiva mnogo ter Miheličevo Nevihto v zakonu. FOTO: Mojca Marot
V Števerjanu so se predstavili z valčkom Ne rabiva mnogo ter Miheličevo Nevihto v zakonu. FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 2. 10. 2025 | 17:34
2:53
A+A-

Uroš Iršič je vodja, basist ter pevec ansambla Lozn Bodn iz Dolenjske, v katerem so še kitarist Urban Žagar, harmonikar Mitja Jernejčič in pevka Mojca Drobnič. Ansambel deluje od leta 2021, kar pomeni, da so relativno mlada skupina, imena pa se je spomnil njihov kitarist in ni tako nenavadno, kot se morda zdi. »Lozn Bodn je staro ime za Loški Potok, od koder prihajamo, sicer pa smo s tem želeli poudariti pripadnost domačemu kraju in tradiciji, ki se odraža tudi v naši glasbi,« razložijo fantje in dekle, ki so letos preigrali veliko veselic, porok, rojstnih dni, trenutno pa se pripravljajo na Polharsko noč, ki bo to soboto, 4. oktobra, v občini Logatec, »na ovinku« Grčarevec, kjer jih boste lahko slišali v živo.

Ansambel Lozn Bodn si je ime nadel po Loškem Potoku. FOTO: Mojca Marot
Ansambel Lozn Bodn si je ime nadel po Loškem Potoku. FOTO: Mojca Marot

Za največji dosežek letošnjega poletja gotovo štejejo nagrado za najboljše besedilo valčka Ne rabiva mnogo avtorja Igorja Pirkoviča, s katerim so se predstavili na festivalu v Števerjanu, pod melodijo se je podpisal Peter Fink, zanj pa so posneli tudi videospot, ki je nastal pod okriljem produkcijske ekipe DS Media. Pristno domače vzdušje v videu so pričarali na lokaciji Ranča Kapun v Loškem Potoku, kjer so člani ansambla skupaj z ekipo ujeli toplino, pristnost in energijo skladbe. Nagrajeno besedilo opisuje trajno ljubezen, ki kljub času in vsakdanjim spremembam tudi v zrelih letih ostaja enako močna. Romantični verzi, kot so »še vedno me dvigneš pod nebo« in »ne rabiva mnogo za iskre v očeh«, poslušalcu sporočajo, da so sreča, bližina in ljubezen pogosto skrite v majhnih, vsakdanjih trenutkih.

Za največji dosežek letošnjega poletja štejejo nagrado za najboljše besedilo valčka.

»Vzdušje na festivalu je bilo fenomenalno, prav tako po njem. Nagrade res nismo pričakovali. Smo pa imeli in še imamo najboljšo publiko, ki nas je v Števerjan pospremila z avtobusi, za kar smo jim res hvaležni,« pravijo člani, ki priznavajo, da so sprva dobivali veliko vprašanj glede imena, zdaj pa so se ljudje že navadili nanj, pa tudi spoznali njihov kraj. V repertoarju imajo največ skladb Miheliča, Klavžarja, Zajca in Flereta, od zabavnih do evergreenov ter mnogih aktualnih in popularnih.

Kadar niso na odru, so nekateri z družino, drugi na vajah, tretji uživa s konji, pevka pa trenutno prenavlja stanovanje, so nam zaupali Dolenjci, ki so zaradi natrpanega urnika igranj in obveznosti ustvarjanje novih avtorskih skladb prestavili na zimo, ko bo več časa. Dodajmo, da so na novoletnem festivalu v Dolenjskih Toplicah lani prejeli pokal za najbolj izviren nastop po mnenju komisije.

Več iz teme

Loški Potokansambel Lozn BodnDolenjska
ZADNJE NOVICE
20:14
Šport  |  Odmevi
IGRAL ZA OLIMPIJO

Slovenski šport ovit v črnino: veliko prezgodaj se je poslovil Matevž

Ljubiteljem hokeja bo ostal v spominu kot eden najobetavnejših slovenskih vratarjev svoje generacije.
2. 10. 2025 | 20:14
19:56
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Poplave, potresi, izpadi elektrike: v Žalcu pripravljajo ljudi na izredne razmere

V Žalcu predavanja in delavnice, kako ukrepati v nepredvidljivih situacijah. A brez panike; ne grozijo nam izredne razmere, le nasvete so delili.
Simona Fajfar2. 10. 2025 | 19:56
19:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
VELIKA ŠKODA

Na počivališču iz tovornjaka ukradel 15 kartonov vina! A to ni bilo vse

Na območju Policijske uprave Celje so imeli v sredo precej dela z dolgoprstneži.
2. 10. 2025 | 19:40
19:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZLJIVO

Kaj se dogaja? V središču Ljubljane našli moško truplo

Intenzivna preiskava še poteka, pravijo na Policiji.
2. 10. 2025 | 19:15
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
NARAVA

Iskali veverico, našli malega razbojnika

V perujskih Andih odkrili novo vrsto oposuma; poimenovali so ga po staroselski kulturi Chachapoya.
2. 10. 2025 | 19:00
18:51
Novice  |  Slovenija
LANI OČITKE ZAVRNIL

Tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti premierju Golobu v zadevi Bobnar

Gre za očitke o domnevnem nedopustnem vmešavanju v delo policije.
2. 10. 2025 | 18:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Nova priložnost za mlade v Sloveniji

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

S tem trikom boste znižali stroške ogrevanja

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Gradite ali prenavljate? To morate vedeti.

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki