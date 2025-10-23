Lučani vabijo na obisk

Člani Ansambla Obisk so harmonikarica Tanja Podkrižnik, baritonist in kontrabasist Filip Kladnik, ritem kitarist je Aljaž Pančur, ki obenem tudi poje, pevski duet pa tvorita Kristina Zamernik in Ana Strmčnik. Vsem petim, trem mladenkam in dvema mladeničema, vsi so iz občine Luče, je bila glasba položena v zibelko, saj skoraj vsi prihajajo iz družin, kjer je narodnozabavna glasba prisotna od nekdaj. Tako niti ne preseneča, da so se odločili, da bodo vso energijo usmerili ravno v to zvrst.

V tej zasedbi delujejo dobro leto, v tem času pa so stkali trdne vezi, kar se čuti tako na njihovih vajah kot nastopih. In zdi se, da jih ljudje, poslušalci, zelo radi povabijo na »obisk«. Obisk pa vedno pride na obisk z inštrumenti, dobro voljo in nabrušenimi glasilkami.

Da so povezani in odločeni pustiti sled na narodnozabavni sceni, se čuti tako na vajah kot nastopih.

﻿Radi poustvarjajo skladbe, ki so stalnica slovenske narodnozabavne glasbe, hkrati pa si prizadevajo ustvarjati lastne. Njihova želja je, da bi to zvrst približali mlajšim generacijam in jim dokazali in pokazali, da je narodnozabavna glasba lahko sodobna, sveža in prijazna do mladih. Kot se spodobi za novince, so že posneli prvo avtorsko skladbo. Glede na ime verjetno ni treba veliko ugibati, katero tematiko so izbrali. Povabilo na obisk, seveda, naslov polke je namreč Pridite na obisk. Z njo se predstavljajo širši publiki in predvsem vse ljudi vabijo »na obisk« oziroma k poslušanju njihove glasbe.

»Prepričani smo, da je prav glasba tista, ki povezuje ljudi, saj je ta povezala tudi nas,« pravijo dekleta in fanta, ki se radi družijo ob koncu tedna, seveda ob dobri glasbi in skupnem muziciranju. »In to so naši najlepši trenutki, ki smo jih strnili v prvi skladbi; ta je lahkotna, živahna in gre hitro v uho,« povedo mladenke in mladeniča, ki so se temu primerno oblekli v narodno nošo, saj spoštujejo slovensko glasbo.

Avtor njihove prve skladbe je v celoti glasbeni prijatelj David Bevc, skladbo je v svojem studiu Lugoton posnel producent Bojan Lugarič, videospot pa je nastal v produkciji Blaža Gobca, in to v Zgornji Savinjski dolini, natančneje v Podvolovljeku. Prelepo brunarico jim je za potrebe snemanja odstopil Janez Podkrižnik, v glavni vlogi nastopa Blaž Moličnik.

Čeprav so na glasbeno pot stopili šele pred slabim letom, se zdi, da so že osvojili občinstvo s svojo energijo, preprostostjo in povezanostjo. »Obisk ni le naše ime, temveč zagotovilo, da bomo z našo glasbo radi obiskovali ljudi. Upamo, da si nas bodo tudi poslušalci zapomnili,« pravijo Tanja, Filip, Aljaž, Kristina in Ana.