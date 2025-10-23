  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NARODNOZABAVNA GLASBA

Lučani vabijo na obisk

Iz Zgornje Savinjske doline prihaja mladi in energični Ansambel Obisk. Člane družijo prijateljstvo, ljubezen do glasbe in želja po ustvarjanju.
Skoraj vsi v Ansamblu Obisk so iz družin, v katerih je narodnozabavna glasba prisotna od nekdaj. FOTO: arhiv ansambla
Skoraj vsi v Ansamblu Obisk so iz družin, v katerih je narodnozabavna glasba prisotna od nekdaj. FOTO: arhiv ansambla
Mojca Marot
 23. 10. 2025 | 17:00
3:05
A+A-

Člani Ansambla Obisk so harmonikarica Tanja Podkrižnik, baritonist in kontrabasist Filip Kladnik, ritem kitarist je Aljaž Pančur, ki obenem tudi poje, pevski duet pa tvorita Kristina Zamernik in Ana Strmčnik. Vsem petim, trem mladenkam in dvema mladeničema, vsi so iz občine Luče, je bila glasba položena v zibelko, saj skoraj vsi prihajajo iz družin, kjer je narodnozabavna glasba prisotna od nekdaj. Tako niti ne preseneča, da so se odločili, da bodo vso energijo usmerili ravno v to zvrst.

V tej zasedbi delujejo dobro leto, v tem času pa so stkali trdne vezi, kar se čuti tako na njihovih vajah kot nastopih. In zdi se, da jih ljudje, poslušalci, zelo radi povabijo na »obisk«. Obisk pa vedno pride na obisk z inštrumenti, dobro voljo in nabrušenimi glasilkami.

Da so povezani in odločeni pustiti sled na narodnozabavni sceni, se čuti tako na vajah kot nastopih.

﻿Radi poustvarjajo skladbe, ki so stalnica slovenske narodnozabavne glasbe, hkrati pa si prizadevajo ustvarjati lastne. Njihova želja je, da bi to zvrst približali mlajšim generacijam in jim dokazali in pokazali, da je narodnozabavna glasba lahko sodobna, sveža in prijazna do mladih. Kot se spodobi za novince, so že posneli prvo avtorsko skladbo. Glede na ime verjetno ni treba veliko ugibati, katero tematiko so izbrali. Povabilo na obisk, seveda, naslov polke je namreč Pridite na obisk. Z njo se predstavljajo širši publiki in predvsem vse ljudi vabijo »na obisk« oziroma k poslušanju njihove glasbe.

Skoraj vsi prihajajo iz družin, kjer je narodnozabavna glasba prisotna od nekdaj.
Skoraj vsi prihajajo iz družin, kjer je narodnozabavna glasba prisotna od nekdaj.

»Prepričani smo, da je prav glasba tista, ki povezuje ljudi, saj je ta povezala tudi nas,« pravijo dekleta in fanta, ki se radi družijo ob koncu tedna, seveda ob dobri glasbi in skupnem muziciranju. »In to so naši najlepši trenutki, ki smo jih strnili v prvi skladbi; ta je lahkotna, živahna in gre hitro v uho,« povedo mladenke in mladeniča, ki so se temu primerno oblekli v narodno nošo, saj spoštujejo slovensko glasbo.

Avtor njihove prve skladbe je v celoti glasbeni prijatelj David Bevc, skladbo je v svojem studiu Lugoton posnel producent Bojan Lugarič, videospot pa je nastal v produkciji Blaža Gobca, in to v Zgornji Savinjski dolini, natančneje v Podvolovljeku. Prelepo brunarico jim je za potrebe snemanja odstopil Janez Podkrižnik, v glavni vlogi nastopa Blaž Moličnik.

Čeprav so na glasbeno pot stopili šele pred slabim letom, se zdi, da so že osvojili občinstvo s svojo energijo, preprostostjo in povezanostjo. »Obisk ni le naše ime, temveč zagotovilo, da bomo z našo glasbo radi obiskovali ljudi. Upamo, da si nas bodo tudi poslušalci zapomnili,« pravijo Tanja, Filip, Aljaž, Kristina in Ana.

Več iz teme

narodnozabavna glasbaansambel Obisk
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Razkrito: kdaj ljudje najpogosteje varajo

Strokovnjakinja za intimne odnose razkriva, v katerih trenutkih večino zamika skok čez plot.
23. 10. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PREVIDNO

Spravil se je na 87-letno gospo! Policija resno: Ni policista, ki bi preverjal, ali je vaš denar lažen

Poudarjajo, da uradnih dolžnosti ne opravljajo tako, da bi državljane po telefonu spraševali po informacijah o bankovcih ali jih prosili za dvig denarja iz bank.
23. 10. 2025 | 18:00
17:15
Novice  |  Slovenija
VOJAŠKA INDUSTRIJA

Hrvati in Slovenci razvijajo »morilca dronov«, za katerega se zanima pol Nata

Sistem Komodo-Mangart 25 je že uvrščen na seznam projektov, ki jih bo sofinancirala Evropska unija.
23. 10. 2025 | 17:15
17:10
Premium
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Številski nizi s posebno močjo

Občutite, katera števila najbolj odsevajo svetlobo. Lahko začnete z eno- ali dvominutno koncentracijo.
23. 10. 2025 | 17:10
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NARODNOZABAVNA GLASBA

Lučani vabijo na obisk

Iz Zgornje Savinjske doline prihaja mladi in energični Ansambel Obisk. Člane družijo prijateljstvo, ljubezen do glasbe in želja po ustvarjanju.
23. 10. 2025 | 17:00
16:25
Bulvar  |  Domači trači
ROJSTNI DAN

Urška Klakočar Zupančič pokazala redko fotografijo svojih sinov (FOTO)

Na družbenih omrežjih je objavila redko fotografijo svojih dvojčkov, ki danes praznujeta 13. rojstni dan.
23. 10. 2025 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je »brez sladkorja« res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kako prepoznati lažni glas sodelavca

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je »brez sladkorja« res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kako prepoznati lažni glas sodelavca

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
21. 10. 2025 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Ste vedeli, da lahko tako veliko privarčujete?

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 10:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

To so lahko razlogi za bolečine v hrbtenici

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Starši, pozor! To morate vedeti, preden otrok začne trenirati

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:10
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Zdrava hrana

Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOBILNA TEHNOLOGIJA

Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
23. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki