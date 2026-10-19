Luka Basi komaj zadrževal solze, nato pa razkril veliko novico (FOTO)

Priljubljeni glasbenik Luka Basi je minulo soboto v mariborski Dvorani Tabor s spektakularnim koncertom proslavil deset let glasbene kariere. Večer, poln uspešnic, glasbenih gostov in čustvenih trenutkov, je zaznamoval predvsem prvi nastop njegovega sina Taia, ki je z očetom stopil na veliki oder. Basi pa je ob koncu koncerta s solzami v očeh razkril še veliko novico: 25. septembra prihodnje leto pripravlja nov koncertni spektakel v ljubljanski Hali Tivoli.

Da bo jubilejni večer nekaj posebnega, je bilo jasno že ob začetku. Približno dvajset minut pred koncertom se je Basi z umetno brado in v trenirki pomešal med obiskovalce, a ga niso prepoznali. Ko so zadoneli prvi takti uspešnice Skrito v raju, se ni pojavil na odru, temveč sredi dvorane. Med presenečenimi obiskovalci se je nato prebil do odra, odvrgel preobleko in začel koncert, med katerim je občinstvo skupaj z njim prepevalo njegove največje uspešnice. Najbolj čustven trenutek večera je bil prvi skupni nastop s sinom Taiem. Ta se je očetu najprej pridružil s kitaro pri pesmi Kad postaneš drugome žena, nato pa zbral pogum in zapel še Ti si moja prva ljubav.

Z ženo Nastjo Gabor sta poskrbela za romantičen trenutek večera. FOTOGRAFIJE: NEO VISUALS

»To je občutek, ki se ga ne da opisati. Misliš, da veš, kako bo, ampak dokler tega dejansko ne doživiš, ne moreš vedeti. To je eden najlepših občutkov, kar jih lahko človek oziroma glasbenik doživi,« je po koncertu povedal ponosni oče. Dodal je, da se je Tai na odru počutil kot prava superzvezda, sam pa se je v šali vprašal, ali bo lahko ob takšnem nasledniku kmalu odšel v pokoj. Na odru so se mu pridružili tudi žena Nastja Gabor, s katero je zapel skladbi S tabo in Ti si moj san, ter njegovi sestri, s katerima je izvedel pesem Seko moja. Nastja je priznala, da je bil koncert zaradi družinskih nastopov še posebno čustven.

Presenetil z novo poročno pesmijo

Poleg družinskih članov so nastopili številni glasbeni gostje. Legendarni hrvaški pevec Duško Lokin je z Basijem zapel Prijatelju, Domen Kljun pa Ružo bila. Prav z njim je Basi poskrbel za dodatno presenečenje, ko sta občinstvu predstavila refren še neizdane poročne pesmi. Na oder sta povabila tudi producenta Raaya, ki ju je spremljal na klavirju. Skladba pripoveduje o očetu, ki hčer pospremi pred oltar, Basi pa je razkril, da jo želi nekoč zapeti svoji hčerki Tii. Ganljiva izvedba je marsikaterega obiskovalca spravila do solz.

Jubilejni koncert je v mariborsko Dvorano Tabor privabil množico oboževalcev.

Manjkala ni niti hrvaška grupa Vigor, s katero je Basi pred kratkim izdal duet Još viski pijem. Skupaj so zapeli tudi Da sam ja on, pevec Mario Roth pa se mu je pridružil še pri pesmi Tri kreveta. Nastopili so tudi Kvartet Duh, folklorna skupina in ženski pevski zbor Karantanke. Za zaključek večera je Basi prihranil uspešnico To je to, nato pa se je občinstvu zahvalil za deset let podpore. Ob spominih na prehojeno glasbeno pot ni mogel skriti solz, še pred slovesom pa je napovedal nov veliki izziv. »Dragi moji, 25. septembra prihajamo v Halo Tivoli!« je oznanil ob glasnem aplavzu.