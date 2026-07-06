Luka Basi prvi Slovenec na prestižnem festivalu

Luka Basi je v jubilejnem letu svoje glasbene kariere dosegel nov pomemben mejnik. Kot prvi slovenski izvajalec je nastopil na glasbenem festivalu Melodije Jadrana v Splitu, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot eden najprestižnejših na Hrvaškem. S tem se je vpisal v zgodovino mladega, a vse bolj uglednega festivala, na katerem nastopajo največja imena hrvaške glasbene scene.

Poteka v edinstvenem ambientu Galerije Meštrović in vsako leto privabi številne ljubitelje glasbe ter ugledna glasbena imena. Na njegovem odru so v preteklih letih nastopili Jelena Rozga, Doris Dragović, Petar Grašo, Nina Badrić, Jole, Tonči Huljić, Jacques Houdek, Marko Tolja, Marko Kutlić in številni drugi. Nastop ima za priljubljenega pevca še posebno težo, saj letos praznuje deset let glasbene poti. V jubilejnem letu je tako dosegel enega pomembnejših mejnikov svoje kariere in se predstavil občinstvu na festivalu, ki postaja vse pomembnejša referenca na hrvaški glasbeni sceni.

Lepšega darila ob deseti obletnici kariere si skoraj ne bi mogel želeti.

»Ko sem zadnja leta spremljal Melodije Jadrana in na istem odru gledal izvajalce, kot so Jelena Rozga, Petar Grašo, Nina Badrić, Jole in številni drugi, si nisem predstavljal, da bom nekoč tudi sam del tega. Zame je to velika prelomnica. Ne samo zaradi tega, ker sem prvi Slovenec na tem odru, ampak predvsem zato, ker sem postal del družbe izvajalcev, ki jih že dolga leta iskreno spoštujem. Lepšega darila ob deseti obletnici kariere si skoraj ne bi mogel želeti,« je povedal Basi. Z nastopom na Melodijah Jadrana je sklenil tudi festivalsko trilogijo letošnjega poletja. Potem ko je nastopil na festivalih Melodije Istre in Kvarnerja (MIK) ter CMC Festivalu, je v Splitu občinstvu predstavil balado Za nas. Skladba je navdušila obiskovalce festivala, spremljali pa so jo tudi gledalci neposrednega prenosa na hrvaški nacionalni televiziji.

Z nastopom v Splitu je kronal uspešno festivalsko poletje.

Vrhunec ga še čaka

Ob festivalskem nastopu pevec predstavlja tudi dve novi skladbi. Balada Za nas je dobila radijski izid, na radijske postaje pa prihaja tudi pesem Hladno pivo i kokteli, ki jo je Basi premierno predstavil na festivalu MIK. Skladba je že pred uradnim radijskim izidom požela izjemen odziv, saj je na družbenih omrežjih in YouTubu zbrala več kot milijon ogledov, zdaj pa jo bodo lahko poslušali tudi radijski poslušalci. Uspešno festivalsko poletje je zaznamovala tudi skladba Katamaran, predstavljena na CMC Festivalu, ki še naprej osvaja radijske postaje in poslušalce. Tri festivalske predstavitve, tri nove skladbe in odmeven nastop na enem najuglednejših hrvaških festivalov so pomembno poglavje v Basijevi karieri ter napovedujejo nadaljevanje njegove uspešne glasbene poti na slovenskem in hrvaškem trgu. Konec leta bo desetletje glasbenega ustvarjanja zaznamoval z velikim koncertom v mariborski Dvorani Tabor, kjer bo skupaj z občinstvom proslavil pomembno obletnico in kronal eno najuspešnejših obdobij svoje kariere.