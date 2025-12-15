Luka še vedno išče njeno ime

Slovenski javnosti se je predstavil z vlogo Eddieja v muzikalu Mamma Mia!, očaral nas je kot radijski moderator, finalist šeste sezone oddaje Slovenija ima talent in zmagovalec šova Znan obraz ima svoj glas. Vokalne sposobnosti je dokazal v skupini Proper, od leta 2021 pa je pevec v Ansamblu Saša Avsenika. Luka Sešek pravi, da tam ostaja vse po starem, a hkrati z avtorskimi projekti gradi lastno zgodbo v pop vodah, ki jih je zelo pogrešal. Po prvih dveh skladbah Največja napaka in Lanski sneg je luč sveta ugledala še tretja, ki nosi naslov Njen' ime.

Luka pravi, da ga glasba sama vleče naprej in da ima vsako leto večjo željo po ustvarjanju pod svojim imenom. »Ustvarjanje glasbe je zame pravzaprav zelo naraven proces. Pomembno je samo, da čim več časa preživim v studiu s svojo ekipo, predvsem s producentom Damjanom Jovičem. Tam nastane glasba. Kdaj boljša, kdaj slabša, ampak najpomembnejša je doslednost. Ko se pogovarjamo o trenutkih, ki so se mi zgodili in se mi dogajajo, dobimo dobro iztočnico. Počasi dozorevam, se učim in spoznavam, kaj je res dobro zame. Moja glasba bo sveža, kakovostna, iskrena in zdrava! To je moj cilj,« pravi 28-letnik.

20. decembra bo z Ansamblom Saša Avsenika nastopil v razprodani Areni Stožice. Foto: Mediaspeed.net

Pesem pripoveduje preprosto zgodbo, ki je po svoje malce žalostna. »S prijatelji smo se zabavali, malo pregloboko pogledali v kozarec, jaz pa sem spoznal dekle, s katerim sem preživel lep večer. Potem pa se njenega imena sploh nisem spomnil in ostali so mi samo spomini,« razkrije ozadje nastanka pesmi. Luko konec decembra z Ansamblom Saša Avsenika čaka razprodan koncert v Areni Stožice. Pravi, da je usklajevanje obeh poti zaradi ljudi, ki mu stojijo ob strani, lažje. »Pravzaprav gre tukaj največja zahvala mojim sodelavcem, mojemu šefu Sašu ter našemu menedžerju in mojemu zelo dobremu prijatelju Maticu, ki mi omogočajo, da lahko delujem na dveh področjih hkrati. To zelo cenim,« je hvaležen.

