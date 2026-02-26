Luna se krči

Če pogledate v nočno nebo in pomislite, da je Luna videti precej majhna, se ne motite. Nova študija je potrdila, da se Luna – krči. Znanstveniki so na njenem površju odkrili več kot 1000 novih razpok. To kaže, menijo, da se krči in preoblikuje. Novice so pravzaprav slabe, saj to pomeni, da bo v prihodnosti doživela veliko tektonske aktivnosti, astronavte, ki bi nekega dne raziskovali ali živeli na Luninem površju, pa bi posledično lahko ogrožali uničujoči potresi, in prav to skrbi znanstvenike. »Živimo v zelo vznemirljivem času za znanost in raziskovanje Lune,« je dejal Cole Nypaver, glavni avtor študije. Prihajajoči programi raziskovanja, kot je Artemis, bodo zagotovili obilo novih informacij o našem naravnem satelitu. »Boljše razumevanje lunarne tektonike in seizmične aktivnosti bo neposredno koristilo varnosti in znanstvenemu uspehu te in prihodnjih misij.«

Znanstveniki že od leta 2010 vedo, da se Luna postopoma manjša, saj se njena notranjost ohlaja in površina krči, prav slednje je v luninem višavju ustvarilo značilne reliefne oblike. Te strukture nastanejo, ko se njena skorja stisne in nastale sile potisnejo material navzgor in čez sosednjo skorjo vzdolž preloma, kar ustvari greben.

Razumevanje geoloških značilnosti​

Vendar pa so raziskovalci v novi študiji opazili nenavadne razpoke na drugem območju, in sicer na lunarnem morju – prostranih, temnih, bazaltnih ravninah, ki jih je oblikovala lava. Razpoke so poimenovali majhni grebeni morja. »Že od obdobja Apolla poznamo njihovo razširjenost po luninem višavju, vendar je to prvič, da so znanstveniki dokumentirali široko razširjenost podobnih značilnosti po celotnem luninem morju,« je dejal Nypaver in še, da jim bo ta raziskava omogočila boljše razumevanje notranjosti Lune ter njene toplotne in seizmične zgodovine ter prihodnjih potresov. Ekipa je odkrila 1114 novih majhnih grebenov morja, s čimer se je skupno število teh na Luni odkritih povzpelo na 2634. V povprečju so stari približno 124 milijonov let. Sliši se staro, a so med najmlajšimi geološkimi značilnostmi na Luni.

Nasa je zaradi tehničnih težav znova preložila izstrelitev posadke z raketo Artemis 2 na pot okrog Lune. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Afp

Čeprav odkritje razpok pomaga pri razumevanju geoloških značilnosti, bi lahko bilo katastrofalno za vesoljske agencije, ki načrtujejo, da bodo nanjo poslali ljudi. Predvsem se to tiče ameriške vesoljske agencije Nasa, ki želi ljudi do leta 2028 poslati na Luno. Prav te dni, minulo soboto, če smo povsem natančni, je Nasa zaradi tehničnih težav znova preložila izstrelitev posadke z raketo Artemis 2 na pot okrog Lune. Predstavnik Nase Jared Isaacman je na družbenem omrežju X sporočil, da je treba odpraviti težavo z oskrbo s helijem v eni od stopenj rakete, zato za marec predvidena izstrelitev rakete ni mogoča, kot najzgodnejši možni datum je navedel začetek aprila. Nasa namerava z misijo Artemis astronavte prvič po več kot 50 letih poslati na pot okrog Lune.