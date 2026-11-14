Mačehe se pogosto počutimo, kot da smo razdiralke družin

Mačeha, krušna mama ali bonus mama? Ženske, ki vstopijo v družino, v kateri ima partner že otroke, se pogosto srečujejo z izzivi, na katere jih nihče ne pripravi. Zala Udir je tudi sama bonus mama, zaradi pomanjkanja podpore pa je ustanovila skupnost Aurapax, namenjeno ženskam v sestavljenih družinah. V intervjuju je spregovorila o svojih prvih korakih v novi družini, postavljanju meja, predsodkih in občutkih, o katerih se pogosto premalo govori.

Koliko sta bila stara partnerjeva otroka, ko ste postali del njihove družine?

To je bilo pred približno tremi leti. Otroka sta bila takrat stara približno 9 in 11 let. To sta že razviti osebnosti, z lastnimi spomini, navadami in oblikovanimi družinskimi tradicijami. Ti pa v vse to prideš kot nekdo povsem nov, brez izkušenj.

Kako ste doživljali prve mesece v novi družinski vlogi?

Bilo je kar težko. Poleg tega, da nisem imela izkušenj z otroki, tudi nisem bila izkušena gospodinja. V zadnjih letih sem se tako učila kuhati, iskala recepte in na spletu preverjala, kako odstraniti kakšen madež z oblačil. Pravzaprav si na vseh področjih začetnik. Prvo leto je bilo res zahtevno. Ob tem sem si ves čas želela, da bi v otrokovo življenje prinesla nekaj dobrega, svoj bonus. Nikakor nisem želela nadomestiti biološke mame, ampak postati dodatna oseba, na katero se otrok lahko opre.

Ste si na začetku želeli z otrokoma vzpostaviti predvsem prijateljski odnos? Se lahko zgodi, da zaradi želje po sprejetosti pozabimo na postavljanje meja?

Mislim, da je to lahko past. Sama sem zelo organizirana, redoljubna in dosledna. Kar se dogovorimo, upoštevam, prav tako spoštujem pravila, ki jih je postavil partner. Morda mi je prav zato včasih težko, ker imam občutek, da nisem tako priljubljena. Vendar sem skozi izkušnje spoznala, da otroci čutijo tvojo naklonjenost tudi takrat, ko postavljaš meje in se ne trudiš zgolj za priljubljenost. To mi je zelo veliko pomenilo. Gradnja odnosa je tek na dolge proge in tudi mene čaka še veliko dela.

Je bila prav ta negotovost razlog, da ste začeli iskati podporo drugih žensk?

Da. Želela sem preveriti, ali stvari počnem prav, in poiskati nekoga, ki bi razumel moje občutke. Toda takšne podpore nisem našla. Zato sem se odločila, da bom sama oblikovala skupnost. Začetki niso preprosti, predvsem zato, ker se o zahtevnosti vloge mačehe skoraj ni govorilo. Če se ženska pritoži, pogosto sliši: »Saj si vedela, da ima partner otroke. Sama si se tako odločila.« Res je, da si se odločila za tak odnos, vendar nisi mogla vnaprej vedeti, kakšni občutki in izzivi bodo prišli z njim. Družina je nekaj zelo dinamičnega in vseh situacij preprosto ne moreš predvideti.

Nisi enakovreden starš, si pa enakovreden partner.

Kako deluje vaša skupnost Aurapax, kakšno podporo ponujate bonus mamam?

Ponujam individualne pogovore in skupinske delavnice, na katerih se zbere največ pet mačeh. Skupine so namenoma majhne, saj je ženskam pogosto zelo težko govoriti o svojih občutkih. Pred prvim srečanjem marsikatera misli, da se ne bo mogla odpreti, ker o teh stvareh prej ni mogla govoriti niti v svojem okolju. Toda do zdaj se je vedno zgodilo, da je vsaka spregovorila. Ko slišiš drugo žensko, ki doživlja podobne občutke in težave, je to veliko olajšanje. Prav to je bil moj osnovni namen. Želim, da se ženske razbremenijo, se v svoji družinski vlogi počutijo bolj sproščeno in to pozitivno vpliva tudi na njihove družine.

O čem se najpogosteje pogovarjate na srečanjih?

Vsako srečanje ima določeno temo. Pogovarjamo se o partnerskem odnosu, različnih načinih vzgoje pri mami in očetu, naši vlogi v družini in odnosu z biološko mamo. Seveda pogovor pogosto zaide tudi drugam, saj imajo ženske veliko izkušenj, ki jih želijo deliti. Najpomembnejše je, da se lahko razbremenijo. Udeleženke so mi povedale, da so srečanja doživele kot varen in topel prostor, kjer so lahko odkrito spregovorile. Veliko jim pomeni tudi to, da spoznajo druge ženske s podobnimi izkušnjami in dobijo praktične nasvete za vsakdanje življenje. Takšni odzivi mi potrjujejo, da je moja ideja dobila smisel.

Mačehe v pravljicah pogosto nastopajo kot negativni liki. Se ti predsodki po vaših izkušnjah še vedno kažejo v resničnem življenju?

Da, in res si želim, da bi se ta pogled spremenil. Seveda obstajajo tudi slabe mačehe, tako kot obstajajo slabe mame. Toda ogromno žensk se v tej vlogi zelo trudi. Kljub temu jih ljudje še vedno včasih gledajo skozi zgodbo o Pepelki. Veliko mačeh mi pove, da se počutijo kot razdiralke družin oziroma da jim okolica daje tak občutek, čeprav pogosto sploh niso bile razlog za razhod partnerjev. Zaradi tega se pojavljajo tudi občutki krivde in obsojanja.

Svoje poglede partnerju povem sproti, saj želim, da ve, kako razmišljam, ne vplivam pa na starševske odločitve, saj jih sprejemajo biološki starši, pravi Zala Udir. FOTO: Neža Kralj

Kako so vaši bližnji sprejeli dejstvo, da ste postali partnerica moškega z dvema otrokoma?

Pri meni odzivi niso bili tako dramatični, ker tudi sama izhajam iz sestavljene družine. Zato so bližnji mojo odločitev lažje razumeli. Se pa še danes včasih zgodi, da se s prijateljicami pogovarjamo o kakšni drugi družini in potem ugotovijo, da so s svojimi komentarji nehote zajele tudi mojo zgodbo. Takrat me malo pogledajo. Vendar jih razumem, saj takšna družinska situacija za marsikoga še vedno ni nekaj običajnega.

Ste se morali zaradi vstopa v sestavljeno družino odpovedati tudi nekaterim svojim željam in življenjskim načrtom? Kako ste se soočili s tako veliko življenjsko spremembo?

Zagotovo se na takšno vlogo v življenju ne pripravljaš, potem pa se nenadoma znajdeš v njej. Nobenega priročnika ni, ki bi ga lahko prebral in dobil vse odgovore. Zato je vse skupaj še posebej težko. Včasih se moraš sprijazniti tudi s tem, da se nekatere tvoje sanje morda ne bodo uresničile. Če si si na primer želel nekoč živeti v tujini, partnerja pa na Slovenijo veže otrok, moraš svoje načrte prilagoditi ali jih preoblikovati. Sama sem danes res vesela, ker se mi zdi, da sem našla ravnovesje. Sem prisotna članica družine, hkrati pa ohranjam svojo identiteto. Še vedno uresničujem svoje cilje, se družim s prijateljicami in si vzamem čas zase, za stvari, ki me veselijo. To se mi zdi zelo pomembno.

V enem od prejšnjih intervjujev ste priznali, da ste se na začetku v novi družinski vlogi nekoliko izgubili, ker ste si tako močno želeli postati del družine. Je lahko pretirana želja po sprejetosti tudi past?

Mislim, da je lahko. Na začetku si tako zelo želiš ugajati in se vključiti v družino, da prevzameš veliko obveznosti nase. Pozneje pa jih je težko predati nekomu drugemu ali postaviti nove meje. Če na primer na začetku prevzameš pranje in skrb za vsa oblačila, je pozneje težko reči, da bi rada, da del teh obveznosti prevzamejo otroci. Prav zato me ženske pogosto sprašujejo, ali so moje delavnice primerne tudi zanje, če so šele na začetku ali o vstopu v sestavljeno družino šele razmišljajo. Vedno jim odgovorim, da so. Tudi ženske, ki so mačehe že pet let, pogosto rečejo: »Joj, ko bi imela to na začetku.« Meje je namreč včasih težje spreminjati kot postaviti že na začetku.

Sem prisotna članica družine, hkrati pa ohranjam svojo identiteto.

Kako pomembna je v sestavljeni družini komunikacija med partnerjema? Pri vas se o vzgoji otrok dogovarjajo biološki starši, vi pa morate svoje želje in poglede usklajevati predvsem s partnerjem, kajne?

Da, čeprav je treba poudariti, da vsaka sestavljena družina deluje nekoliko drugače. Pri nas se o otrocih dogovarjata biološka starša. Pomembno pa je, da partnerju poveš svoje želje in ohranjaš svojo osebnost. Ne smeš se izgubiti v odnosu. Če si na primer v prihodnosti želiš tudi skupnega otroka, je pomembno, da o tem s partnerjem pravočasno spregovoriš. Tudi sama moraš izraziti svoje mnenje, čeprav ne odločaš o vzgoji njegovih otrok.

Kaj pa, kadar se z vzgojnimi odločitvami bioloških staršev ne strinjate? Kako izrazite svoje stališče, ne da bi posegali v njuno starševsko vlogo?

Svoje poglede partnerju povem sproti, saj želim, da ve, kako razmišljam. Ne vplivam pa na starševske odločitve, saj jih sprejemajo biološki starši. Rada rečem: »Nisi enakovreden starš, si pa enakovreden partner.« To se mi zdi zelo pomembno. Čeprav kot mačeha nimaš enake vloge pri vzgoji otrok, ne smeš pozabiti, da si v partnerskem odnosu enakovredna. Tudi tvoje želje, potrebe in mnenje imajo svojo vrednost.

Je težko najti pravo mejo med tem, da spoštujete odločitve bioloških staršev, in tem, da kot enakovredna partnerica izrazite svoje potrebe?

Da, zelo težko. Mislim, da pri iskanju te meje vsak kdaj naredi tudi kakšno napako.

Kaj vas je kot mlado žensko najbolj prepričalo, da ste se odločili postati del sestavljene družine? Je bila odločilna ljubezen do partnerja ali tudi njegov odnos z otrokoma?

Zame je bil zagotovo odločilen partner. Mislim, da je tako tudi pri drugih mačehah. Pri ženskah, ki prihajajo k meni, najprej začutim globoko ljubezen do partnerja. Verjamem, da je prav ta ljubezen glavno gonilo, zaradi katerega si pripravljen premagovati tudi zahtevnejše preizkušnje. Pomembno pa je, da zveza temelji na trdnih temeljih, da sta si partnerja v oporo in sta si predana.