Maček brez dlake

V tem zapovedano veselem decembru je naokrog veliko mačkov. Pa ne le, kot preberemo v SSKJ, domačih živali s krajšim gobcem, gosto mehko dlako in vpotegljivimi kremplji, ki prebivajo v stanovanju, hiši, zlasti za družbo, ali na prostem, zlasti za lovljenje miši, ampak tudi takšnih, ki jih najdemo v frazemih.

Marsikdo ima po žurerski noči mačka, zaradi katerega se slabo počuti ali je nerazpoložen, navadno po nezmernem uživanju alkohola. Frazem imeti mačka temelji na sestavini maček v pomenu slabo počutje, ki pride po preveč zaužitega alkohola in izhaja verjetno iz nemških izrazov katzenjammer (mačje stokanje) in kater (maček). Ima mačje lastnosti, in sicer pride tiho kot maček po glasnem veseljačenju in je pri posameznikih, ki ga imajo večkrat, prebrisan kot star maček.

Če pa ima kdo moralnega mačka, se pri njem pojavlja občutek sramu, krivde zaradi dejanja, vedenja, ki ni v skladu s častjo, obljubo. Po prekrokani noči lahko posameznika obišče tudi tovrstni maček. Frazem imeti moralnega mačka, ki se lahko rabi tudi zanikano, je nastal iz frazema imeti mačka. Sestavina moralen iz označevanja predvsem slabega fizičnega počutja pomensko pretvori v počutje sramu, krivde.

Kupiti mačka v žaklju pomeni kupiti kaj, ne da bi stvar prej poznali ali videli. To se pogosto dogaja ravno v zapovedano veselem decembru ob množičnem kupovanju daril in brezglavem zapravljanju v fizičnih in spletnih trgovinah, kar je v času obdarovanj za nekatere pač nujna praksa. Pomensko jedro frazema kupiti mačka v žaklju je maček v žaklju (v vreči) v pomenu stvar, ki je ne poznamo, ki je še nismo videli.

Kadar je nekdo mačkast, je slabega počutja, razpoloženja, navadno po nezmernem uživanju alkohola oziroma popivanju.

Prejšnjo noč je bil tako pijan, da je mački botra rekel. Uporabljen je frazem, pomen katerega temelji na nesmiselnosti dejanja, ki ga izraža primerjalna sestavina da mački botra pravi, in sicer po domnevi, da mora biti, kdor to počne, zelo pijan. Kdo pa lahko ima tudi tigra v pomenu hudega mačka, saj je tiger velika in huda mačka, kakšen pa tudi pravi, da gre nahranit mucka, torej gre pit, preberemo v Razvezanem jeziku.

Pivski maček je edino bitje, ki te kaznuje za to, da si bil prejšnji večer preveč srečen, bi se strinjali nekateri.

Naj bo čim manj tovrstnih mačkov.

