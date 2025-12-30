  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JEZIKOVNI NASVETI

Maček brez dlake

Kadar je nekdo mačkast, je slabega počutja, razpoloženja, navadno po nezmernem uživanju alkohola oziroma popivanju.
FOTO: Viki-melkiu/Getty Images
FOTO: Viki-melkiu/Getty Images
Jasmina Zupanc, univ. dipl. slov.
 30. 12. 2025 | 08:00
2:42
A+A-

V tem zapovedano veselem decembru je naokrog veliko mačkov. Pa ne le, kot preberemo v SSKJ, domačih živali s krajšim gobcem, gosto mehko dlako in vpotegljivimi kremplji, ki prebivajo v stanovanju, hiši, zlasti za družbo, ali na prostem, zlasti za lovljenje miši, ampak tudi takšnih, ki jih najdemo v frazemih.

Marsikdo ima po žurerski noči mačka, zaradi katerega se slabo počuti ali je nerazpoložen, navadno po nezmernem uživanju alkohola. Frazem imeti mačka temelji na sestavini maček v pomenu slabo počutje, ki pride po preveč zaužitega alkohola in izhaja verjetno iz nemških izrazov katzenjammer (mačje stokanje) in kater (maček). Ima mačje lastnosti, in sicer pride tiho kot maček po glasnem veseljačenju in je pri posameznikih, ki ga imajo večkrat, prebrisan kot star maček.

Če pa ima kdo moralnega mačka, se pri njem pojavlja občutek sramu, krivde zaradi dejanja, vedenja, ki ni v skladu s častjo, obljubo. Po prekrokani noči lahko posameznika obišče tudi tovrstni maček. Frazem imeti moralnega mačka, ki se lahko rabi tudi zanikano, je nastal iz frazema imeti mačka. Sestavina moralen iz označevanja predvsem slabega fizičnega počutja pomensko pretvori v počutje sramu, krivde.

Kupiti mačka v žaklju pomeni kupiti kaj, ne da bi stvar prej poznali ali videli. To se pogosto dogaja ravno v zapovedano veselem decembru ob množičnem kupovanju daril in brezglavem zapravljanju v fizičnih in spletnih trgovinah, kar je v času obdarovanj za nekatere pač nujna praksa. Pomensko jedro frazema kupiti mačka v žaklju je maček v žaklju (v vreči) v pomenu stvar, ki je ne poznamo, ki je še nismo videli.

Kadar je nekdo mačkast, je slabega počutja, razpoloženja, navadno po nezmernem uživanju alkohola oziroma popivanju.

Prejšnjo noč je bil tako pijan, da je mački botra rekel. Uporabljen je frazem, pomen katerega temelji na nesmiselnosti dejanja, ki ga izraža primerjalna sestavina da mački botra pravi, in sicer po domnevi, da mora biti, kdor to počne, zelo pijan. Kdo pa lahko ima tudi tigra v pomenu hudega mačka, saj je tiger velika in huda mačka, kakšen pa tudi pravi, da gre nahranit mucka, torej gre pit, preberemo v Razvezanem jeziku.

Pivski maček je edino bitje, ki te kaznuje za to, da si bil prejšnji večer preveč srečen, bi se strinjali nekateri.

Naj bo čim manj tovrstnih mačkov.

Pišite nam na lektura@slovenskenovice.si

Več iz teme

mačekalkoholjezikovni nasveti
ZADNJE NOVICE
08:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Nagrado za najboljši zajtrk v Evropi je osvojil slovenski hotel: razkošje brez kiča

Naš ne išče popolnosti, išče bližino, pravijo Peterčevi v Goriških brdih, kjer na štedilniku brbota ajdova ali prosena kaša, za tiste, ki potrebujejo več moči, pripravijo slavne omlete.
Alenka Kociper30. 12. 2025 | 08:30
08:22
Novice  |  Slovenija
ŠTEFANOV POTOP

Hrabri potapljači so v mrazu reševali iz vode

Pripravili so tradicionalni že 28. Štefanov potop. Letos so se potapljačem iz Gornje Radgone pridružili še kolegi iz Ljutomera in Murske Sobote.
30. 12. 2025 | 08:22
08:13
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Odprta ali zaprta vrata? Odgovor vas lahko stane več sto evrov na leto

Na prvi pogled je odgovor preprost – z zaprtimi vrati toploto zadržimo v prostoru. V praksi pa je odgovor precej bolj kompleksen.
Kaja Berlot30. 12. 2025 | 08:13
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
POVABILI ZAMAN

Dr. Oskarja nikakor ne spravijo v zapor

Franja Keleminovića novembra zaman povabili na prestajanje kazni. Na hladno ga bodo očitno spravili le s pomočjo Hrvatov.
Boštjan Celec30. 12. 2025 | 08:10
08:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Ste slišali, kaj sta vidno pijana počela sredi ceste v naselju Vurberk?

Policisti so se odzvali na klic ter izsledili 50-letno žensko in 58-letnega moškega.
30. 12. 2025 | 08:09
08:02
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNA POSLANICA

To so besede Goloba v novoletnem sporočilu. Tega naj se Slovenci v novem letu ne bojijo

Predsednik vlade v novoletni poslanici: Kot narod smo na pravi poti.
30. 12. 2025 | 08:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki