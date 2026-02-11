  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROIZVODNJA

Mafijski obračuni v vojni obešalnikov

V toskanskem mestu Prato že skoraj dve leti poteka vojna med kitajskimi kriminalnimi tolpami, ki nadzirajo tamkajšnjo industrijo hitre mode.
Vrednost blaga, ki ga izvozijo tamkajšnji tekstilni obrati v lasti Kitajcev, je več kot dve milijardi evrov. FOTO: voranc Vogel

Vrednost blaga, ki ga izvozijo tamkajšnji tekstilni obrati v lasti Kitajcev, je več kot dve milijardi evrov. FOTO: voranc Vogel

Trgovina s hitro modo v Pratu FOTO: Vogel Voranc

Trgovina s hitro modo v Pratu FOTO: Vogel Voranc

V enem od skladišč so v času vojne kitajskega podzemlja v Pratu podtaknili požar. FOTO: Vigili Del Fuoco/Reuters

V enem od skladišč so v času vojne kitajskega podzemlja v Pratu podtaknili požar. FOTO: Vigili Del Fuoco/Reuters

V Pratu živi druga največja kitajska skupnost v Italiji. FOTO: voranc Vogel

V Pratu živi druga največja kitajska skupnost v Italiji. FOTO: voranc Vogel

Italijanska finančna policija je preiskala eno od podjetij v lasti Kitajcev v Pratu. FOTO: Guardia Di Finanza Via Reuters

Italijanska finančna policija je preiskala eno od podjetij v lasti Kitajcev v Pratu. FOTO: Guardia Di Finanza Via Reuters

Tekstil pretihotapijo iz Kitajske, se izognejo ​​carinam in davkom, dobiček pa se vrne na Kitajsko prek nezakonitih denarnih nakazil. FOTO: Stefano Rellandini/Afp

Tekstil pretihotapijo iz Kitajske, se izognejo ​​carinam in davkom, dobiček pa se vrne na Kitajsko prek nezakonitih denarnih nakazil. FOTO: Stefano Rellandini/Afp

Vrednost blaga, ki ga izvozijo tamkajšnji tekstilni obrati v lasti Kitajcev, je več kot dve milijardi evrov. FOTO: voranc Vogel
Trgovina s hitro modo v Pratu FOTO: Vogel Voranc
V enem od skladišč so v času vojne kitajskega podzemlja v Pratu podtaknili požar. FOTO: Vigili Del Fuoco/Reuters
V Pratu živi druga največja kitajska skupnost v Italiji. FOTO: voranc Vogel
Italijanska finančna policija je preiskala eno od podjetij v lasti Kitajcev v Pratu. FOTO: Guardia Di Finanza Via Reuters
Tekstil pretihotapijo iz Kitajske, se izognejo ​​carinam in davkom, dobiček pa se vrne na Kitajsko prek nezakonitih denarnih nakazil. FOTO: Stefano Rellandini/Afp
Veso Stojanov
 11. 2. 2026 | 19:00
7:37
A+A-

Da v Italiji že kakšno leto poteka zanimiv mafijski obračun, najbrž ni preveliko presenečenje. Italija je ja dežela mafije, kjer so doma najbolj zloglasne kriminalne družbe, kot so sicilijanska Cosa Nostra, neapeljska Camorra ali kalabrijska 'Ndrangheta, zato velika večina ljudi ob novicah o mafijskih obračunih samo skomigne z rameni. Vendar ne gre za umore in kriminal katere od tradicionalnih italijanskih mafijskih združb. V zadnjem času je pozornost Italijanov in zlasti tamkajšnjih organov pregona usmerjena v kitajsko mafijo.

154 delavcev sodeluje s policijo pri preiskavi kitajskega podzemlja.

Sredi aprila lani sta bila pozno zvečer pred vrati svojega doma v rimski četrti Pigneto s šestimi streli iz pištole ubita 53-letni Zhang Dayong in 38-letna Gong Xiaoqing. Umor je bil precej grob, ciniki bi rekli mafijski, saj je morilec obe žrtvi ustrelil v glavo. A kot se je izkazalo in kar priznavajo tudi italijanski preiskovalci, je bil umor v resnici mafijski, saj je morilec izginil v noč in o njem ni ne duha ne sluha. Policija še zdaj ne ve, zakaj sta morala kitajska priseljenca umreti, je pa zaradi tega dejanja v zadnjih mesecih v italijanski javnosti postala beseda mafija bolj pogosta.

Trgovina s hitro modo v Pratu FOTO: Vogel Voranc
Trgovina s hitro modo v Pratu FOTO: Vogel Voranc

Čeprav se je zločin zgodil v Rimu, vzrok spora oziroma mafijske vojne, ki se jo grejo različne kriminalne združbe znotraj kitajske skupnosti v Italiji, ne tiči v italijanski prestolnici, temveč na severu Toskane, v mestu Prato v bližini Firenc, srednjeveškem mestu s približno 200.000 prebivalci, ki gosti drugo največjo kitajsko skupnost v Italiji. Največja je v Milanu. Uradno naj bi v Pratu živelo kakšnih 32.000 Kitajcev, po neuradnih informacijah naj bi jih bilo še najmanj 10.000 več.

15 nasilnih incidentov se je zgodilo od junija 2024.

Narejeno v Italiji

Prato so včasih imenovali tudi italijanski Manchester, saj je bil stoletja središče italijanske, pa tudi evropske tekstilne industrije. V srednjem veku so tam predelovali volno in tkali volneno blago, sčasoma, še posebno v 19. stoletju, pa so nastale velike tovarne za predelavo bombaža in svile. A z globalizacijo je tekstilna industrija v Italiji, tako kot drugod po Evropi v 90. letih prejšnjega stoletja, začela počasi propadati, saj so bili stroški proizvodnje blaga bistveno višji kot v Aziji ali Afriki.

V enem od skladišč so v času vojne kitajskega podzemlja v Pratu podtaknili požar. FOTO: Vigili Del Fuoco/Reuters
V enem od skladišč so v času vojne kitajskega podzemlja v Pratu podtaknili požar. FOTO: Vigili Del Fuoco/Reuters

Propadle tekstilne tovarne v Pratu so pred več kot tridesetimi leti začeli od italijanskih lastnikov prevzemati podjetni Kitajci, ki so iz domačih krajev, večinoma iz mesta Wenzhou v provinci Zhejiang, pripeljali še svoje delavce. Domačini so bili Kitajcem naklonjeni, saj bi sicer mesto počasi propadlo, tako kot je propadla dotedanja glavna gospodarska dejavnost Prata. Kitajci so nekdanje predilnice in tkalnice hitro preusmerili v proizvodnjo tako imenovane hitre mode, cenenih oblačil in modnih dodatkov ter drugih izdelkov, ki so nepogrešljivi del tekstilne industrije, kot so denimo obešalniki in izložbene lutke. Prato je zdaj najpomembnejši evropski center poceni tekstilnih izdelkov, ki se ponašajo z znamenito oznako Made in Italy (narejeno v Italiji). V Pratu ocenjujejo, da znaša vrednost blaga, ki ga izvozijo tamkajšnji tekstilni obrati v lasti Kitajcev, več kot dve milijardi evrov.

32.000 Kitajcev uradno živi v Pratu v Toskani.

In kot je v navadi, ko gre za tako veliko denarja, se vedno pojavijo tudi težave. Kot je pred dnevi za nemški tednik Spiegel dejal državni tožilec v Pratu Luca Tescaroli, je znotraj »kitajske skupnosti junija 2024 izbruhnila vojna med dvema kitajskima kriminalnima združbama, katere posledica so umori, požigi in izsiljevanje. Vojna je sicer izbruhnila v Pratu, a je zdaj dobila še italijansko in mednarodno dimenzijo.« Dayong, ki so ga aprila lani ubili v Rimu, naj bi bil, kakor sumijo v uradu tožilca Tescarolija, ki je specializiran za boj proti mafijskim združbam, desna roka šefa vseh šefov podzemlja italijanske kitajske skupnosti Zhanga Naizhonga. Njega je policija aretirala leta 2018, ker so ga obtoževali vodenja mafiji podobne kriminalne organizacije. Tedanja obtožnica ga bremeni tudi nelegalnega trgovanja z mamili, likvidacij, podkupovanja in izsiljevanja. Sicer pa naj bi njegova skupina, ki je delovala večinoma v Italiji, pa tudi v Franciji in Nemčiji, nadzorovala logistične procese tekstilne industrije v Pratu. Sojenje Naizhongu in 57 drugim obtoženim iz njegove mafijske organizacije se kljub večletnemu preiskovanju še ni začelo, vsi so po aretaciji pred osmimi leti spet na prostosti.

V Pratu živi druga največja kitajska skupnost v Italiji. FOTO: voranc Vogel
V Pratu živi druga največja kitajska skupnost v Italiji. FOTO: voranc Vogel

Zapleten sistem davčnih utaj

Toda zgodilo se je nekaj, česar italijanski organi pregona še ne znajo pojasniti: člani Naizhongove tolpe so postali tarče napadov, tudi ubojev, poleg tega so najbrž pripadniki rivalskih kitajskih tolp začeli napadati podjetja, ki jih povezujejo z Naizhongovimi posli. Gre večinoma za logistična podjetja. Od junija 2024 so oblasti obravnavale najmanj 15 nasilnih incidentov, ki vključujejo podtaknjene požare, eksplozije v skladiščih in napade na tovornjake. »Središče konflikta sta cenovna vojna in prevoz materiala v proizvodnji obešalnikov,« pravi Tescaroli, ki še razlaga, da je v Pratu v kitajski skupnosti zelo veliko nelegalnega posla, ki poteka vzporedno s povsem zakonitim delovanjem številnih podjetij iz modne industrije.

Italijanska finančna policija je preiskala eno od podjetij v lasti Kitajcev v Pratu. FOTO: Guardia Di Finanza Via Reuters
Italijanska finančna policija je preiskala eno od podjetij v lasti Kitajcev v Pratu. FOTO: Guardia Di Finanza Via Reuters

Policija in tožilstvo imata pri preiskovanju vojne v kitajskem podzemlju velike težave zaradi jezika, saj so, ko so prisluškovali Naizhongu, naleteli na šest kitajskih dialektov, poleg tega pa še na tako imenovani zid omertà, kodeks molka, ki je značilen za italijanske mafijske združbe. Vendar je Tescaroliju uspelo vsaj deloma priti v strukturo kitajske mafije v Pratu. Julija 2024 so neznanci z nožem napadli podjetnika Chang Meng Zhanga, ki je izdeloval obešalnike po izjemno nizki ceni. Ker je komaj preživel, je bil pripravljen sodelovati z oblastmi. »Po tem nam je uspelo nemogoče. Do danes nam je uspelo prepričati pet podjetnikov in 154 delavcev, da sodelujejo z nami,« je ponosno razlagal tožilec Tescaroli.

Oblasti počasi dobivajo vpogled v paralelni nezakonit sistem proizvodnje in trgovine v podzemlju Prata. Kot je dejal Tescaroli, gre za zapleten sistem davčnih utaj in goljufij, zaradi česar lahko v Prato prihajajo surovine iz Kitajske prek vzhodne Evrope praktično neobdavčene in brez carinskih dajatev. Surovine potem uporabijo za izdelavo oblačil hitre mode, ponaredkov luksuznih blagovnih znamk in drugih izdelkov za modno industrijo, pri tem pa uporabljajo zelo poceni delovno silo nezakonitih in tudi legalnih migrantov iz Afrike in Indijske podceline. Sistem se zaključi z množico ilegalnih bank in digitalnih platform, s pomočjo katerih večmilijonske dobičke pošiljajo nazaj na Kitajsko.

Tekstil pretihotapijo iz Kitajske, se izognejo ​​carinam in davkom, dobiček pa se vrne na Kitajsko prek nezakonitih denarnih nakazil. FOTO: Stefano Rellandini/Afp
Tekstil pretihotapijo iz Kitajske, se izognejo ​​carinam in davkom, dobiček pa se vrne na Kitajsko prek nezakonitih denarnih nakazil. FOTO: Stefano Rellandini/Afp

Pozitivni premiki

Vojna obešalnikov, kakor so spor v kitajskem podzemlju poimenovali v italijanskih medijih, je sprožila tudi nekaj pozitivnih premikov. Več kot 20 mladih sindikalistov je poleti lani del hudo izkoriščanih delavcev v kitajskih podjetjih v Pratu prepričal k stavki. Ta se je hitro končala, stavkajoči so dobili pogodbe in v sindikatu Sudd so prepričani, da bi lahko samo splošna stavka prisilila lastnike h končanju nezakonitega početja.

Več iz teme

mafijaItalijaKitajskamoda
ZADNJE NOVICE
18:59
Bulvar  |  Glasba in film
THE POGUES

Umrl bobnar kultne skupine, žalostno vest so potrdili strti kolegi

Več let se je boril s kronično obstruktivno pljučno boleznijo.
11. 2. 2026 | 18:59
18:48
Novice  |  Svet
TURČIJA

Poglejte, kako so se stepli v parlamentu: opozicija nad spornega tožilca, sledil kaos (VIDEO)

Turške oblasti sicer trdijo, da je pravosodje neodvisno.
11. 2. 2026 | 18:48
18:22
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Slaba novica iz Rogaške Slatine: toliko delavcev bodo odpustili v Steklarni Rogaška

Gre za težko, a nujno odločitev, ki naj bi zagotovila stabilnost poslovanja in omogočila nadaljnji razvoj podjetja, pravijo v mednarodni skupini Fiskars Group.
11. 2. 2026 | 18:22
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: opustimo tisto, kar nam ne služi več

Bodite pozorni na morebitne nesporazume v komunikaciji.
11. 2. 2026 | 18:00
17:59
Šport  |  Športni trači
BURNI ODZIVI

»Lindsey Vonn so dobesedno žrtvovali, kar vrgli so jo po tisti planini navzdol«

»Gledati to je bilo grozno, strašno,« je dejal Wennemars. »Posnetki so me šokirali in moram priznati, da sem tudi besen. Besen sem na organizatorje, besen sem na ameriško reprezentanco. Menim, da je popolnoma neodgovorno, da so ji dovolili spust s tiste gore.«
11. 2. 2026 | 17:59
17:54
Bulvar  |  Šokkast
GLASBENA INDUSTRIJA

Blaž Švab razkril sumljivo ozadje: To so poslovneži z vprašljivimi nameni (VIDEO)

Kdo so strici iz ozadja?
11. 2. 2026 | 17:54

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ni uspešno

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za lačne oči, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki