POSPRAVLJENO

Majhen, a nepogrešljiv

S samolepilnim valjčkom bo lažje vzdrževati urejen dom, dovolj je, da ga zapeljemo po površini, in nesnaga se prilepi nanj.
Z njegovo pomočjo bomo zlahka odstranili bleščice in konfete. FOTO: Dvoevnore/Getty Images

Z njegovo pomočjo bomo zlahka odstranili bleščice in konfete. FOTO: Dvoevnore/Getty Images

En, dva, tri, in preproga bo čista. FOTO: Jennifer/Getty Images

En, dva, tri, in preproga bo čista. FOTO: Jennifer/Getty Images

Z njegovo pomočjo bomo zlahka odstranili bleščice in konfete. FOTO: Dvoevnore/Getty Images
En, dva, tri, in preproga bo čista. FOTO: Jennifer/Getty Images
Mateja Florjančič
 2. 1. 2026 | 14:35
Samolepilni valjček se pogosto zdi majhen in nepomemben pripomoček, a njegova uporabnost je v resnici zelo široka. Dobrodošel ni le pri odstranjevanju dlak hišnih ljubljenčkov z oblačil in oblazinjenega pohištva, je tudi pravi mali čarodej, ki pomaga pri ohranjanju reda in čistoče doma ter je med prazniki, sploh če imamo naravno drevo, domala nepogrešljiv. Njegova uporaba je preprosta, hitra in praktična; dovolj je, da ga zapeljemo po površini in nesnaga se prilepi nanj. Samolepilni valjček tako ni le pripomoček za čiščenje, ampak orodje, ki prihrani čas in trud ter omogoča, da je dom vedno videti urejen in privlačen.

Prihrani čas in trud ter omogoča, da je dom vedno videti urejen in privlačen.

Adijo, bleščice

Med prazniki bleščice z oblačil, okraskov ali prazničnih ličil pogosto končajo na tleh, kavču, mizah, policah. Samolepilni valjček brez pometanja ali sesanja omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje teh z gladkih površin, preprog ali oblazinjenega pohištva. Uporaba je preprosta: nežno ga pritisnemo ob površino in ga premikamo počasi, da pobere vse drobne delce. Kos je tudi najmanjšim bleščicam, ki se zdijo nepremagljive, saj se zlahka prilepijo nanj. In to v samo nekaj minutah.

Po prazničnih zabavah papirnati konfeti, ki jih za lepše vzdušje povsod mečejo otroci in tudi odrasli, povzročajo težave: treba jih je odstraniti. Pometemo jih težko, z valjčkom pa jih, še preden se ujamejo globoko v vlakna preprog ali oblazinjenega pohištva, enostavno poberemo z vseh površin.

Osvežimo žamet in semiš

Žamet in semiš sta občutljivi tkanini, na katerih se hitro naberejo dlake, prah in druga umazanija. Pogosto pranje ni dobrodošlo, valjček pa je hitra in preprosta rešitev, kajti tkanine očisti in osveži, ne da bi jih poškodoval. Poleg tega ohranja teksturo in mehkobo tkanine, kar je še posebno pomembno pri žametu. S tem preprostim pripomočkom se izognemo nepotrebnemu zahtevnejšemu vzdrževanju oblačil in pohištva, posebno pranju, ki jih lahko poškoduje.

Ne glede na to, ali imamo naravno ali umetno jelko, se iglice pogosto znajdejo na tleh ali pohištvu. Z valjčkom jih je mogoče hitro pobrati s tal in tkanin, še posebno praktičen je na kavčih, preprogah in mizah, kjer bi lahko povzročile neprijeten občutek pri sedenju. Če bomo iglice odstranjevali sproti in redno, jih ne bomo raznesli po vsem stanovanju in tudi v postelje, poleg tega to olajša čiščenje po praznikih.

Čist prt, urejena miza

Uporaba prtov in tekačev je na prazničnih mizah prijetna za oko, a po obroku na njih ostanejo drobtine. Z valjčkom jih lahko nežno in hitro odstranimo, ne da bi morali zaradi tega razstaviti celotno dekoracijo, miza je tako vselej vedno praznično pripravljena.

Valjček je uporaben tudi za odstranjevanje drobnih okraskov za enkratno uporabo, s katerimi pričaramo prijetnejši obrok. Tako bo miza dlje ostala urejena, kar je še posebno dobrodošlo pri daljših prazničnih kosilih ali večerjah.

