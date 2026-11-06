Mali zvočnik za jasnejše televizijske dialoge

Sodobni televizorji imajo zaradi tankih ohišij pogosto omejene zvočne zmogljivosti. Bose TV speaker, predstavljen leta 2020 in zdaj nadgrajen, je zasnovan prav za odpravljanje te pomanjkljivosti. Približno 58 centimetrov široka, deset centimetrov globoka in pet centimetrov visoka zvočniška letev ima dva širokopasovna zvočnika ter osrednji visokotonec, ki skrbi predvsem za razločnejši govor, seveda pa od tako kompaktne naprave ne moremo pričakovati gromkih kinematografskih basov.

Jasni dialogi

Bose TV speaker se najbolje izkaže pri televizijskih oddajah, filmih in serijah, kjer je razumljivost govora pomembnejša od besnih zvočnih učinkov. Glasovi so razločni tudi pri nižji glasnosti, zato uporabniku ni treba nenehno posegati po daljinskem upravljalniku.

Primeren je za manjše dnevne sobe ali spalnice. FOTO: Staš Ivanc

Posebni način dialogue mode dodatno poudari govor in ga loči od glasbe ter drugih zvokov. Stvar dejansko deluje zelo učinkovito pri večini filmov, le pri akcijskih filmih zna nekoliko porušiti zvočno ravnovesje. Način dialoga je tako najuporabnejši zato pri novicah, pogovornih oddajah in televizijskih dramah.

Solidni basi

Kljub majhnemu ohišju naprava ponuja razmeroma poln zvok, vendar brez namenskega nizkotonca ne more ustvariti izrazitih globokih frekvenc. Bosejeva osnovna zvočniška letev najprimernejša za spalnice, delovne sobe in manjše dnevne prostore. Drugje si je bolje omisliti močnejši sistem oziroma vsaj dodaten nizkotonski zvočnik.

Priključkov je ravno prav. FOTO: Staš Ivanc

TV speaker 2nd gen prek povezave bluetooth 5.1 omogoča tudi predvajanje glasbe s telefona ali tablice. Vokali so jasni, zvok precej uravnotežen, vendar pri elektronski glasbi in drugih zvrsteh z izrazitimi basi hitro postanejo opazne omejitve kompaktne zasnove. Vsekakor od sebe da lep in čist zvok, boljši od marsikaterega prenosnega zvočnika.

Enostavno upravljanje

Ena največjih prednosti Bosejevega TV speakerja je enostavna namestitev. S televizorjem ga povežemo prek optičnega vhoda ali priključka hdmi arc; priložen je hdmi kabel. Povezava hdmi arc omogoča upravljanje glasnosti z daljinskim upravljalnikom televizorja. Naprava nima povezave wifi, ne potrebuje aplikacije in ne zahteva zapletenega nastavljanja.

Povezava hdmi arc omogoča upravljanje glasnosti z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Uporabnik lahko prilagaja glasnost, nizke tone in način dialoga, nima pa na voljo izenačevalnika ali samodejne kalibracije prostora. Za močnejše base je mogoče priključiti dodatni Bosejev nizkotonski modul, prostorskih zvočnikov pa naprava ne podpira.

Končna ocena

Bose TV speaker druge generacije je dobra izbira za uporabnike, ki želijo predvsem bolje razumeti govor z ekrana in ne potrebujejo zahtevnega domačega kina. Njegovi glavni prednosti sta jasna reprodukcija dialogov in preprosta uporaba, medtem ko zahtevnejši uporabniki utegnejo pogrešati močnejše nizke tone, prostorski zvok in naprednejše nastavitve. Njegova največja slabost ostaja razmeroma visoka cena glede na omejen nabor funkcij. Nekateri zvočniki za tristo evrov znajo ponuditi še kaj več.

Klasični Bosejev minimalistični dizajn FOTO: Staš Ivanc

Zaradi nizke zasnove ne zastira spodnjega dela zaslona, ​​deluje s televizijskim daljinskim upravljalnikom in po priklopu kabla ne zahteva nobenega dodatnega nastavljanja. Gre za preprosto nadgradnjo, namenjeno vsem, ki se ne želijo ukvarjati z nameščanjem aplikacij ali vpisovanjem gesel za omrežje wifi.