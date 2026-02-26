  • Delo d.o.o.
S.O.S. KVINTET

Malo poseben

Tak je naslov nove igrive polke, ki poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri ne manjka humorja.
Ustvarjajo posebne pesmi s posebno energijo. FOTO: Pura Video
Ustvarjajo posebne pesmi s posebno energijo. FOTO: Pura Video
Mojca Marot
 26. 2. 2026 | 18:00
2:50
A+A-

Ansambel S.O.S. kvintet, katerega člani so Kaja Humski, Nik Zendzianowsky, Mitja Marko, Aljaž Jelen, Žan Petrič Grajfoner in Andrej Gorenjak, ki je tudi vodja zasedbe, so sami vrhunski glasbeniki, ki so na 25. festivalu Slovenska polka in valček pred petimi leti odigrali najboljši valček po mnenju občinstva z naslovom Drobno srce. Te dni pa so na radijske postaje poslali novo pesem z naslovom Malo poseben. In kot je mogoče razbrati že iz naslova, je nova polka v resnici malo posebna in nakazuje, da gre za nekaj drugačnega. Ne zgolj po stilu, temveč tudi po besedilu.

Dokazujejo, da znajo združiti dobro voljo, melodijo in zgodbo, ki poslušalca hitro pritegne.

Nova skladba je igriva, žgečkljiva polka, v kateri ne manjka humorja in nagajivosti. Besedilo je napisala Vera Šolinc, melodijo in aranžma pa Žak Petrič Grajfoner. Pesem so člani ansambla posneli v studiu pri kitaristu Aljažu Jelenu, kjer so doslej ustvarili že več svojih skladb, denimo Ne dam vam veselja, Moja gasilka, Lumpa in Sam doma. Domače okolje in uigrana ekipa vedno znova dokazujeta, da pri S.O.S. kvintetu nastajajo pesmi s posebno energijo. Posebno pozornost pritegne tudi videospot, ki je bil posnet v diskoteki Anton v Cerkvenjaku, za snemanje, montažo in scenarij je poskrbel Marko Satler iz Creative Media, s katerim skupina tudi že dolgo uspešno sodeluje. Primož Strašek je poleg fotografiranja prevzel vlogo pomočnika snemalca. Videospot zgodbo pesmi lepo dopolnjuje in jo prikaže na igriv in sproščen način.

S.O.S. kvintet s številno ekipo na snemanju videospota v diskoteki v Cerkvenjaku. FOTO: Pura Video
S.O.S. kvintet s številno ekipo na snemanju videospota v diskoteki v Cerkvenjaku. FOTO: Pura Video

Nasploh pesem poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri mlajši fant osvaja starejše dekle. Glavni vlogi v videospotu sta odigrala Petra Cerar in Ožbej Romih, ki sta si starostno precej različna. In prav ta razlika je osrednja nit zgodbe. »Mlajši fant osvaja starejšo punco, ki se mu ne pusti kar tako. Gre za nagajivo igro zapeljevanja, ki gledalca nasmeji in mu hkrati ponudi prepoznavno življenjsko situacijo,« opiše zgodbo pevka S.O.S. kvinteta Kaja Humski. Pri snemanju videospota so sodelovali številni statisti, večinoma prijatelji in bližnji članov skupine, kar je prispevalo k zelo sproščenemu in pristnemu vzdušju. Za urejen videz nastopajočih je poskrbela Maja Železnik, ki je z ličenjem in frizuro dopolnila celotno zgodbo. Skladba Malo poseben je še ena v nizu skladb, s katerimi S.O.S. kvintet dokazuje, da znajo združiti dobro voljo, melodijo in zgodbo, ki poslušalca hitro pritegne.

Več iz teme

glasbapesem
S.O.S. KVINTET

