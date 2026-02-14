  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Marčne ide Lepe Vide

Preobrati so vedno posledica dolgega tihega procesa. In proces se začne doma.
Če otrok ne vidi, kako odrasli rešujejo spor brez ponižanja in kako nosijo odgovornost brez izgovorov, bo tudi sam težje razvil sposobnost sodelovanja. FOTO: Getty Images
Če otrok ne vidi, kako odrasli rešujejo spor brez ponižanja in kako nosijo odgovornost brez izgovorov, bo tudi sam težje razvil sposobnost sodelovanja. FOTO: Getty Images
Primož Kališnik
 14. 2. 2026 | 14:54
5:41
A+A-

Časi pred desetletji niso bili boljši od današnjih. Če človek malo pomisli – kot bi razprl denarnico in skozi drobno lupo pogledal v preteklost –, hitro ugotovi, da so bili ljudje podobni, kot smo danes. S svojimi močmi in svojimi omejitvami.

Morda se ni veliko spremenilo. Spremenila so se pričakovanja. Materialna. Danes jih je več. Več želja, več primerjav, več podob sveta, ki ga lahko gledamo vsak dan. In ko se take želje ne izpolnijo, se razočaranje pogosto preseli tudi tja, kjer nima neposredne zveze z materialnim – v odnose, v način pogovora, v tisto vsakdanje življenje.

Včasih so bile meje bolj jasne. Ne nujno boljše, a jasnejše. Danes je več prostora za izražanje in manj skupnih pravil, ki bi tiho urejala sobivanje. To prinese svobodo, hkrati pa tudi več trenja.

To se lepo vidi v prometu. Parkirišča, križišča, avtoceste – tam se srečamo brez filtrov. Vsak v svojem vozilu, vsak s svojo naglico, s svojim razpoloženjem. Včasih z malo potrpežljivosti, včasih z manj. Trobljenje, blendanje, nestrpnost pred semaforji.

Promet je postal prostor, kjer se pokaže, kako se odzivamo na pritisk. Ni nujno, da smo drugačni kot nekoč: morda smo le bolj neposredni? Manj zadržani?

Postali smo brezobzirni.

Ob tem pa je nekaj, kar ostaja stalno: otroci vedno opazujejo. Ne poslušajo le besed, temveč predvsem ravnanje. Učijo se iz vzorcev, ki jih vidijo doma, v javnosti, v vsakdanjih situacijah. Iz tega gradijo svoje razumevanje sveta.

Zato je vprašanje prihodnosti povezano z vzgojo. Ne kot moralni projekt, temveč kot dolgoročna skrb za odnose. Za način, kako se pogovarjamo. Kako rešujemo nesoglasja. Kako prenašamo odgovornost.

Kaj je že to? Pravica, za katero nisem prosil.

O prihodnosti veliko govorimo. O napredku, razvoju, uspehu. Manj pogosto pa o tem, kako vzgajamo naslednjo generacijo. Ne kot politično temo, ampak kot temeljno človeško vprašanje.

Otroci niso problem prihodnosti. So njen začetek.

Zato vprašanje ni: »Kaj bodo postali?« Pravo vprašanje je: »Kakšen prostor jim ustvarjamo?«

Že davno so misleci opozarjali na isto stvar.

Zgodnja vzgoja oblikuje značaj, značaj pa določa kakovost države (Platon).

Vrline nastanejo z navado, zato družba postane pravična le, če otroke od malega učimo pravičnega ravnanja (Aristotel).

Otrok je po naravi dober, družba pa ostane zdrava le, če njegove pristnosti ne pokvari z neustrezno vzgojo (Jean-Jacques Rousseau).

Otrok je graditelj samega sebe, naloga odraslih pa je ustvariti okolje, ki spodbuja samostojnost in notranjo disciplino (Maria Montessori).

Demokratična družba je mogoča le, če vzgoja otroke uči kritičnega mišljenja in sodelovanja (John Dewey).

Vsaka generacija mora z vzgojo otrokom predstaviti svet in jih pripraviti, da ga odgovorno nadaljujejo (Hannah Arendt).

To niso prepovedane misli. So stare in preproste. In morda še vedno aktualne.

Če starševska prisotnost ni resnična, ampak samo organizacijska – če je otrok nahranjen, oblečen in logistično oskrbljen, ne pa tudi slišan –, potem se čustva nauči nositi sam, brez orodja, in to se pozneje pokaže kot hitrejša iskra, kot krajša potrpežljivost.

Če meja ni ali pa so mehke, otrok težje razvije notranjo disciplino in občutek za posledice. Če doma ni prostora za negotovost, napako ali pogovor, si referenčni okvir poišče drugje. Če potrditve ni ali je pogojena, se lahko razvije tiha negotovost, ki se kasneje kaže kot pretirano dokazovanje ali umik.

In če otrok ne vidi, kako odrasli rešujejo spor brez ponižanja in kako nosijo odgovornost brez izgovorov, bo tudi sam težje razvil sposobnost sodelovanja – ne zato, ker bi bil slab, temveč zato, ker tega ni imel priložnosti vaditi.

Zato vprašanje ni: »Kaj bodo postali?«

Pravo vprašanje je: »Kakšen prostor jim ustvarjamo?«

Prihodnost ne nastane sama od sebe. Počasi raste. V vsakdanjih dejanjih, v majhnih odzivih, v načinu, kako govorimo drug z drugim.

In v tem smislu se pravzaprav ni veliko spremenilo.

Otroci niso dokaz proti staršem. So njihovo nadaljevanje.

In v tem smislu vsak naš današnji odziv že pripada jutrišnjemu svetu.

Lahko vplivamo na prihodnost. In to lahko počnemo vsak dan, hote ali nehote.

To je dobro. Manj pa, da se nam s tem sploh ne da ukvarjati.

To je dobro. Seveda, če si tak tip.

Zdaj, ko se bližajo marčne ide, ko bomo mahali z glasovnicami, morda velja pogledati, kdo ni.

Marčne ide niso le zgodovinski datum. So opomnik, da so preobrati vedno posledica dolgega tihega procesa.

In proces se začne doma.

Več iz teme

kolumnadomotroci
ZADNJE NOVICE
15:51
Šport  |  Odmevi
OD TRAGEDIJE DO VRHA SVETA

Nekoč brez denarja, danes med olimpijsko elito: kako je Franjo osvojil svet smučanja

Švicarski alpski smučar je na zimskih olimpijskih igrah osvojil tri zlate medalje v treh nastopih.
14. 2. 2026 | 15:51
15:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREPOZNAJTE KRIVCA

Bolečine v žrelu: prehlad, bakterija ali le suh zrak v stanovanju

Bolečine v žrelu so največkrat posledica virusnih okužb, ki navadno minejo same, pri bakterijski okužbi potrebujemo zdravljenje z antibiotikom.
14. 2. 2026 | 15:10
15:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
INCIDENT NA REKI

Pretepli mladoletnika, ker je jedel burek z mesom. Mati: »Niso ga nehali tepsti niti ko sva prišla...«

V sredo okoli pete ure zjutraj so trije mladeniči napadli 16-letnika, ki je po nočnem izhodu s prijatelji jedel burek ob pekarni v Ulici Alda Colonella v Reki.
14. 2. 2026 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Polet
PREHRANSKA PAST

Ste postali odvisni od zdrave prehrane? Ortoreksija je tiha obsesija sodobnega časa

Je lahko zdravo življenje nezdravo?
Miroslav Cvjetičanin14. 2. 2026 | 15:00
14:54
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Marčne ide Lepe Vide

Preobrati so vedno posledica dolgega tihega procesa. In proces se začne doma.
Primož Kališnik14. 2. 2026 | 14:54
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
SREČNA JE

Supermama Vesna ima devet otrok in super postavo

Vesna Miličević ima osem sinov in hčerko. Spletni sledilci občudujejo njeno lepoto.
14. 2. 2026 | 14:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki