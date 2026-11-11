Marijina prva razstava

V Hiši Jakoš se prepletajo umetnost, ustvarjalnost in druženje, posebno mesto ima likovno ustvarjanje. Pod vodstvom likovne pedagoginje, slikarke in kiparke Damijane Bijek tu nastajajo številna umetniška dela, predvsem izpod rok ljubiteljskih slikark. Tam je svoj mir našla, predvsem pa udejanjila svoje darove, domača slikarka Marija Erjavec, ki jo prijatelji in znanci kličejo Mari.

Marija prihaja iz Gorenje vasi, kjer z možem Francem delata na družinski sadjarsko-poljedelski kmetiji. Njena ljubezen do risanja sega v srednješolska leta, vendar je bilo za ta hobi dolgo premalo časa. Ko se je njeno življenje nekoliko umirilo, je obudila svojo likovno žilico. Ustvarja predvsem takrat, ko začuti navdih. Veliko njenih slik nastane na morju, kjer z možem preživljata prosti čas, ali v miru večernih ur. Pri ustvarjanju posega po različnih tehnikah – akvarelu, akrilu in vinorelu. Da ustvarjalnost v njeni družini ni naključje, potrjuje družinska zgodba. Po očetovi strani je v družini več grafičnih oblikovalcev in slikarjev, med sorodniki je tudi bratranec, priznani akvarelist. Likovni talent sta podedovala tudi njena hčerka in vnuk. Ustvarjalnost tako potuje skozi več generacij.

Mari je z vsakim novim platnom bolj pogumna in samozavestna ter vztrajno razvija svoj prepoznavni slog. Foto: Gašper Stopar

Akril ji je pri srcu

Slikarsko pot je Marija Erjavec začela leta 2023, ko se je v Trebnjem udeležila tečaja akvarela pri Branetu Prazniku. Kmalu zatem se je vključila v Društvo likovnikov Trebnje, s katerim je že večkrat razstavljala. Udeležila se je tudi Akvareliade na Bledu in številnih ekstemperov po Sloveniji. Leta 2024 se je pridružila še Likovni šoli Damijane Bijek v Hiši Jakoš.

Njena slikarska govorica je igriva, barvita in drzna. Pri izbiri barv, potez in nanosov je premišljena, hkrati pa si upa stopiti iz ustaljenih okvirov ter poseči po nekoliko nenavadnih motivih in drznejših barvnih kombinacijah, njena opus in ustvarjanje opiše njena mentorica Damijana Bijek.

Z mentorico Damijano Foto: Gašper Stopar

Mariji je posebno pri srcu ustvarjanje z akrilnimi barvami, pri katerih lahko raziskuje izrazitejše barvne nanose in svobodnejše poteze. Z veseljem se vrača tudi k akvarelu, ki ji s svojo nežnostjo in lahkotnostjo ponuja drugačno ustvarjalno izkušnjo. Mentorica Damijana Bijek opazi, da je Mari z vsakim novim platnom bolj pogumna in samozavestna ter da vztrajno razvija svoj prepoznavni slog. Mari je minuli mesec prvič samostojno razstavljala v knjižnici v Ivančni Gorici. Ob videnem in energiji, ki jo Mari premore, bo nastalo del zagotovo še za kakšno razstavo.