Marjan Ogorevc: Bolezen je naš najbolj iskren učitelj

INTERVJU

Enajst let je služil na podmornici, med vajo reševanja ostal brez zraka in se znašel na robu. Danes je eden najbolj znanih slovenskih bioterapevtov, letos je izdal nov priročnik o karmični diagnostiki.

Marjan Ogorevc že desetletja raziskuje človekovo notranjost, njegove čustvene vzorce ter povezave med telesom in duševnostjo. Posluša, gleda, preizkuša. Pravi, da gre tja, kamor si drugi ne upajo ali pa niso pripravljeni, da bi se povsem posvetili temu. Kako bi danes opisali Marjana Ogorevca? Kdo ste in kaj vas najbolj določa? Po vsej prehojeni poti, od tega je 35 let delovanja na področju naravnega zdravljenja, danes sebe vidim predvsem kot raziskovalca življenja, naravnih zakonov in človeške duše. Sem človek, ki je prehodil dolgo in pestro pot od otroštva, prek vojaške šole, službovanja na ...