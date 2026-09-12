Marjetka Vovk: »Tudi midva se prepirava, lagala bi, če bi rekla, da ne«

MARJETKA IN RAAY

Več kot dve desetletji sta na glasbeni sceni, ustvarila sta veliko uspešnic, zase in za druge glasbenike. Delita si dom, imata dva sinova, a življenje ni vedno pravljica, priznavata.

Nedavno sta glasbenika ustvarila pesem Rožce, v kateri sta združila vse, kar spremlja številne pare, čeprav nekateri o tem, kar se dogaja za domačimi štirimi stenami, ne želijo ali se bojijo odkrito spregovoriti. Raay in Marjetka Vovk sta prepire, tišino, kompromise, spravo in drobne pozornosti, ki spremljajo pare, prelila v note in poslala med ljudi. In odzivi? Izjemni. Pesem je izšla prav na Marjetkin 42. rojstni dan. »V dar sem prejela toliko fotografij takšnih in drugačnih cvetlic iz vseh koncev Slovenije, da še danes komaj verjamem, da je vse to res,« pravi Marjetka. Odkrito prizna, da ...