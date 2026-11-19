Na letošnji Martinovi harmoniki v Črnomlju so lepe uspehe dosegli učenci harmonikarja Gašperja Brunskoleta, ki delo mentorja razume kot sejanje semen, katerih sadov pogosto ne vidiš takoj. »Pri učenju harmonike ne gradimo le glasbenega znanja, temveč značaj. Vsaka vaja, vsak nastop in vsak premagan trenutek treme prispeva k oblikovanju vztrajnosti, discipline in samozavesti. Zato so me uspehi mojih učencev na letošnji Martinovi harmoniki iskreno razveselili. Ne zato, ker bi štel priznanja, temveč zato, ker za vsakim rezultatom vidim zgodbo otroka, mladostnika ali odraslega, ki je bil pripravljen vložiti trud v svoj razvoj. Prepričan sem, da je ljubezen do glasbe najlepša nagrada, vsa priznanja pa le potrditev, da hodimo po pravi poti,« pravi Gašper Brunskole, ki je ponosen na uspeh Žige Nemaniča, Žive Butala, Vite Vrlinič in Karoline Kuhanec.

Žiga Nemanič je že kot dojenček poslušal igranje svojega dedka Jožeta Nemaniča, ljudskega godca, ki ga je glasba spremljala vse življenje. A žal sta mu bolezen in prezgodnja smrt preprečili, da bi harmoniko naučil igrati tudi vnuka. Mu pa je zapustil harmoniko, ki je več let samevala, pred dvema letoma pa je Žigo za igranje navdušil prijatelj, ki je zaigral nanjo zadnji šolski dan ob koncu četrtega razreda. Od takrat je Žiga tesno povezan s harmoniko, ki se je je najprej učil pri Martinu Težaku, po letu dni pa je postal njegov mentor Gašper Brunskole. Žiga je že večkrat zaigral na različnih prireditvah, prvič je letos stopil na tekmovalni oder v Komendi, kjer je zasedel odlično drugo mesto, največji uspeh, zlato priznanje, pa dosegel na Slakovem tekmovanju v Mirni peči in Martinovi harmoniki v Črnomlju, kjer je zaigral Slakovo skladbo Ej, skušnjave.

Gašper in Vita, ki igra harmoniko šele slabi dve leti. FOTO: Osebni Arhiv

Nič manj uspešna ni Živa Butala, ki je začela igrati harmoniko šele pred slabima dvema letoma, a je s predanim delom že dosegla lep uspeh, saj je na Martinovi harmoniki s skladbo Tri planike osvojila srebrno priznanje. Tudi njo je za igranje navdušil dedek, Živa pa zelo rada meh raztegne tudi z Vladom Matkovičem, s katerim sta na eni od prireditev skladbo Žarek sreče od Fantov z vseh vetrov zaigrala skupaj. Živa je tudi športnica, trenira odbojko, in gasilka Prostovoljnega gasilskega društva Dragatuš.

Sedemletna Vita Vrlinič iz Črnomlja šele slabi dve leti igra harmoniko, za katero jo je navdušila Nina Kobetič. Prvi uspeh si je lani v kategoriji do devet let priigrala na Veliki Planini, do danes pa se že lahko pohvali z zajetno zbirko odličnih uvrstitev na različnih tekmovanjih. Na Martinovi harmoniki je zaigrala Slakovo Sinko, ne sprašuj, konec novembra jo čaka še nastop na državnem tekmovanju harmonikarjev.

Uspehi mojih učencev so me iskreno razveselili. Ne zato, ker bi štel priznanja, temveč zato, ker za vsakim rezultatom vidim zgodbo otroka, mladostnika ali odraslega, ki je bil pripravljen vložiti trud v svoj razvoj.

Svoj krstni tekmovalni nastop je na Martinovi harmoniki doživelo še eno dekle, in sicer Karolina Kuhanec, ki harmoniko igra že enajst let, zadnja tri leta pa znanje nabira pod mentorstvom Gašperja Brunskoleta v Glasbeni šoli Bučar. Šele letos je zbrala pogum za prvi tekmovalni nastop in si že prvič priigrala zlato priznanje, in sicer z Avsenikovo skladbo Cvetoči lokvanj, s čimer je njen trud poplačan na najlepši možen način.