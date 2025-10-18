Mativ Veler: Ko postane notranjost nosljiva

V svojem delu prepleta dediščino natančne ročne izdelave z drznostjo tehnologije, laserjem, plastmi materialov in nevidno poezijo prostora. Estetika Matica Velerja temelji na kontrastih – med brutalnim in nežnim, svetlim in temnim, tradicijo in prihodnostjo. Na njegove kreacije prisegajo številne znane Slovenke, ki razumejo, da obleka pri njem ni le modni dodatek, temveč podaljšek identitete. Pred kratkim se je predstavil v Milanu, zdaj pa pripravlja novo kolekcijo za Ljubljanski teden mode, kjer bo znova raziskoval ravnotežje med zunanjim in notranjim svetom, med materialom in občutkom.

V pogovoru razkrije svojo notranjo dinamiko – iskreno, samoironično in s tisto pomirjujočo resnostjo, ki jo premorejo le ljudje, ki ustvarjajo iz resnične potrebe po izrazu. »Jaz,« brez oklevanja odgovori, ko ga prosim, naj svoj ustvarjalni svet povzame z eno besedo. »Ker vse, kar ustvarjam, je odsev mojega notranjega sveta, mojih občutij, tišine, dvomov in iskanj. Oblikovanje zame ni zunanja dejavnost, temveč proces samoprevajanja, način, kako neizrekljivo postane vidno. Vsak kos, ki ga ustvarim, nosi mojo sled, moje trenutno stanje zavesti.«

V času, ko modno industrijo pogosto določajo algoritmi, viralnost in površinski vtisi, Veler ostaja zvest samemu sebi. »To, kar počnem, izhaja iz iskrene potrebe po ustvarjanju, ne iz želje po sledenju trendom ali trenutni všečnosti. Ustvarjam, ker me to resnično veseli, ker me napolni z energijo in mi daje občutek smisla.«

Ko spregovori o svojih koreninah, postane mehak in hvaležen. »Odraščanje v krojaški družini mi je dalo izjemno močno osnovo. Naučil sem se discipline, natančnosti in spoštovanja obrti. Že zgodaj sem razumel, kako pomembni so detajli, potrpežljivost in razumevanje materiala. Ta tradicija mi daje stabilnost, temelj, na katerem lahko gradim sodobne in tehnološko napredne koncepte. Se pa zgodi, da me doma včasih gledajo malo čudno, ko vidijo, kam vse to peljem,« se nasmeji. »Ampak mislim, da ravno ta kontrast med tradicijo in futurizmom ustvarja nekaj iskreno mojega.«

Pred kratkim se je predstavil v Milanu, v središču svetovne modne scene, kjer so prepoznali to posebnost. »Mislim, da so moje delo tam doživeli predvsem kot nekaj svežega, morda nekoliko dramatičnega, ne nujno kot izrazito 'slovenskega' v klasičnem smislu. Čeprav sem v nekaj kosov namenoma vključil drobne reference, recimo detajl, navdihnjen z gorenjskim nageljnom, je bil to bolj subtilen poklon izvoru kot neposreden simbol. Občinstvo v Milanu je zelo raznoliko, a tudi precej strogo; tam je moda resen posel, vse deluje hitro, premišljeno in z visokimi pričakovanji. Zame je bila to izjemno dragocena izkušnja, iz katere sem se ogromno naučil – o sebi, o svojem delu in o tem, kako ga predstaviti v tako zahtevnem kontekstu. In prav zato se naslednje leto tja vračam. Z več samozavesti, z novimi idejami in predvsem z željo, da pokažem, kako se moj ustvarjalni svet še naprej razvija.«

Zdaj je njegov fokus usmerjen na Ljubljanski teden mode, kjer bo predstavil novo kolekcijo, ki izhaja iz naravne poetike marmorja. »Veliko detajlov sem zasnoval prav na teh linijah in teksturah, ki jih marmor razkriva, navdih pa je delno prišel tudi skozi sodelovanje s podjetjem Marmo Arredo, kjer sem imel priložnost opazovati material od surove oblike do popolne izbrušenosti. Kolekcija raziskuje ravnotežje med hladnim in toplim, med statičnostjo kamna in gibkostjo telesa. Želim, da pri ljudeh vzbudi občutek lepote, občudovanja in morda celo miru – tisti trenutek, ko nekaj preprosto začutiš, še preden ga razumeš.«

Moda in umetnost se pri meni ves čas prepletata, prehajata druga v drugo, pravi Matic Veler. FOTO: osebni arhiv Matica Velerja

Ko govori o razmerju med modo in umetnostjo, se nasmehne z značilno sproščenostjo: »Ne gledam na to kot na mejo, pravzaprav je sploh ne vidim. Moda in umetnost se pri meni ves čas prepletata, prehajata druga v drugo. Če nekdo želi nositi 'kip' na sebi, zakaj pa ne? Perfektno,« reče v smehu. »Seveda ustvarjam tudi bolj nosljiva, manj 'kiparska' oblačila, a priznam, tam ne vidim toliko izziva in zabave.« In če bi moral ustvariti kolekcijo, ki bi odražala duha časa? »Svet se trenutno zdi razdrobljen, prepleten s kontrasti, negotovostjo in hkrati željo po ponovnem povezovanju. Takšna kolekcija bi verjetno združevala različne fragmente – razrezane oblike, nepričakovane spoje, prekinjene linije, ki se kljub temu nekje srečajo. Morda bi delovala kot vizualna metafora našega časa – razbita, a še vedno lepa. Zame bi bil to poskus pokazati, da se tudi iz razcepljenosti lahko rodi nekaj harmoničnega, da v razpoki vedno obstaja prostor za svetlobo.«

Čeprav Matic ves čas deluje z zadržano eleganco, v pogovoru pogosto preseneti s humorjem. »Zelo rad se šalim in smejim – včasih mogoče celo preveč ali pa v družbi ljudi, ki mojega humorja ne razumejo,« razlaga v smehu. »Humor mi pomaga ohraniti lahkotnost, še posebej v svetu mode, kjer je pogosto prisotnega veliko resnobnosti in ega. Mislim, da je prav, da se znamo nasmejati, tudi sebi. Odkritost mi je pri tem ključna. Fasad in pretvarjanja ne prenesem.«

Ko ga vprašam, kakšna bi bila tkanina njegovega življenjskega mota, se zasmeji: »Definitivno bleščičasta, brez dileme! Ampak ne tista bleščičasta, ki se po dveh urah sprime na vse okoli tebe in jo potem še teden dni najdeš v postelji. Bolj tista, ki ujame svetlobo ravno prav, da te malo nasmeji in spomni, da življenje ni nujno vedno matirano. Zame bleščice niso le okras, ampak majhen upor proti dolgočasju, opomnik, da je v redu malo zasijati, tudi sredi ponedeljka.«

Matic Veler in Danica Lovenjak FOTO: osebni arhiv Matica Velerja

Na koncu, ko se pogovor vrne k bližajoči se modni reviji, postane nekoliko tišji. »Tisti trenutek, ko se luči prižgejo in modeli stopijo na pisto, je zame čista mešanica miru in vznemirjenja. Takrat pomislim, koliko dela, občutkov in noči je v vsakem kosu, in hkrati preprosto upam, da bodo ljudje začutili tisto, kar sem čutil jaz, ko sem ustvarjal. Če jim bo lepo, je to zame največja nagrada.« Njegove besede razkrivajo oblikovalca, ki ne išče popolnosti, temveč prisotnost – v vsakem šivu, vsakem detajlu, vsakem trenutku. V svetu, kjer je hrupa preveč, Matic Veler ustvarja tišino, ki se blešči.