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Med požarom ukradel 44 steklenic vrhunskega vina

2000 gasilcev bije boj za Bordeaux, več kot 220.000 ljudi so evakuirali.
Ogenj divja okoli Bordeauxa. FOTO: Romain Perrocheau/Afp

Ogenj divja okoli Bordeauxa. FOTO: Romain Perrocheau/Afp

Bojijo se, da bo novi vročinski val stanje še poslabšal. FOTO: Alain Jocard/Afp

Bojijo se, da bo novi vročinski val stanje še poslabšal. FOTO: Alain Jocard/Afp

Na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove, številni so uničeni. FOTO: Alain Jocard/Afp

Na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove, številni so uničeni. FOTO: Alain Jocard/Afp

Že pred požarom je kazalo, da bo letošnja trgatev na tistem območju skromna. FOTO: Sebastien Duverge/Getty Images

Že pred požarom je kazalo, da bo letošnja trgatev na tistem območju skromna. FOTO: Sebastien Duverge/Getty Images

Ogenj divja okoli Bordeauxa. FOTO: Romain Perrocheau/Afp
Bojijo se, da bo novi vročinski val stanje še poslabšal. FOTO: Alain Jocard/Afp
Na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove, številni so uničeni. FOTO: Alain Jocard/Afp
Že pred požarom je kazalo, da bo letošnja trgatev na tistem območju skromna. FOTO: Sebastien Duverge/Getty Images
U. S.
 30. 7. 2026 | 19:00
3:13
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Pri gašenju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde blizu Bordeauxa na jugozahodu Francije sodeluje več kot 2000 gasilcev, pomoč pri gašenju iz zraka so Franciji ponudile tudi nekatere evropske države. Tiskovni predstavnik francoske gasilske zveze Eric Brocardi je gašenje označil za boj Davida in Goljata, je pa poudaril, da gasilci pravijo, da so majhni, a imajo dobro strategijo. Pričakovati je, da bo prizadevanja za omejitev požara otežil nov vročinski val. Francoska meteorološka agencija Meteo-France napoveduje, da bi se v prihodnjih dneh živo srebro v državi lahko ponekod povzpelo do 40 stopinj. Visoke temperature bodo spremljali jugovzhodni in zahodni vetrovi, zaradi katerih bi se lahko ogenj razširil. Požar, ki je v sredo izbruhnil v vasi Saumos, je povzročil tudi nastanek t. i. pirokumulonimbusa, ki bi lahko povzročil še več požarov. S takšnim pojavom se v Franciji po navedbah tamkajšnje gasilske zveze srečujejo prvič.

Bojijo se, da bo novi vročinski val stanje še poslabšal. FOTO: Alain Jocard/Afp
Bojijo se, da bo novi vročinski val stanje še poslabšal. FOTO: Alain Jocard/Afp
Na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove, številni so uničeni. FOTO: Alain Jocard/Afp
Na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove, številni so uničeni. FOTO: Alain Jocard/Afp
Že pred požarom je kazalo, da bo letošnja trgatev na tistem območju skromna. FOTO: Sebastien Duverge/Getty Images
Že pred požarom je kazalo, da bo letošnja trgatev na tistem območju skromna. FOTO: Sebastien Duverge/Getty Images

Zaradi ognjenih zubljev je moralo več kot 220.000 ljudi zapustiti svoje domove, številni so povsem uničeni. Evakuirane hiše so na milost in nemilost prepuščene nepridipravom, zato je tamkajšnja policija vzpostavila varnostni sistem, ki na evakuiranem območju deluje 24 ur na dan. V nedeljo so prijeli 45-letnico, staro znanko policije, z vrečko, polno zlatnine in okrasja, kje ju je dobila, pa ni znala pojasniti. Za zapahi se je znašel tudi moški, ki je vdrl v prazno hišo in jo popihal s kar 44 steklenicami vina izjemne kakovosti, prestižnih letnikov. Aretirali so ga v Eysinesu, ko je policija pred evakuirano hišo opazila vozilo, v njem pa našla steklenice. Moški je po poročanju lokalnih medijev stari znanec policije. Preiskava se nadaljuje.

Tiskovni predstavnik francoske gasilske zveze je gašenje označil za boj Davida in Goljata.

Požar je pretresel celotno vinsko industrijo Bordeauxa, ki se je že prej spopadala s številnimi težavami: sušo, vročinskimi valovi, slabšo prodajo zaradi spreminjajočih se pivskih navad in ameriškimi carinami na francosko vino. »V vinski industriji se ena težava nalaga na drugo. Življenja nam to prav nič ne olajša,« pravi eden izmed vinarjev. Kakšna grožnja je ogenj za znamenite vinograde, za zdaj še ni znano. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na nevarnost tako imenovanega dimnega priokusa. Ta nastane, ko se delci dima oprimejo grozdnih jagod in povzročijo neželen okus, ki lahko škoduje kakovosti vina, zlasti pri rdečih sortah. Že pred požarom je kazalo, da bo letošnja trgatev na tistem območju skromna. Deževni zimi sta sledila rekordna vročina in malo padavin, zaradi česar je grozdje zorelo hitreje. Tamkajšnja vina slovijo po uravnoteženosti, v zadnjih letih pa so prežeta s soncem, pravijo vinarji: sladka so, celo presladka.

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