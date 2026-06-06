Med pravljico in resničnostjo: »Dovolim si verjeti, da lahko spremenim svet na bolje«

Ob poslušanju KiKi se zdi, kot da stopiš v prostor, kjer se čas za trenutek upočasni. Ne zato, ker bi bežal pred svetom, temveč ker ga poskušaš bolje razumeti; skozi drobne, skoraj neopazne premike misli, skozi vprašanja, ki nimajo enostavnih odgovorov, in skozi občutke, ki jih pogosto odrinemo na rob vsakdana. Njen novi singel Povej je prav to: tih premislek o minljivosti, majhnosti in nečem večjem, kar nas presega, a nas hkrati drži skupaj. Subtilna pripovedovalka na prvi pogled deluje kot lik iz zgodbe – malo izmuzljiva, malo igriva, z barvami, ki ne sledijo pravilom, in držo, ki deluje skoraj kot uvod v nekaj, kar se šele bo zgodilo. V prostor slovenske glasbe vstopa z izrazito lastnim svetom, v katerem se dramaturgija preliva v glasbo, minljivost v toplino in eksistencialna vprašanja v nežne, skoraj pravljične podobe. Ko razmišlja o tem, kakšen vtis pusti na človeka, ki jo sreča prvič, prizna: »Iskreno, ne vem! Včasih me kdo malce čudno pogleda, mogoče zaradi mojih skuštranih las in ker se zelo pisano oblačim. Komu drugemu pa se zdi moj stil zabaven. Zadnjič sta se mimo mene pripeljali mamica in hčerkica na kolesih, in deklica je rekla: »Poglej, mami, Pika Nogavička!« – to mi je res polepšalo dan! Drugače pa sem v živo precej sramežljiva, bolje se znam predstaviti prek svoje glasbe kot s pogovorom.«

Od dramatese do pevke

Ta razkorak med notranjim in zunanjim svetom se zdi ključen za razumevanje njenega ustvarjanja. Po izobrazbi dramaturginja razkriva, da med gledališčem in glasbo ni tako velike razlike, kot bi si morda mislili. »Občutek je v resnici zelo podoben! Tudi v glasbi je veliko dramaturgije – stopnjevanja napetosti, preskokov, pavz, katarze … je samo drug način pripovedovanja.« In prav pripovedovanje je bilo tisto, kar jo je od nekdaj najbolj vleklo. »Zelo dramaturško se lotevam svojih pesmi, ja! V prvi vrsti sem si vedno želela pripovedovati. Na študij dramaturgije sem se vpisala, ker me je tako zanimalo dramsko pisanje – želela sem biti 'dramatesa'! Potem pa sem prešla v glasbo.«

Slo., Lj., 29.5.2026, Laetitia Pohl – KiKi, slovenska kantavtorica, pevka, foto: Dejan Javornik

Svojo intimno govorico je postavila na velik oder Eme; izkušnjo danes opisuje kot mešanico vznemirjenja in dvoma. »Ko sem izvedela, da so me izbrali, sem bila prvih nekaj dni tako na trnih, da mi je bilo kar slabo. Vse po vrsti me je skrbelo – kako bom v tako kratkem času naredila inscenacijo? Kako bodo ti preobrati, ki so v pesmi kar pogosti, funkcionirali na odru? Bo to komu sploh zanimivo, bodo sploh razumeli, kaj želim povedati?« Povsem drugačno, a enako močno izkušnjo je doživela na državni proslavi. »Bilo mi je v čast, da sem lahko pela prekmursko ljudsko Zrejlo je žito in to nalogo sem zelo resno vzela. Čutila sem odgovornost tega, da dajem glas tudi svojim prednicam po babičini strani, ki prihajajo iz Prekmurja. V tisti priredbi sta bila tudi orkester in pevski zbor, kar je bilo res epsko. Ko so se na nastopu za mano dvignili glasovi zbora, sem imela kurjo polt. Nora izkušnja! Obožujem ljudske pesmi, sploh prekmurske.«

V skupnosti je moč

Njena nova pesem odpira prostor za razmislek o majhnosti človeka v širini vesolja. Ideja je nastala iz presenetljivo vsakdanjega trenutka. »Ta misel se mi je porodila, ko sem mušico umaknila iz banje, da je ne bi zalila voda. V bistvu čisto banalna misel. Mušica si najbrž ne more predstavljati tega, da jo je moja orjaška roka umaknila prav s tem namenom, da ji omogoči preživetje – kaj šele tega, da nisem le ogromno, temveč tudi čuteče, razmišljujoče bitje. Tako sem tudi jaz mušica v primerjavi z vesoljem. To se mi zdi neskončno zanimivo in o tem lahko premlevam cele dneve, pa mi ne bo postalo dolgčas. Zato se mi take misli porodijo sredi vsakdana.«

Pogosto se počutim zelo navdihnjeno v najbolj neprimernem trenutku.

Sem precej sramežljiva, bolje se znam predstaviti prek svoje glasbe kot s pogovorom, pravi. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik

Kljub težkim temam njena glasba ne zdrsne v tesnobo. Nasprotno – preveva jo toplina. »Že kot otrok sem bila precej občutljiva. Stvari so se me hitro dotaknile, me tudi hitro prizadele. Mislim, da je to način, kako sem se naučila procesirati svet, da bi mi bilo lažje, to se najbrž tudi pozna v mojem pisanju.« Podoba gugalnice v videospotu za pesem Povej ni naključna, simbolizira prostor ustavljanja, ki ga v svojem življenju še vedno išče. »Uf, to je trenutno velika tema v mojem življenju, ker si za take 'gugalnice' vzamem premalo časa. Odkar sem lani doštudirala in postala samozaposlena v kulturi, sem se znašla v nekakšnem medprostoru tega, da sem ves čas vpeta v več projektov hkrati. Čeprav zelo uživam v tem delu, sem pogosto preobremenjena in potem čutim veliko pritiska in slabe vesti, če si kdaj vzamem prosti čas. Kar seveda ni zdravo. Zato se skušam zavestno ustaviti, tudi če le za kakšno uro. Takrat berem ali pa se ukvarjam s svojimi rastlinami.«

Slo., Lj., 29.5.2026, Laetitia Pohl – KiKi, slovenska kantavtorica, pevka, foto: Dejan Javornik

Njen prihajajoči album nosi naslov Pravljice, ki pa ni eskapizem, temveč odločitev za upanje. »Dovolim si verjeti v to, da lahko na lastno pest spremenim svet na boljše. Ko gledam novice o grozotah po svetu, imam pogosto občutek, da sem nemočna, ampak si vedno znova dokažem, da smo si ljudje med sabo bolj podobni, kot se sprva zdi, da smo empatična bitja. Čeprav najbrž zveni osladno, res verjamem, da je v skupnosti moč.«

Zbrala denar za Palestino

Ravno zaradi tega si kot odrasla še dovoli verjeti v pravljice, in to prepričanje je prenesla tudi v konkretno dejanje. »Organizirala sem dobrodelni koncert En dva svetova za Palestino v Kinu Šiška, kjer so letos nastopili Joker Out, Maja Keuc, Trkaj, Zmelkoow, Batista Cadillac, Leopold I. in mnogi drugi umetniki. Tudi ta ideja se je začela kot pravljica, saj pred tem projektom nisem imela izkušenj z organizacijo takih velikih dogodkov, potem pa smo stopili skupaj in še kar ne morem verjeti, da smo organizaciji Medical Aid for Palestinians donirali že več kot 40.000 evrov.«

kiki danica lovenjak

Čeprav jo opisujejo kot »čarovnico intimnih pripovedk«, sama ustvarjanje vidi precej bolj prizemljeno. »Trenutno nimam zares nobene discipline pri ustvarjanju … zaenkrat delam zelo spontano. Pogosto se počutim zelo navdihnjeno v najbolj neprimernem trenutku.« Njeno ustvarjanje je tesno povezano z ljudmi, ki jih ima rada – in z nujno tišino, ki jo potrebuje za svoj glas. »Brez mojih ljudi bi mi bilo zelo težko. Ampak pri ustvarjanju potrebujem svoj mir in odsotnost kakršnega koli mnenja, pozitivnega ali negativnega. To se mi tudi zdi nujno.« In če se vrne k svoji mušici, k ideji, da obstaja nekaj večjega od nas, ostaja odprta, a prizemljena. »Nekako zavidam ljudem, ki so globoko verni, saj sem jaz prevelik agnostik, da bi lahko z gotovostjo verjela v to, da me nekdo čuva in da neka višja sila misli name. Ampak bi bilo pa zelo lepo! Te 'velike rok' so lahko tudi čisto realna ljubezen in podpora, ki jo dobivam od bližnjih.«

Čeprav najbrž zveni osladno, res verjamem, da je v skupnosti moč.

In če bi morala sama sebi danes nekaj povedati, nekaj, kar bi zvenelo kot tvoja naslednja pesem, kaj bi to bilo? »Preveč časa je že minilo, odkar si nazadnje plesala brez skrbi. Pojdi plesat!« KiKi ne ponuja odgovorov, ponuja občutek. In prav tam, med tišino in gibanjem, se njena glasba zares zgodi.