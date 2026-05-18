Medeno doživetje za seniorke

Projekt Prijazno življenje, ki starejšim omogoča nova doživetja, druženja in izlete, se seli tudi na televizijske zaslone. V novi oddaji Vitalno, ki na Planet TV prihaja 16. maja, bodo gledalci spremljali zgodbe seniorjev, ki odkrivajo slovenske kraje, kulinariko in se srečujejo z znanimi Slovenci. Oddajo bo vodila Suzana Kozel.

Prvi izlet v okviru nove rubrike je nastal v sodelovanju Turizma Ljubljana in združenja JRE Slovenija. Sedem seniork iz Centra aktivnosti je dan preživelo med Višnjo Goro in Ljubljanskim gradom, kjer so jih čakali med, čebele, vrhunska kulinarika in dve znani imeni, Marko Vozelj in Ana Klašnja.

Marko Vozelj jih je navdušil s toplino in pogovorom. FOTO: OSEBNI ARHIV

Dopoldne se je začelo v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori, kjer so jih pričakali tradicionalni slovenski zajtrk, zgodbe o kranjski sivki in skrivnostno namigovanje, da jih čaka posebno presenečenje. Ko je v prostor stopil Marko Vozelj, je bilo navdušenje iskreno in spontano. Vozelj je bil za ta obisk še posebej primeren gost, saj je z Višnjo Goro osebno povezan. Kraj dobro pozna in o njem govori z velikim ponosom. Gospe je posebej zanimalo, zakaj ima Hiša kranjske čebele svoj dom prav tam, zato jim je razložil zgodbo o Emilu Rothschützu, enem najpomembnejših trgovcev s čebelami svojega časa, ki je prav iz teh krajev kranjsko čebelo ponesel v svet.

Najlepše darilo

Ogled Hiše kranjske čebele je vključeval degustacijo medu in medenjakov, obisk čebelnjaka ter predstavitev slovenskega čebelarstva. Posebno zanimanje je požela inovativna nastanitev Spanje v panju, kjer so sobe zasnovane kot lesene satne celice. Gospe so bile nad idejo navdušene in so začele razmišljati o tem, da bi tja pripeljale vnuke.

Po medenem delu dneva je sledilo še kulinarično razvajanje na Ljubljanskem gradu v restavraciji Strelec chefa Igorja Jagodica. Tam jih je pričakala še ena znana gostja, balerina in žirantka oddaje Slovenija ima talent Ana Klašnja. Tudi ona se je med gospe vključila povsem sproščeno, pogovor pa je hitro stekel o baletu, televiziji, življenju in vsakdanjih radostih.

Pridružila se jim je balerina Ana Klašnja. FOTO: OSEBNI ARHIV

Vrhunska kulinarika, elegantna postrežba in topel sprejem so pustili močan vtis. Chef Igor Jagodic je nekaj jedi postregel kar sam, zaključek kosila z medeno sladico pa je lepo povezal zgodbo celotnega dne. Najbolj ganljive so bile besede udeleženk. Gospa Marija je povedala, da je bilo to zanjo najlepše darilo ob bližajočem se 80. rojstnem dnevu, gospa Sonja je priznala, da česa podobnega verjetno ne bi doživela brez Prijaznega življenja, gospo Jolando pa je najbolj navdušila kulinarika v Strelcu. Prav v tem je bistvo projekta – ne gre le za izlet, ampak za občutek, da so seniorji slišani, vključeni in pomembni. Da lahko še vedno raziskujejo, okušajo, spoznavajo nove ljudi in ustvarjajo nove spomine.