  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZVOZNA DEJAVNOST

Meka zdravstvenega turizma

Čedalje več ljudi se odloča za obisk Južne Koreje, ne samo zaradi turizma, temveč zaradi zdravstvenih pregledov. Korejske družbe v enem paketu združijo ogled Gangnama, okušanje kimčija in kolonoskopijo.
»Ti ljudje bodo v naših bolnišnicah zagotovo dobili ustrezno terapijo in nego,« je izjavil vodja Korejskega zdravstvenega inštituta Hyeonah Hong. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

»Ti ljudje bodo v naših bolnišnicah zagotovo dobili ustrezno terapijo in nego,« je izjavil vodja Korejskega zdravstvenega inštituta Hyeonah Hong. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Posameznik hitreje in ceneje pride do celovite slike svojega zdravstvenega stanja kot v ZDA, Hongkongu ali na Japonskem. FOTO: Runstudio/Getty Images

Posameznik hitreje in ceneje pride do celovite slike svojega zdravstvenega stanja kot v ZDA, Hongkongu ali na Japonskem. FOTO: Runstudio/Getty Images

Klinik in zdravstvenih centrov v Seulu in drugje ne manjka. FOTO: Anthony Wallace/Afp

Klinik in zdravstvenih centrov v Seulu in drugje ne manjka. FOTO: Anthony Wallace/Afp

Turisti obiščejo kliniko in tudi znamenitosti, na primer Gangnam. FOTO: Maremagnum/Getty Images

Turisti obiščejo kliniko in tudi znamenitosti, na primer Gangnam. FOTO: Maremagnum/Getty Images

»Ti ljudje bodo v naših bolnišnicah zagotovo dobili ustrezno terapijo in nego,« je izjavil vodja Korejskega zdravstvenega inštituta Hyeonah Hong. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters
Posameznik hitreje in ceneje pride do celovite slike svojega zdravstvenega stanja kot v ZDA, Hongkongu ali na Japonskem. FOTO: Runstudio/Getty Images
Klinik in zdravstvenih centrov v Seulu in drugje ne manjka. FOTO: Anthony Wallace/Afp
Turisti obiščejo kliniko in tudi znamenitosti, na primer Gangnam. FOTO: Maremagnum/Getty Images
Veso Stojanov
 26. 8. 2026 | 17:00
6:06
A+A-

Južno Korejo večina ljudi pozna po avtomobilski industriji, saj tam domujeta Hyundai in Kia, po korejski vojni v petdesetih letih prejšnjega stoletja, zaradi česar obstajata dve Koreji, Severna in Južna, po kislem zelju – kimčiju, po tem, da Južno Korejo štejejo za azijskega gospodarskega tigra, korejski verziji pop glasbe (najbolj znan je seveda Gangnam ​style), pa še bi lahko naštevali. V zadnjem času je Južna Koreja postala privlačna za prav posebne vrste obiskovalcev: na Daljnem vzhodu, pa tudi v Avstraliji in Severni Ameriki je postala privlačna destinacija tako imenovanega zdravstvenega turizma. V zadnjih nekaj letih se tja skoraj dobesedno zgrinjajo množice turistov, ki jih v prestolnici Seul ne zanima več znamenita nakupovalna četrt Mjeongdong ali druge znamenitosti, kot je denimo prva mestna turistična atrakcija, 237 metrov visoki telekomunikacijski stolp Namasan. Raje se odpravijo v kakšnega od zdravstvenih centrov, ki jih v Seulu in drugje ne manjka, in gredo na zdravstveni pregled.

2,01 milijona zdravstvenih turistov je lani obiskalo Južno Korejo.

Ta je pravzaprav osrednji del turističnih paketov, ki jih v zadnjih letih na veliko kupujejo turisti iz Kitajske, Japonske, Tajvana, Združenih držav Amerike in Avstralije. Paketi vsebujejo vse, oglede znamenitosti, preizkušanje hrane na uličnih nočnih tržnicah, kot je kimči ali kakšna jed iz pasjega mesa, tudi zelo popularne zabave noraebang (korejska verzija petja karaok, ki jih lahko pojete tudi v manjši družbi ali pa kar sami, če vam je preveč nerodno), pa tudi temeljite zdravstvene preglede, od kompletnih krvnih do ultrazvočnih preiskav, CT- in MRI-slikanja, pa kolono-, endo- in gastroskopij.

Ceneje in celovito

T. i. zdravstvenih turistov je v Južni Koreji vsako leto več. Po podatkih južnokorejskega ministrstva za zdravstvo je državo lani obiskalo 2,01 milijona turistov, ki so poleg ali namesto turističnih znamenitosti raje oziroma najprej obiskali enega od zdravstvenih centrov. Kar je za več kot dve tretjini oziroma natančneje za kar 71,7 odstotka več kot 2024. Kot je za britanski BBC pred časom izjavil Donkyo Seo, direktor korejske družbe Himedi, ki organizira zdravstvene storitve za tujce, »Južna Koreja medicinski turizem resno jemlje kot izvozno gospodarsko dejavnost«, zato zelo veliko tudi vlaga v njegovo promocijo v tujini.

Posameznik hitreje in ceneje pride do celovite slike svojega zdravstvenega stanja kot v ZDA, Hongkongu ali na Japonskem. FOTO: Runstudio/Getty Images
Posameznik hitreje in ceneje pride do celovite slike svojega zdravstvenega stanja kot v ZDA, Hongkongu ali na Japonskem. FOTO: Runstudio/Getty Images

Osnovni razlog, zakaj toliko ljudi hodi na zdravstvene preventivne preglede v Južno Korejo, je denar, na drugem mestu pa kakovost zdravstvenih storitev. Kot je za BBC pojasnil Haemin Yim, direktor še enega korejskega podjetja za organizacijo zdravstvenih turističnih obiskov, večina korejskih zdravstvenih centrov ponuja celovite preventivne zdravstvene preglede ob samo enem obisku. Po seznamu Svetovnega zdravstvenega indeksa je zdravstvo v Južni Koreji uvrščeno na zavidljivo drugo mesto, zlasti ker je lahko dosegljivo, cene storitev pa so državno regulirane. Poleg tega je že dolga leta osnovno vodilo pri vodenju zdravstvene politike dejstvo, da je usmerjeno v preventivno zdravljenje, kjer se učinkoviteje spopadejo z boleznimi. Zato so cene v Južni Koreji skorajda neprimerljive s cenami zdravstvenih storitev na Japonskem ali v ZDA. Kot pravi Haemin Yim, cena celovitega preventivnega pregleda z vsemi laboratorijskimi izvidi in slikanji v Koreji stane toliko, kot bi v ZDA stalo eno samo MRI-slikanje. Vključno z letalsko vozovnico in namestitvijo posameznik hitreje in ceneje pride do celovite slike svojega zdravstvenega stanja kot v ZDA, v Hongkongu ali na Japonskem.

Klinik in zdravstvenih centrov v Seulu in drugje ne manjka. FOTO: Anthony Wallace/Afp
Klinik in zdravstvenih centrov v Seulu in drugje ne manjka. FOTO: Anthony Wallace/Afp

Poskrbijo za prevajalca

Preventivni pregled bi v Hongkongu stal od tri- do štirikrat več kot v Seulu, zato ni čudno, da se številni prebivalci Hongkonga odločajo za preglede v Koreji. Večina obiskovalcev iz tujine je o možnostih zdravstvenega turističnega obiska v Južni Koreji izvedela od prijateljev, znancev in sorodnikov, mnogi korejski izseljenci pa že dolgo uporabljajo zdravstvo svoje domovine za opravljanje preventivnih in siceršnjih zdravstvenih storitev.

400 evrov stane popoln preventivni zdravstveni pregled v Južni Koreji.

Rebecca Gladstone, Američanka iz New Yorka korejskih korenin, je za BBC izjavila, da bo izkoristila svoj obisk sorodnikov v Južni Koreji za temeljit zdravniški pregled, ki jo bo v zdravstvenem centru univerze Cha stal približno 400 evrov. Pred leti je že bila na podobnem pregledu, ki je trajal tri ure, vključeval pa je krvne preiskave, rentgensko slikanje pljuč, ultrazvok trebuha in endoskopijo. Po pregledu se je s prijatelji dobila na kosilu in dan končala na zabavi v popularni seulski četrti Gangnam. Ker razume korejsko, ni potrebovala prevajalca, sicer pa agencije, ki organizirajo obiske zdravstvenih turistov, poskrbijo za vse, tudi za prevajalce, čez dva tedna vsak dobi izvide po pošti, prevedene v angleščino. Glede na zdravstveno stanje dobi zdravstveni turist še napotke za nadaljnje zdravljenje, navodila za družinskega zdravnika, lahko pa uredijo tudi nadaljevanje zdravljenja v Koreji.

Turisti obiščejo kliniko in tudi znamenitosti, na primer Gangnam. FOTO: Maremagnum/Getty Images
Turisti obiščejo kliniko in tudi znamenitosti, na primer Gangnam. FOTO: Maremagnum/Getty Images

Kot je izjavil vodja Korejskega zdravstvenega inštituta Hyeonah Hong, nimajo težav s tem, da bi nadaljevali zdravljenje turističnih pacientov, če se to izkaže za nujno potrebno: »Ti ljudje bodo v naših bolnišnicah zagotovo dobili ustrezno terapijo in nego.« Prijaznost, odlična organizacija, učinkovitost in seveda nizka cena, ki si jo lahko privoščijo mnogi, so razlogi, zakaj je Južna Koreja postala zdravstvena meka na Daljnem vzhodu.

Naval

Od leta 2009 je več kot pet milijonov ljudi obiskalo Južno Korejo v prvi vrsti zaradi poceni in učinkovitih zdravstvenih pregledov. Od leta 2019 je v povprečju število tovrstnih turistov na letni ravni naraščalo za nekaj manj kot 25 odstotkov. V zadnjih sedmih letih se je število zdravstvenih turistov s Tajvana povečalo za 550 odstotkov, iz Japonske za 135 odstotkov in Kitajske za 132 odstotkov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Južna Korejaturizemcenezdravstveni turizem
ZADNJE NOVICE
18:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMRTNA PROMETNA NESREČA

Strašna nesreča: trčila avtomobil in motorno kolo, ena oseba umrla

Na kraju nesreče trenutno poteka policijski ogled, po katerem bodo znane podrobnejše okoliščine tragedije.
26. 8. 2026 | 18:06
18:06
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl je legendarni igralec: to so vloge, po katerih si ga bomo najbolj zapomnili

Tim Curry je umrl v 81. letu starosti po več kot desetletnem boju z resnimi zdravstvenimi težavami.
26. 8. 2026 | 18:06
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne boste verjeli, kaj sta arhitektki naredili z garsonjero, veliko le 31 kvadratov

Majhna garsonjera je po popolni prenovi postala svetel in funkcionalen dom. Ena ključna sprememba je povsem preobrnila njen tloris.
26. 8. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
STIČNA

Praznovali s plugi in kmeti

Cistercijani v skoraj 900 letih pustili globoko sled tudi v slovenskem kmetijstvu, po izročilu so na naše ozemlje prinesli prvi železni plug.
Drago Perko26. 8. 2026 | 18:00
17:57
Šport  |  Tekme
VUELTA

Pogačar in Roglič na vrhu tudi po peti etapi

Etapo je dobil kolesar ekipe Visma-Lease a Bike Matthew Brennan, zabeležil je 21. zmago v karieri in drugo na dirki.
26. 8. 2026 | 17:57
17:17
Lifestyle  |  Stil
TRIKI

Elastika reši vrsto težav, preverite, za kaj vse je uporabna

Z njeno pomočjo lahko odpremo trdovraten pokrovček, preprečimo drsenje oblačil z obešalnika in še marsikaj.
26. 8. 2026 | 17:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Kaj v letu 2026 počne vaša konkurenca?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Kaj v letu 2026 počne vaša konkurenca?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Traktorji bodo tam. Toda prava zgodba je drugje.

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki