Meka zdravstvenega turizma

Južno Korejo večina ljudi pozna po avtomobilski industriji, saj tam domujeta Hyundai in Kia, po korejski vojni v petdesetih letih prejšnjega stoletja, zaradi česar obstajata dve Koreji, Severna in Južna, po kislem zelju – kimčiju, po tem, da Južno Korejo štejejo za azijskega gospodarskega tigra, korejski verziji pop glasbe (najbolj znan je seveda Gangnam ​style), pa še bi lahko naštevali. V zadnjem času je Južna Koreja postala privlačna za prav posebne vrste obiskovalcev: na Daljnem vzhodu, pa tudi v Avstraliji in Severni Ameriki je postala privlačna destinacija tako imenovanega zdravstvenega turizma. V zadnjih nekaj letih se tja skoraj dobesedno zgrinjajo množice turistov, ki jih v prestolnici Seul ne zanima več znamenita nakupovalna četrt Mjeongdong ali druge znamenitosti, kot je denimo prva mestna turistična atrakcija, 237 metrov visoki telekomunikacijski stolp Namasan. Raje se odpravijo v kakšnega od zdravstvenih centrov, ki jih v Seulu in drugje ne manjka, in gredo na zdravstveni pregled.

2,01 milijona zdravstvenih turistov je lani obiskalo Južno Korejo.

Ta je pravzaprav osrednji del turističnih paketov, ki jih v zadnjih letih na veliko kupujejo turisti iz Kitajske, Japonske, Tajvana, Združenih držav Amerike in Avstralije. Paketi vsebujejo vse, oglede znamenitosti, preizkušanje hrane na uličnih nočnih tržnicah, kot je kimči ali kakšna jed iz pasjega mesa, tudi zelo popularne zabave noraebang (korejska verzija petja karaok, ki jih lahko pojete tudi v manjši družbi ali pa kar sami, če vam je preveč nerodno), pa tudi temeljite zdravstvene preglede, od kompletnih krvnih do ultrazvočnih preiskav, CT- in MRI-slikanja, pa kolono-, endo- in gastroskopij.

Ceneje in celovito

T. i. zdravstvenih turistov je v Južni Koreji vsako leto več. Po podatkih južnokorejskega ministrstva za zdravstvo je državo lani obiskalo 2,01 milijona turistov, ki so poleg ali namesto turističnih znamenitosti raje oziroma najprej obiskali enega od zdravstvenih centrov. Kar je za več kot dve tretjini oziroma natančneje za kar 71,7 odstotka več kot 2024. Kot je za britanski BBC pred časom izjavil Donkyo Seo, direktor korejske družbe Himedi, ki organizira zdravstvene storitve za tujce, »Južna Koreja medicinski turizem resno jemlje kot izvozno gospodarsko dejavnost«, zato zelo veliko tudi vlaga v njegovo promocijo v tujini.

Posameznik hitreje in ceneje pride do celovite slike svojega zdravstvenega stanja kot v ZDA, Hongkongu ali na Japonskem. FOTO: Runstudio/Getty Images

Osnovni razlog, zakaj toliko ljudi hodi na zdravstvene preventivne preglede v Južno Korejo, je denar, na drugem mestu pa kakovost zdravstvenih storitev. Kot je za BBC pojasnil Haemin Yim, direktor še enega korejskega podjetja za organizacijo zdravstvenih turističnih obiskov, večina korejskih zdravstvenih centrov ponuja celovite preventivne zdravstvene preglede ob samo enem obisku. Po seznamu Svetovnega zdravstvenega indeksa je zdravstvo v Južni Koreji uvrščeno na zavidljivo drugo mesto, zlasti ker je lahko dosegljivo, cene storitev pa so državno regulirane. Poleg tega je že dolga leta osnovno vodilo pri vodenju zdravstvene politike dejstvo, da je usmerjeno v preventivno zdravljenje, kjer se učinkoviteje spopadejo z boleznimi. Zato so cene v Južni Koreji skorajda neprimerljive s cenami zdravstvenih storitev na Japonskem ali v ZDA. Kot pravi Haemin Yim, cena celovitega preventivnega pregleda z vsemi laboratorijskimi izvidi in slikanji v Koreji stane toliko, kot bi v ZDA stalo eno samo MRI-slikanje. Vključno z letalsko vozovnico in namestitvijo posameznik hitreje in ceneje pride do celovite slike svojega zdravstvenega stanja kot v ZDA, v Hongkongu ali na Japonskem.

Klinik in zdravstvenih centrov v Seulu in drugje ne manjka. FOTO: Anthony Wallace/Afp

Poskrbijo za prevajalca

Preventivni pregled bi v Hongkongu stal od tri- do štirikrat več kot v Seulu, zato ni čudno, da se številni prebivalci Hongkonga odločajo za preglede v Koreji. Večina obiskovalcev iz tujine je o možnostih zdravstvenega turističnega obiska v Južni Koreji izvedela od prijateljev, znancev in sorodnikov, mnogi korejski izseljenci pa že dolgo uporabljajo zdravstvo svoje domovine za opravljanje preventivnih in siceršnjih zdravstvenih storitev.

400 evrov stane popoln preventivni zdravstveni pregled v Južni Koreji.

Rebecca Gladstone, Američanka iz New Yorka korejskih korenin, je za BBC izjavila, da bo izkoristila svoj obisk sorodnikov v Južni Koreji za temeljit zdravniški pregled, ki jo bo v zdravstvenem centru univerze Cha stal približno 400 evrov. Pred leti je že bila na podobnem pregledu, ki je trajal tri ure, vključeval pa je krvne preiskave, rentgensko slikanje pljuč, ultrazvok trebuha in endoskopijo. Po pregledu se je s prijatelji dobila na kosilu in dan končala na zabavi v popularni seulski četrti Gangnam. Ker razume korejsko, ni potrebovala prevajalca, sicer pa agencije, ki organizirajo obiske zdravstvenih turistov, poskrbijo za vse, tudi za prevajalce, čez dva tedna vsak dobi izvide po pošti, prevedene v angleščino. Glede na zdravstveno stanje dobi zdravstveni turist še napotke za nadaljnje zdravljenje, navodila za družinskega zdravnika, lahko pa uredijo tudi nadaljevanje zdravljenja v Koreji.

Turisti obiščejo kliniko in tudi znamenitosti, na primer Gangnam. FOTO: Maremagnum/Getty Images

Kot je izjavil vodja Korejskega zdravstvenega inštituta Hyeonah Hong, nimajo težav s tem, da bi nadaljevali zdravljenje turističnih pacientov, če se to izkaže za nujno potrebno: »Ti ljudje bodo v naših bolnišnicah zagotovo dobili ustrezno terapijo in nego.« Prijaznost, odlična organizacija, učinkovitost in seveda nizka cena, ki si jo lahko privoščijo mnogi, so razlogi, zakaj je Južna Koreja postala zdravstvena meka na Daljnem vzhodu.