DOLGI JEZIK

Mercedes trola

Pogostim pojavom iz naše stvarnosti ljudje vedno nadenemo več imen, in tudi ljubljanski mestni avtobusi so jih dobili.
Maša Močnik
 11. 4. 2026 | 02:00
Utrip ljubljanskih mestnih žil pogosto določajo mestni avtobusi. Lahko bi rekli, da tudi utrip vsakdanjika našega največjega mesta. Zase v šali rečem, da vstajam z avtobusi, saj mi tresenje oken in potem še žvenk pokrova komunalnega jaška vsak delavnik povesta, da je šla mimo jutranja enka in je noči nepreklicno konec. Kadar so na cesti luže, iz ovinka pripelje v crescendu veličastnih pljuskov, kadar je sneg, po roleti spusti odblesk svojih luči, ki so v snopu obarvale vso ulico. Pogostim pojavom iz naše stvarnosti ljudje vedno nadenemo več imen – od ljubkovalnih, šaljivih do značilno lokalnih – in tudi ljubljanski mestni avtobusi so jih dobili. Pred kakega četrt stoletja je bilo še pogosto poimenovanje avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa trola, izvira pa iz besede trolejbus. V preteklosti so ti vozili po Ljubljani, bili so na električni pogon in prek tokovnih odjemalcev povezani z napeljavo nad cesto. Izraz trola še uporabljajo tako starejši Ljubljančani, ki so izkusili vožnjo s trolejbusom, kot tudi mlajši, saj je postal del ljubljanske urbane kulture. Hitro smo ga usvojili tudi priseljenci, a danes se mi žal zdi, da je pogosteje v rabi bus, skrajšana pogovorna različica besede avtobus. Nekateri imajo na sredini okroglo stojišče, obdano z nekakšno raztegljivo opno: takim se je včasih reklo harmonika bus; in ta harmonikarski del je bil bolj izrazit kot pri sodobnih zgibnih avtobusih, kakor se jim pravilno reče in jih ima LPP v voznem parku še danes. Po številkah njihovih linij avtobuse poimenujemo tudi enka/enica, dvojka, trojka … šestka/šestica itd. Pri slednji dvojnici gre za razmerje med pogovorno in knjižno izpeljanko, a so šestka, enka … bolj uveljavljeni izrazi za prevozno sredstvo na tej liniji.

Spominjam se še, da se je avtobusom vseh številk reklo tudi zelenci; dandanes pa tega skoraj ne slišim več. Zato pa zelenca takoj najdem v slovarju, ki mi potrdi, da je to vozilo javnega prometa, navadno avtobus ali vlak, tipične zelene barve, in mi ponudi ta primer: ljubljanski, mestni zelenci.

Eden bolj simpatičnih ljubljanskih rekov mi je tisti njihov štos, ko se pred družbo pohvališ: Jaz sem se pa z mercedesom pripeljala! Kar pomeni, da si prišla z mestnim avtobusom, saj so bili mnogi med njimi prepoznavni modeli znamke Mercedes-Benz in še danes so v voznem parku modeli Mercedes-Benz eCitaro. Ta šaljivi, a torej povsem verjetni stavek še posebno pride prav, če se drugi v družbi ravno hvalijo s svojimi (novimi) avti … Mercedes je pa le mercedes, ne?

DOLGI JEZIK

Mercedes trola

Pogostim pojavom iz naše stvarnosti ljudje vedno nadenemo več imen, in tudi ljubljanski mestni avtobusi so jih dobili.
11. 4. 2026 | 02:00
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
