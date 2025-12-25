Metka je njihova že tretja skupna pesem

Če bi morali poimenovati dekle, ki v svetu blišča, hitrega tempa in statusnih simbolov še vedno verjame v majhne stvari, bi ji zagotovo rekli Metka,« pravijo glasbeniki Til Čeh in Polkaholiki, ki so v novi pesmi s prav takšnim naslovom, Metka, združili moči. Ne prvič, saj je to že tretja pesem, ki so jo posneli skupaj, pred tem so poslušalcem ponudili v poslušanje Vesoljca in Mojo.

»Metka je po eni strani izmišljen lik, po drugi pa zelo resničen. Predstavlja dekle, ki ga najbolj razveselijo drobne pozornosti. Ne potrebuje luksuza, dovolj so rože, a za njimi se skriva veliko več kot le darilo. Gre za simbol iskrenega srca in preprostih stvari, ki v odnosih štejejo največ,« pravijo fantje, ki so ta mesec zelo zasedeni z nastopi, zato je težko ujeti kakšen trenutek, ko niso na odru.

Vnovič so združili moči. FOTO: Osebni Arhiv

»December je mesec, ko se res veliko dogaja in moramo imeti stvari dobro organizirane. Čeprav je dela veliko, so to sladke skrbi,« še pravijo Til in Polkaholiki, ki bodo svojo Metko v teh dneh že delili s poslušalci na vseh nastopih v živo. Zanjo so posneli tudi videospot, a prav to je bil precejšen zalogaj. Ne zaradi snemanja samega, saj je to potekalo v sproščenem vzdušju, bolj zato, ker je trajalo pet dni, da so na različnih lokacijah posneli vse kadre. »Pri ustvarjanju pesmi in videospota je bilo res zelo zabavno. Veliko smo se smejali že v studiu, nato pa še na snemanju,« razkriva Til Čeh.

Celotna ekipa je bila skupaj dva dni, nato pa so snemanje podaljšali še z dodatnimi kadri. Videospot temelji na likih, ki jih člani zasedbe odigrajo sami. »Kevin je tako superjunak, Gašper mišičnjak in prvak, Žiga kapitan, Konečnik varnostnik, jaz pa sem imel prvič v življenju povsem zalizano frizuro,« smeje se razloži Til. Posebnost videospota pa so tudi nekateri znani Slovenci, denimo Jasna Kuljaj, Luka Basi in Iztok Gartner, ki sodelujejo s krajšimi hudomušnimi prizori. »Povabili smo jih, ker jih poznamo, saj smo si želeli narediti živ videospot, v katerem se ves čas kaj dogaja,« še povedo Polkaholiki.