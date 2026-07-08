Mirnopeške učiteljice, ki pišejo knjige

Anica Levstik, Lojzka Krevs in Mojca Lužar so s svojimi knjigami pomembno obogatile zapis krajevne dediščine. »Mogoče je malo preveč časa in se moraš s čim zamotiti. Če nič ne delaš, ostaneta samo metla in kuhinja, to pa ne gre. Treba je še malo razgibati možgane,« Mojca Lužar odgovarja na vprašanje, od kod toliko energije mirnopeškim upokojenim učiteljicam, ki kot po tekočem traku pišejo knjige. Takole je: Anica Levstik je avtorica knjig Rodbina Barbo in Nocoj je glas harmonike spomine spet predramil: Ansambel Lojzeta Slaka – zgodovina delovanja: spomini na Slakove fante. Lojzka Krevs je avtorica knjige Od koška do koša: folklorne in spominske pripovedi iz Občine Mirna Peč in okolice, Mojca Lužar pa knjig Pr' Matjetov'h v Mirni Peči in Pr' Brejzarjev'h na Malem Vrh'.

Po mami in očetu

Svoje delo je ob občinskem prazniku predstavila Mojca Lužar, ki je pred dvema letoma že opisala družino svoje mame v knjigi Pr' Matjetov'h v Mirni Peči, zdaj pa je pozornost namenila še zgodbi svojega očeta in njegove družine. »Ko je bila prva knjiga narejena, mi je bilo nekako hudo, da sem raziskovala samo po mamini strani. Zdelo se mi je, da sem očeta nekako zanemarila. Zato sem poklicala vse bratrance in sestrične ter jih vprašala, ali so za to, da naredimo še knjigo po očetovi strani. Bili so za in tako je nastala druga knjiga,« pove Mojca, ki kljub upokojitvi in pisanju knjig občasno dela tudi v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Njeno drugo knjižno delo je poklon staršem in starim staršem Kastelic ter hkrati bogata zapuščina mlajši generaciji. V knjigi je opisana zgodovina kmetije Kastelic na Malem Vrhu, vsak od šestih otrok Alojza in Frančiške Kastelic pa ima svoje poglavje, ki so mu ga posvetili njegovi otroci.

Še ena knjiga iz Mirne Peči.

Zbranim je zapel Moški pevski zbor Rožmarin.

Številni so prišli in v poletni noči prisluhnili avtorici.

Dragoceni zapiski

»Najprej je ideja, potem zelo ohlapen načrt, kaj vse bi bilo v knjigi. Nato se začne zbirati gradivo, ki ga je treba urediti. Odločili smo se, da bodo v knjigi predvsem spomini vseh sorodnikov. Zbrali smo stare fotografije in šli nazaj do starega očeta, stare mame in še nekoliko dlje, tudi s pomočjo rodovnikov oziroma rodovnih knjig. Presenetilo me je, da je imela moja teta Slavka Rajšel, očetova sestra, zbranega zelo veliko gradiva. Pisala je spomine na svojega očeta in mamo, pisala je o mladosti in življenju. Opisala je tudi stara kmečka dela in poklice. Presenetilo me je, da je še pri 85 oziroma 87 letih še vedno pisala,« je še povedala Mojca.

Če nič ne delaš, ostaneta samo metla in kuhinja, to pa ne gre.

Tetine zapiske so hranili Mojčini bratranci, ki so prav tako sodelovali pri nastajanju knjige in se novega dela iskreno razveselili. Za lekturo je poskrbela Jelka Mate, knjigo pa je oblikoval Klemen Kramar. Kot smo izvedeli, Mojca že pripravlja tretje delo, tokrat o sakralnih znamenjih in kapelicah v Župniji Mirna Peč.