Mlada spidvejista Sven in Gregor: brez zavor proti svetovnemu vrhu

Četrtek popoldne na spidvej stadionu v Krškem. Trening. Vsak voznik ima ob sebi svojo ekipo, v njej očeta, prijatelje, mehanike in druge pomočnike. Dobra energija in prava klapa, nekajkrat na teden ob progi, kjer je predanost taka, da jo lahko primeš. Tudi zaradi tradicije in zgodovine, ki vse zbrane zavezuje, hkrati pa je tu mladi rod, ki obeta. Rod, ki navdihuje.

Sven

»Hodim v tretji letnik srednje poklicne šole v Krškem. Šolam se za avtoserviserja. Ta program mi je bil najbolj všeč, zato sem se odločil zanj. Ko končam triletno šolo, grem lahko na Poljsko in nadaljujem dirkanje,« odločno pove 17-letni Sven Cerjak, član AMD Krško, ki je prvi trening opravil leta 2016. Njegov vzpon je bliskovit: leta 2023 je bil šesti, leto pozneje peti na svetu v kategoriji SGP3, maja 2025 je v Pragi postal svetovni podprvak SGP3. Med letoma 2023 in 2025 je bil trikrat zapored slovenski prvak na 250-kubičnih motorjih. Letos je prestopil na 500-kubični motor in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo do 21 let SGP2 v Krškem osvojil peto mesto ter postal prva rezerva finalne serije. Tekmuje tudi za poljski klub Motor Lublin.

Samo delo, delo in delo. In povsem profesionalen pristop do športa.

Nov naslov državnega prvaka za Svena Cerjaka Foto: Facebook

»Poljska je moja pot. Tam je spidvej zelo priljubljen in najbolj razvit. Tam imam že klub, v meni so videli velik potencial, zato nameravam svojo športno pot nadaljevati pri njih,« samozavestno podkrepi mladenič iz vasi Šedem pri Senovem. V Krškem trenira dvakrat na teden, čeprav so imeli v tej sezoni toliko dirk, da za treninge tako rekoč ni bilo časa. Sicer pa je to resen šport, kjer tudi fizična priprava naredi svoje, Sven se ji precej posveča. »Moje želje so, da bi čim več nastopal v ekstraligi in ligi U24, ki je različica ekstralige za voznike do 24. leta. Letos sem imel že kar dobre rezultate in upam, da bom prihodnjo sezono še boljši ter da bom kot mladinec redno nastopal v ekstraligi. To je najmočnejša liga na svetu. Že letos sem imel nekaj nastopov v njej, a kot osmi voznik, torej na neki način rezerva. Upam, da bom prihodnje leto v redni postavi,« razkrije svoje ambicije fant, ki mu je 500-kubični motor GM sestavil in »uglasil« poljski tuner. »Spidvej je nevaren šport, po drugi strani pa je tudi zelo dobro poskrbljeno za zaščito. Imaš najboljšo zaščitno opremo, ki jo lahko dobiš na trgu, najboljše karbonske čelade. Tudi steze so vedno bolje zaščitene. Ograje so zaščitene, v ovinkih so napihljive blazine, ki varujejo pred hujšimi padci. Kljub temu pride do težjih poškodb in zlomov. Imel sem že padce, tudi hude, a za zdaj brez zloma,« pojasni, kako nevaren šport je to, ko hitijo po krogu tudi s hitrostjo 130 kilometrov na uro, zavor motor nima, le plin in sklopko.

Sven poudari, da ima močno podporo družine, oče pa pristavi, da sinova sezona stane okoli 100.000 evrov. »Trudimo se, iščemo sponzorje,« pove Svenov oče Vlado, ki je sina kar sam zapisal spidveju, ko ga je vpisal v krožek. Mati ni bila najbolj navdušena, a zdaj je, kar je.

Gregor

»Podpisal sem pogodbo s poljskim klubom Unia Leszno, za katerega bom vozil prihodnja leta. Zame to pomeni novo poglavje v karieri in predvsem profesionalen pristop k športu. Več bo treningov in vse skupaj bo precej bolj profesionalno. Na Poljskem je spidvej res na vrhunski ravni, ne samo v Evropi, ampak po mojem mnenju na vsem svetu,« pove 17-letni Gregor Zorko z Brezovske Gore pri Krškem, ki trenira pod taktirko dvojca Gerhard Lekše in Žiga Ratkovič. »Doma me zelo podpirajo. Dajejo mi vse, kar lahko, in mi stojijo ob strani. Poleg spidveja vozim tudi motokros za kondicijo,« še pove Zorko, marljivi fant, ki mu niti doma ne zmanjka dela, največ in najraje pomaga v vinogradu.

Tudi Gregor Zorko bo šel na tuje. Fotografije: Drago Perko

Gregorjeve misli in besedo pozorno posluša Gerhard Lekše. »Samo delo, delo in delo. In povsem profesionalen pristop do športa,« pove legendarni, ki to dan za dnem polaga na dušo mladim športnikom. »Ko smo mi, lahko rečem stara generacija, končali kariero, je bilo več let zatišje. Potem so se pojavili mladi in začeli smo mladinsko šolo. Pred nekaj leti smo začeli sistematično delati z mladimi, približno tri leta res intenzivno. Gregor in Sven sta prva večja rezultata tega dela. Njuni rezultati so že na svetovni ravni. Slovenija je majhna v primerjavi s Poljsko ali Dansko, pa se lahko naša dva voznika povsem enakovredno kosata z njihovimi,« Lekšetu žarijo oči od navdušenja, ko govori o mladi gardi iz Krškega. Lekše ve, kaj govori, vrsto let je spadal v sam slovenski vrh: leta 1994 je bil državni prvak, septembra 2000 je končal kariero. Mladi rod pa nese glas Krškega prek meje. Nihče ni srečnejši in ponosnejši kot Gerhard.