  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPIDVEJ

Mlada spidvejista Sven in Gregor: brez zavor proti svetovnemu vrhu

Sedemnajstletna Sven Cerjak in Gregor Zorko sta nova velika upa, oba svojo prihodnost že gradita na Poljskem. Za njima stojijo družine in izkušeni možje AMD Krško, pred njima so najmočnejše lige sveta.
Gerhard Leške pozorno spremlja vožnje obetavnih fantov.

Gerhard Leške pozorno spremlja vožnje obetavnih fantov.

Tudi Gregor Zorko bo šel na tuje. Fotografije: Drago Perko

Tudi Gregor Zorko bo šel na tuje. Fotografije: Drago Perko

Motor je treba pripraviti.

Motor je treba pripraviti.

Nov naslov državnega prvaka za Svena Cerjaka Foto: Facebook

Nov naslov državnega prvaka za Svena Cerjaka Foto: Facebook

Gerhard Leške pozorno spremlja vožnje obetavnih fantov.
Tudi Gregor Zorko bo šel na tuje. Fotografije: Drago Perko
Motor je treba pripraviti.
Nov naslov državnega prvaka za Svena Cerjaka Foto: Facebook
Drago Perko
 3. 10. 2026 | 18:00
5:50
A+A-

Četrtek popoldne na spidvej stadionu v Krškem. Trening. Vsak voznik ima ob sebi svojo ekipo, v njej očeta, prijatelje, mehanike in druge pomočnike. Dobra energija in prava klapa, nekajkrat na teden ob progi, kjer je predanost taka, da jo lahko primeš. Tudi zaradi tradicije in zgodovine, ki vse zbrane zavezuje, hkrati pa je tu mladi rod, ki obeta. Rod, ki navdihuje.

Sven

»Hodim v tretji letnik srednje poklicne šole v Krškem. Šolam se za avtoserviserja. Ta program mi je bil najbolj všeč, zato sem se odločil zanj. Ko končam triletno šolo, grem lahko na Poljsko in nadaljujem dirkanje,« odločno pove 17-letni Sven Cerjak, član AMD Krško, ki je prvi trening opravil leta 2016. Njegov vzpon je bliskovit: leta 2023 je bil šesti, leto pozneje peti na svetu v kategoriji SGP3, maja 2025 je v Pragi postal svetovni podprvak SGP3. Med letoma 2023 in 2025 je bil trikrat zapored slovenski prvak na 250-kubičnih motorjih. Letos je prestopil na 500-kubični motor in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo do 21 let SGP2 v Krškem osvojil peto mesto ter postal prva rezerva finalne serije. Tekmuje tudi za poljski klub Motor Lublin.

Samo delo, delo in delo. In povsem profesionalen pristop do športa.

Nov naslov državnega prvaka za Svena Cerjaka Foto: Facebook
Nov naslov državnega prvaka za Svena Cerjaka Foto: Facebook
»Poljska je moja pot. Tam je spidvej zelo priljubljen in najbolj razvit. Tam imam že klub, v meni so videli velik potencial, zato nameravam svojo športno pot nadaljevati pri njih,« samozavestno podkrepi mladenič iz vasi Šedem pri Senovem. V Krškem trenira dvakrat na teden, čeprav so imeli v tej sezoni toliko dirk, da za treninge tako rekoč ni bilo časa. Sicer pa je to resen šport, kjer tudi fizična priprava naredi svoje, Sven se ji precej posveča. »Moje želje so, da bi čim več nastopal v ekstraligi in ligi U24, ki je različica ekstralige za voznike do 24. leta. Letos sem imel že kar dobre rezultate in upam, da bom prihodnjo sezono še boljši ter da bom kot mladinec redno nastopal v ekstraligi. To je najmočnejša liga na svetu. Že letos sem imel nekaj nastopov v njej, a kot osmi voznik, torej na neki način rezerva. Upam, da bom prihodnje leto v redni postavi,« razkrije svoje ambicije fant, ki mu je 500-kubični motor GM sestavil in »uglasil« poljski tuner Krzysztof Jabłoński. »Spidvej je nevaren šport, po drugi strani pa je tudi zelo dobro poskrbljeno za zaščito. Imaš najboljšo zaščitno opremo, ki jo lahko dobiš na trgu, najboljše karbonske čelade. Tudi steze so vedno bolje zaščitene. Ograje so zaščitene, v ovinkih so napihljive blazine, ki varujejo pred hujšimi padci. Kljub temu pride do težjih poškodb in zlomov. Imel sem že padce, tudi hude, a za zdaj brez zloma,« pojasni, kako nevaren šport je to, ko hitijo po krogu tudi s hitrostjo 130 kilometrov na uro, zavor motor nima, le plin in sklopko.

Sven poudari, da ima močno podporo družine, oče pa pristavi, da sinova sezona stane okoli 100.000 evrov. »Trudimo se, iščemo sponzorje,« pove Svenov oče Vlado, ki je sina kar sam zapisal spidveju, ko ga je vpisal v krožek. Mati ni bila najbolj navdušena, a zdaj je, kar je.

Gregor

»Podpisal sem pogodbo s poljskim klubom Unia Leszno, za katerega bom vozil prihodnja leta. Zame to pomeni novo poglavje v karieri in predvsem profesionalen pristop k športu. Več bo treningov in vse skupaj bo precej bolj profesionalno. Na Poljskem je spidvej res na vrhunski ravni, ne samo v Evropi, ampak po mojem mnenju na vsem svetu,« pove 17-letni Gregor Zorko z Brezovske Gore pri Krškem, ki trenira pod taktirko dvojca Gerhard Lekše in Žiga Ratkovič. »Doma me zelo podpirajo. Dajejo mi vse, kar lahko, in mi stojijo ob strani. Poleg spidveja vozim tudi motokros za kondicijo,« še pove Zorko, marljivi fant, ki mu niti doma ne zmanjka dela, največ in najraje pomaga v vinogradu.

Tudi Gregor Zorko bo šel na tuje. Fotografije: Drago Perko
Tudi Gregor Zorko bo šel na tuje. Fotografije: Drago Perko
Gregorjeve misli in besedo pozorno posluša Gerhard Lekše. »Samo delo, delo in delo. In povsem profesionalen pristop do športa,« pove legendarni Geri, ki to dan za dnem polaga na dušo mladim športnikom. »Ko smo mi, lahko rečem stara generacija, končali kariero, je bilo več let zatišje. Potem so se pojavili mladi in začeli smo mladinsko šolo. Pred nekaj leti smo začeli sistematično delati z mladimi, približno tri leta res intenzivno. Gregor in Sven sta prva večja rezultata tega dela. Njuni rezultati so že na svetovni ravni. Slovenija je majhna v primerjavi s Poljsko ali Dansko, pa se lahko naša dva voznika povsem enakovredno kosata z njihovimi,« Lekšetu žarijo oči od navdušenja, ko govori o mladi gardi iz Krškega. Lekše ve, kaj govori, vrsto let je spadal v sam slovenski vrh: leta 1994 je bil državni prvak, septembra 2000 je končal kariero. Mladi rod pa nese glas Krškega prek meje. Nihče ni srečnejši in ponosnejši kot Gerhard.

Motor je treba pripraviti.
Motor je treba pripraviti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

spidvejšportmotormladiSven CerjakGregor ZorkoAMD KrškoMotor Lublin
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZELIŠČNI RAJ

Čas določa rastlina, ne človek

Sonja in Urban sta v Trseku nad Marezigami na petih hektarjih istrske zemlje ustvarila edinstveno zgodbo. Poleg brina, smilja, sivke, lovorja, žajblja, rmana in šentjanževke gojita približno 300 oljk 13 sort, imata tudi krškopoljske prašiče ter 23 čebeljih panjev.
Moni Černe3. 10. 2026 | 19:00
18:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
ENO OSEBO ODPELJALI

Ponovno sta trčili dve motorni kolesi, ena oseba je po tem padla v globino

Zgodilo se je ob 13.23 v občini Radlje ob Dravi.
3. 10. 2026 | 18:51
18:16
Bulvar  |  Glasba in film
REKLAME BREZ PRESKOKA

»Dragi POP TV!« Gledalci opozarjajo na težave z obveznim ogledom oglasov, to sporočata ZPS in varuh konkurence

Naša največja komericalna televizija je pred kratkim uvedla blokado preskoka oglasov. Pojavljajo se tehnične težave, zaradi katerih je ogled TV-programa otežen.
3. 10. 2026 | 18:16
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
SPIDVEJ

Mlada spidvejista Sven in Gregor: brez zavor proti svetovnemu vrhu

Sedemnajstletna Sven Cerjak in Gregor Zorko sta nova velika upa, oba svojo prihodnost že gradita na Poljskem. Za njima stojijo družine in izkušeni možje AMD Krško, pred njima so najmočnejše lige sveta.
Drago Perko3. 10. 2026 | 18:00
17:36
Bulvar  |  Domači trači
ALEJA

Katarina Benček v Aleji ostala brez povsem nove kamere: »Če je ne dobim nazaj, bom primorana na policijo« (FOTO)

Katarina Benček je bila v ljubljanski Aleji ob komaj 14 dni staro kamero. Ko se je vrnila ponjo, je ni bilo več. Na družbenih omrežjih zdaj poziva najditelja, naj jo vrne, sicer napoveduje prijavo policiji.
3. 10. 2026 | 17:36
17:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

S starostjo mišice venijo, preverite, kako lahko proces upočasnimo

Pomembno je, da dlje ostanemo gibljivi in samostojni.
3. 10. 2026 | 17:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki