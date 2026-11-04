Mladi šolarji napisali 300 pesmi

Na Osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni Peči so ponosni na rojaka, po katerem je poimenovana njihova ustanova. Dvajsetega oktobra, točno 15 let od smrti pesnika Toneta Pavčka, je potekal zaključek 13. pesniškega natečaja Pavčkove vitice z naslovom Želje, ki ga je navdihnila njegova istoimenska pesem. Natečaj, ki ga je OŠ Toneta Pavčka prvič pripravila leta 2014, je z leti prerasel lokalne okvire in povezal mlade pesnice in pesnike s številnih slovenskih osnovnih šol. Tudi letos.

»Na natečaj so prispele pesmi mladih pesnic in pesnikov iz 58 slovenskih osnovnih šol, v zborniku pa je zbranih 300 pesniških stvaritev. Mladi ustvarjalci so skozi verze izražali svoje sanje, hrepenenja in poglede na svet – od otroških želja po čarobnih doživetjih do želja po prijateljstvu, prijaznosti, svobodi in miru. Prireditev so obogatili dramatizacija Pavčkove pesmi Želje, recitacije nagrajenih pesmi in glasbene točke,« je povedala Barbara Goršič, vodja projekta Pavčkove vitice.

V prvem triletju so bili za svoja literarna dela nagrajeni Naja Močnik (OŠ Draga Kobala Maribor, mentorica Renata Časar), Lovro Bukovnik (OŠ Maksa Durjave Maribor, mentorica Tanja Iršič) in Oskar Kralj (OŠ Trebnje, mentorica Stanka Zaletelj). V drugem triletju so priznanja prejeli Julija Murko Krajnc (OŠ Ljudski vrt Ptuj, mentorica Tatjana Šmigoc), Mija Forjan (OŠ Odranci, mentorica Ana Elizabeta Kerman De Luisa) in Maša Kolenc (OŠ Toneta Pavčka, mentorica Mojca Žefran). V tretjem triletju so bili nagrajeni Nina Stanković (OŠ Starše, mentorica Tina Gajić), Naja Kovačič (OŠ Trebnje, mentorica Milanka Merzel) in Kaja Avšič (OŠ Valentina Vodnika Ljubljana, mentorica Nataša Arčon Triler).

Ob pesniškem natečaju je pod mentorstvom Ane Hribar Lemovec potekala tudi 20. otroška likovna ustvarjalnica z naslovom Dežnik želja, ki jo je šola pripravila v sodelovanju z Občino Mirna Peč. Udeležilo se je je 54 mladih likovnikov in 13 mentorjev iz 13 dolenjskih osnovnih šol, pridružili pa so se jim tudi dijaki Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije.

»Prireditev se je sklenila z mislijo, da si moramo upati sanjati, verjeti in vztrajati. Naj bodo naše želje usmerjene v svet z več prijaznosti, iskrenosti, prijateljstva in miru – in naj nas spodbudijo, da tudi sami pomagamo uresničevati želje drugih,« je še poudarila Barbara Goršič, ki se je ob tej priložnosti zahvalila mentoricam za spodbujanje mladih k pesniškemu ustvarjanju, članicam strokovne komisije Klavdiji Kotar, Anici Levstik in Mojci Žefran ter učenki Gaji Gorenc, ki je prispevala ilustracije za letošnji zbornik.