Mladi zaradi slušalk zamujajo priložnosti za socialne stike

Številne mlade pogosto vidimo s slušalkami v ušesih ali pa poslušajo vsebine, ki jih trenutno najbolj zanimajo, kar prek zvočnikov na svojih telefonih. Po podatkih raziskave, ki jo je maja letos objavilo podjetje Edison Research, ljudje, stari od 13 do 34 let, v povprečju štiri ure in pol na dan namenijo poslušanju različnih vsebin, pa naj gre za podkaste, glasbo ali kaj drugega. Po podatkih pretočne platforme Spotify je med 1. januarjem in 25. novembrom 2025 kar 56 odstotkov vseh predvajanj glasbe na tej platformi po vsem svetu pripadlo pripadnikom generacije Z (ta vključuje posameznike, rojene med letoma 1997 in 2012, v nekaterih virih tudi od 1995. naprej).

Čeprav se zdi redna uporaba slušalk v vsakdanjem življenju nenevarna, pa so raziskovalci zaskrbljeni, da bi lahko pretirana uporaba negativno vplivala na našo zmožnost vzpostavljanja pristnih človeških stikov in uravnavanja lastnega duševnega stanja.

Slušalke nas izolirajo

Za večino ljudi je uporaba slušalk le globoko zakoreninjena navada, in ne zavestno sporočilo okolici. Vendar nekateri – četudi nenamerno – »uporabljajo slušalke, da bi se zaščitili pred drugimi ljudmi«, pojasnjuje dr. Gloria Mark, profesorica informatike na Univerzi Kalifornije v Irvinu.

Ustanovitelj in direktor neprofitnega Centra za zdrav um na Univerzi Wisconsina v Madisonu Richard Davidson opozarja, da študenti zaradi nenehne uporabe slušalk zamujajo nešteto priložnosti za socialne stike. Ocenjuje, da kar 90 odstotkov študentov, ki se gibljejo po kampusu v Madisonu, nosi slušalke. »Pred desetimi leti še ni bilo tako,« je povedal.

Mladi celo pri naročanju v kavarnah preprosto potegnejo na plan telefon; le redko se zgodi, da bi zgolj stali in čakali. FOTO: Getty Images

»Ena od izjemnih priložnosti, ki jih ponuja univerzitetno izobraževanje, je spoznavanje ljudi – ljudi, ki so pogosto drugačni od vas in prihajajo iz drugačnih okolij,« pravi Davidson, profesor psihologije in psihiatrije. »Če ljudje naokoli hodijo s slušalkami na ušesih, se med seboj ne pogovarjajo.« Opazil je, da celo v kavarnah »preprosto potegnejo na plan telefon; le redko se zgodi, da bi zgolj stali in čakali. Dandanes je to za ljudi zelo težko in morda celo nameniti nasmeh nekomu, ki čaka z njimi. Ali pa spregovoriti besedo ali dve s popolnim neznancem.«

Mislim, da so ljudje izgubili sposobnost, da bi preprosto sedeli – saj veste, sedeli v tišini – in pustili mislim, da odtavajo, ali pa si dovolili, da jim je dolgčas.

Družbeni stiki

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko uporaba slušalk prispeva tudi k občutku osamljenosti – stanju, ki prizadene kar vsakega petega Američana; podobno je v Evropski uniji in Sloveniji. Po Davidsonovih besedah ​​lahko celo bežni trenutki, deljeni z neznanci, izboljšajo naše počutje. Uporaba slušalk pa lahko te pomembne stike prepreči.

»Ti preprosti vsakdanji stiki – celo, in morda še posebej, z neznanci – so lahko izjemno pomembni za naše dobro počutje,« pravi Davidson. »So pogosti, vedno na dosegu roke in lahko krepijo naše dobro počutje. Če pa teh priložnosti ne izkoristimo, zamujamo izkušnje, ki so nam na voljo v vsakdanjem življenju.«

Ljudje, stari od 13 do 34 let, v povprečju štiri ure in pol na dan namenijo poslušanju različnih vsebin.

Vrednost tišine

Nenehna uporaba slušalk lahko prav tako ovira našo zmožnost, da bi v polnosti doživeli stanje jasne prisotnosti duha. »Mislim, da so ljudje izgubili sposobnost, da bi preprosto sedeli – saj veste, sedeli v tišini – in pustili mislim, da odtavajo, ali pa si dovolili, da jim je dolgčas,« pravi Gloria Mark. »Vedno imamo na dosegu roke nekaj, s čimer lahko rešimo to težavo, s čimer lahko zapolnimo to praznino.«

Sploh še znamo biti sami s svojimi mislimi? FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Toda tisto, kar dojemamo kot praznino, je po njenem mnenju lahko pravzaprav globoko bogata izkušnja. Če ne uporabljamo slušalk ali drugih motenj, lahko izboljšamo svojo zmožnost, da smo prisotni v trenutku oziroma pozorni na svojo okolico. »Povezava med umom in mišicami je naša zmožnost, da smo namerno pozorni, ne da bi se izgubili v toku misli,« pravi Richard Davidson. »Ali ste bili pozorni na to, kar počnete, ali pa je bil vaš um nekje drugje?«

Uporaba slušalk lahko prepreči pomembne socialne stike, tudi ali še posebej z neznanci.

»Ključno je preprečevanje neželenih vdorov v um – neželenih misli, čustev ali premišljevanja o istih stvareh (t. i. ruminacije). Takšne strategije so v danem trenutku učinkovite,« je pojasnil Davidson in navedel primere, kot sta poslušanje glasbe ali brskanje po telefonu. »Vendar niso dolgoročno učinkovite. Ko glasba utihne ali ko dejavnost preneha, se naš nevrotični um – če se tako izrazim – silovito vrne. Gre torej za nekakšno lažno obljubo.« Če se lahko odpovemo uporabi slušalk ali podobnim motnjam pozornosti, lahko preprečimo, da bi nas lastne misli odvlekle stran od vsakdanjih opravil, ki jih pravkar izvajamo. Raziskava iz leta 2010 je pokazala, da odrasli približno 47 odstotkov časa, ko so budni, ne razmišljajo o tem, kaj se v resnici dogaja. Davidson je prepričan, da se je ta delež še povečal. »Povprečen odrasel človek ni pozoren na to, kar počne.«