  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLUŠALKE NAS IZOLIRAJO

Mladi zaradi slušalk zamujajo priložnosti za socialne stike

Pretirana uporaba slušalk lahko negativno vpliva na vzpostavljanje pristnih človeških stikov in uravnavanje lastnega duševnega stanja.
Če ljudje naokoli hodijo s slušalkami na ušesih, se med seboj ne pogovarjajo. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Če ljudje naokoli hodijo s slušalkami na ušesih, se med seboj ne pogovarjajo. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Mladi celo pri naročanju v kavarnah preprosto potegnejo na plan telefon; le redko se zgodi, da bi zgolj stali in čakali. FOTO: Getty Images

Mladi celo pri naročanju v kavarnah preprosto potegnejo na plan telefon; le redko se zgodi, da bi zgolj stali in čakali. FOTO: Getty Images

Sploh še znamo biti sami s svojimi mislimi? FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Sploh še znamo biti sami s svojimi mislimi? FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Če ljudje naokoli hodijo s slušalkami na ušesih, se med seboj ne pogovarjajo. FOTO: Halfpoint/Getty Images
Mladi celo pri naročanju v kavarnah preprosto potegnejo na plan telefon; le redko se zgodi, da bi zgolj stali in čakali. FOTO: Getty Images
Sploh še znamo biti sami s svojimi mislimi? FOTO: Gorodenkoff/Getty Images
Staš Ivanc
 30. 10. 2026 | 19:00
5:40
A+A-

Številne mlade pogosto vidimo s slušalkami v ušesih ali pa poslušajo vsebine, ki jih trenutno najbolj zanimajo, kar prek zvočnikov na svojih telefonih. Po podatkih raziskave, ki jo je maja letos objavilo podjetje Edison Research, ljudje, stari od 13 do 34 let, v povprečju štiri ure in pol na dan namenijo poslušanju različnih vsebin, pa naj gre za podkaste, glasbo ali kaj drugega. Po podatkih pretočne platforme Spotify je med 1. januarjem in 25. novembrom 2025 kar 56 odstotkov vseh predvajanj glasbe na tej platformi po vsem svetu pripadlo pripadnikom generacije Z (ta vključuje posameznike, rojene med letoma 1997 in 2012, v nekaterih virih tudi od 1995. naprej).

Čeprav se zdi redna uporaba slušalk v vsakdanjem življenju nenevarna, pa so raziskovalci zaskrbljeni, da bi lahko pretirana uporaba negativno vplivala na našo zmožnost vzpostavljanja pristnih človeških stikov in uravnavanja lastnega duševnega stanja.

Slušalke nas izolirajo

Za večino ljudi je uporaba slušalk le globoko zakoreninjena navada, in ne zavestno sporočilo okolici. Vendar nekateri – četudi nenamerno – »uporabljajo slušalke, da bi se zaščitili pred drugimi ljudmi«, pojasnjuje dr. Gloria Mark, profesorica informatike na Univerzi Kalifornije v Irvinu.

Ustanovitelj in direktor neprofitnega Centra za zdrav um na Univerzi Wisconsina v Madisonu Richard Davidson opozarja, da študenti zaradi nenehne uporabe slušalk zamujajo nešteto priložnosti za socialne stike. Ocenjuje, da kar 90 odstotkov študentov, ki se gibljejo po kampusu v Madisonu, nosi slušalke. »Pred desetimi leti še ni bilo tako,« je povedal.

Mladi celo pri naročanju v kavarnah preprosto potegnejo na plan telefon; le redko se zgodi, da bi zgolj stali in čakali. FOTO: Getty Images
Mladi celo pri naročanju v kavarnah preprosto potegnejo na plan telefon; le redko se zgodi, da bi zgolj stali in čakali. FOTO: Getty Images

»Ena od izjemnih priložnosti, ki jih ponuja univerzitetno izobraževanje, je spoznavanje ljudi – ljudi, ki so pogosto drugačni od vas in prihajajo iz drugačnih okolij,« pravi Davidson, profesor psihologije in psihiatrije. »Če ljudje naokoli hodijo s slušalkami na ušesih, se med seboj ne pogovarjajo.« Opazil je, da celo v kavarnah »preprosto potegnejo na plan telefon; le redko se zgodi, da bi zgolj stali in čakali. Dandanes je to za ljudi zelo težko in morda celo nameniti nasmeh nekomu, ki čaka z njimi. Ali pa spregovoriti besedo ali dve s popolnim neznancem.«

Mislim, da so ljudje izgubili sposobnost, da bi preprosto sedeli – saj veste, sedeli v tišini – in pustili mislim, da odtavajo, ali pa si dovolili, da jim je dolgčas.

Družbeni stiki

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko uporaba slušalk prispeva tudi k občutku osamljenosti – stanju, ki prizadene kar vsakega petega Američana; podobno je v Evropski uniji in Sloveniji. Po Davidsonovih besedah ​​lahko celo bežni trenutki, deljeni z neznanci, izboljšajo naše počutje. Uporaba slušalk pa lahko te pomembne stike prepreči.

»Ti preprosti vsakdanji stiki – celo, in morda še posebej, z neznanci – so lahko izjemno pomembni za naše dobro počutje,« pravi Davidson. »So pogosti, vedno na dosegu roke in lahko krepijo naše dobro počutje. Če pa teh priložnosti ne izkoristimo, zamujamo izkušnje, ki so nam na voljo v vsakdanjem življenju.«

Ljudje, stari od 13 do 34 let, v povprečju štiri ure in pol na dan namenijo poslušanju različnih vsebin.

Vrednost tišine

Nenehna uporaba slušalk lahko prav tako ovira našo zmožnost, da bi v polnosti doživeli stanje jasne prisotnosti duha. »Mislim, da so ljudje izgubili sposobnost, da bi preprosto sedeli – saj veste, sedeli v tišini – in pustili mislim, da odtavajo, ali pa si dovolili, da jim je dolgčas,« pravi Gloria Mark. »Vedno imamo na dosegu roke nekaj, s čimer lahko rešimo to težavo, s čimer lahko zapolnimo to praznino.«

Sploh še znamo biti sami s svojimi mislimi? FOTO: Gorodenkoff/Getty Images
Sploh še znamo biti sami s svojimi mislimi? FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Toda tisto, kar dojemamo kot praznino, je po njenem mnenju lahko pravzaprav globoko bogata izkušnja. Če ne uporabljamo slušalk ali drugih motenj, lahko izboljšamo svojo zmožnost, da smo prisotni v trenutku oziroma pozorni na svojo okolico. »Povezava med umom in mišicami je naša zmožnost, da smo namerno pozorni, ne da bi se izgubili v toku misli,« pravi Richard Davidson. »Ali ste bili pozorni na to, kar počnete, ali pa je bil vaš um nekje drugje?«

Uporaba slušalk lahko prepreči pomembne socialne stike, tudi ali še posebej z neznanci.

»Ključno je preprečevanje neželenih vdorov v um – neželenih misli, čustev ali premišljevanja o istih stvareh (t. i. ruminacije). Takšne strategije so v danem trenutku učinkovite,« je pojasnil Davidson in navedel primere, kot sta poslušanje glasbe ali brskanje po telefonu. »Vendar niso dolgoročno učinkovite. Ko glasba utihne ali ko dejavnost preneha, se naš nevrotični um – če se tako izrazim – silovito vrne. Gre torej za nekakšno lažno obljubo.« Če se lahko odpovemo uporabi slušalk ali podobnim motnjam pozornosti, lahko preprečimo, da bi nas lastne misli odvlekle stran od vsakdanjih opravil, ki jih pravkar izvajamo. Raziskava iz leta 2010 je pokazala, da odrasli približno 47 odstotkov časa, ko so budni, ne razmišljajo o tem, kaj se v resnici dogaja. Davidson je prepričan, da se je ta delež še povečal. »Povprečen odrasel človek ni pozoren na to, kar počne.«

Povprečen odrasel človek ni pozoren na to, kar počne.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjeslušalkeduševno zdravjetehnologijačustvaraziskavaodnosimladiumpsihologijaživljenjeGloria Mark
ZADNJE NOVICE
20:19
Novice  |  Svet
KITAJSKA

Neverjetno: isto injekcijo so uporabili pri kar 78 učencih

Incident se je zgodil v srednji šoli v okrožju Kangping v provinci Liaoning med rutinskim testiranjem na tuberkulozo.
30. 10. 2026 | 20:19
19:57
Novice  |  Svet
SPOPAD, KI SI GA NE ŽELIMO

Putin po pogovorih z nordijskima voditeljema: Rusija je pripravljena na vojno z Evropo

Pogovori so povzročili precej razburjenja med evropskimi zaveznicami.
30. 10. 2026 | 19:57
19:22
Bulvar  |  Domači trači
RAJKO DOLINŠEK

Kdo je 69-letni gospod na rolerjih, ki je navdušil slovenski splet? Morda ga poznate v tej vlogi ... (FOTO, VIDEO)

Javnost ga pozna po vlogi Božička in rolanju.
30. 10. 2026 | 19:22
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
SLUŠALKE NAS IZOLIRAJO

Mladi zaradi slušalk zamujajo priložnosti za socialne stike

Pretirana uporaba slušalk lahko negativno vpliva na vzpostavljanje pristnih človeških stikov in uravnavanje lastnega duševnega stanja.
Staš Ivanc30. 10. 2026 | 19:00
18:57
Bralci
PISMO BRALCA

Bralec zgrožen nad obvestilom v mariborskem zdravstvenem domu: »Zakaj pa napisi v albanščini?« (FOTO)

V zobozdravstveni ambulanti ga je zmotilo obvestilo pacientom v albanskem jeziku. Sprašuje se, po kakšnih merilih javne zdravstvene ustanove odločajo, v katerih tujih jezikih bodo obveščale paciente.
30. 10. 2026 | 18:57
18:28
Bulvar  |  Domači trači
PAJACEK

Nina Pušlar in Rok z otrokom raznežila Slovenijo: »Ti si moj svet« (FOTO)

Priljubljena pevka je konec septembra prvič postala mamica, z izbrancem pa sta se odločila podeliti enega izmed redkih javnih družinskih utrinkov. Svojo zasebnost sicer skrbno varujeta pred očmi medijev.
30. 10. 2026 | 18:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki