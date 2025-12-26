Modne kraljice

V slogu razvpitega slovenskega oglasa za kremo za sončenje iz devetdesetih let, ki je sporočal, da ima vsaka svoj faktor, bi lahko zadnja leta rekli, vsaka ima svoj slog. Takšen ali drugačen – noben ni lepši, boljši ali bolj prestižen od drugega. Moda je iz muhaste in zahtevne gospodične, ki priznava samo tisto, česar si večina ne more privoščiti, zrasla v modro ženico, ki ve, da je pomembnejše kot slediti instantnim muham najti svoj lastni stil. In prav to je po mnenju modnih poznavalcev v letu 2025 nekaterim znanim ženskam še posebno dobro uspelo.

Klasična eleganca v Marakešu FOTO: Profimedia

Med zvezdnicami, katerih modni slog so v modi posvečenih prispevkih najbolj hvalili, so igralke Jenna Ortega, Jennifer Lawrence in Pamela Anderson. Če torej potrebujete malce navdiha za letošnjo silvestrsko garderobo ali pa si želite v 2026. popolnoma prenoviti svoj oblačilni slog, se vam splača ozreti po garderobi, v kateri so se pojavljale v iztekajočem se letu.

Jennifer Lawrence v obleki, ki jo lahko nosijo tudi največje sramežljivke. FOTO: Profimedia

Jenna Ortega je obveljala za pravo modno odkritje letošnjega leta. Najbolj so hvalili obleko Ashi Studia, v kateri se je pojavila na londonski premieri druge sezone Netflixove serije Wednesday. Prosojna obleka v gotskem slogu pa je manj navdušila navadne smrtnike, ki so raje ploskali kombinaciji Givenchy Sarah Burton: topu iz kristalov in draguljev ter črnemu krilu z visokim razporkom. Bolj klasični navdih je ponudila na zaključni slovesnosti filmskega festivala v Marakešu, ko je presenetila s temno rdečo obleko Lanvin (Peter Copping, pomlad 2026) z izrazitim dramatičnim detajlom okrog vratu.

Za pravo modno revolucijo je poskrbela Andersonova z videzom brez ličil.

Bela barva še polepša in pomladi. FOTO: Profimedia

Jennifer Lawrence je bila kraljica elegance, ki jo je lahko nositi tudi zunaj modnih dogodkov za slavne in bogate.

Na 35. podelitvi nagrad gotham je nosila črno Diorjevo kreacijo: blazer z globokim izrezom in dolgo krilo z izrazito visokim razporkom. Tudi za 16. podelitev guvernerjevih nagrad je ostala pri tej kultni znamki visoke mode. Klasični glamur je dosegla z belo obleko na eno ramo, ob tem pa so pomemben del vtisa tvorili luksuzni detajli – zlasti izstopajoči uhani Jar. Bila je pravi vzor tihega luksuza!

Najbolj udaren letošnji videz Pamele Anderson FOTO: Profimedia

Pamela Anderson je leto 2025 najbolj zaznamovala z videzom brez ličil, vendar je kraljevala tudi pri izboru oblačil. Med njenimi najbolj izpostavljenimi podobami je romantična svilena bela obleka z vlečko, ki jo je nosila na 31. podelitvi nagrad SAG. Na Met Gali 2025, ki je potekala pod naslovom Superfine: Tailoring Black Style, pa je pokazala še drugo plat: bolj arhitekturno, strukturirano obleko Tory Burch, bleščečo in natančno izdelano, z jasno silhueto.