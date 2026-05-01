Modne lekcije iz Hudičevke v Pradi: čar je v ravnotežju (FOTO)

Enako velja za ženske, pa tudi za serije in filme. Kombinacija všečne zgodbe in dobro izbranih kosov visoke mode se je v zadnjih letih že večkrat izkazala kot formula za uspeh. Tiste, ki iščejo navdih za to, kako z modnim ovojem poudariti svoje čokoladno bistvo, ga bodo zagotovo našle v drugem delu Hudičevke v Pradi. Kultna filmska uspešnica tudi tokrat poskrbi za pristne modne užitke, v središču pozornosti pa je znova Anne Hathaway. In kaj se lahko o slogu naučimo od njenega lika?

Andyjina oblačila sledijo trendu 'power dressing'. FOTO: Zz/xny/starmaxinc.com

Izrazit poudarek

Starejša in bolj samozavestna junakinja je navdih za t. i.'power dressing'. Močni, skrbno izbrani kosi, ki delujejo samozavestno, uglajeno in sodobno. Značilni so ostri kroji, dobra struktura in prefinjenimi materiali, ki ustvarjajo vtis moči. Hkrati njen slog ni tog ali hladen. Mehkejše tkanine, kot je svila, in lahkotnejši sloji videzu dodajo več sproščenosti in občutek lahkotnega prestiža. Nekatere kombinacije so modni poznavalci že razglasili za kultne. Med tistimi, ki so jih modni poznavalci bolj ali manj uspešno prepoznali s pomočjo posnetkov s snemanj, izstopajo vintage črtast kostim Jean Paul Gaultier, kombinacija semiš suknjiča Ralph Lauren in torbe Valentino, pa tudi minimalistična majica Phoebe Philo in pete Prada. Bolj ženstveni sta prosojna obleka Khaite oziroma Gabriela Hearst, ki v junakinjin slog vnese sofisticirano mehkobo. Dragocen nakit je izrazit in videz poudari, a ga ne preobremeni. Slog je primeren za poslovne priložnosti, ko želimo delovati uspešno, profesionalno, a ne nedostopno.

Mirandin (Meryl Streep) slog je resnejši in bolj strog. FOTO: Profimedia

In kako ga posnemati? Največ bomo naredili, če investiramo v nekoliko dražji, res dober kos, na primer plašč, suknjič ali strukturirano torbo. Takega lahko nosimo znova in znova. Temelj naj bodo nevtralne barve, kot so črna, siva, bež ali temno modra, saj delujejo elegantno in jih je preprosto kombinirati. Nato lahko dodamo en izrazitejši poudarek, bodisi v obliki torbe, čevljev, nakita ali bolj zanimive teksture. Kos nato kombiniramo s cenejšimi oblačili.

Čar tega sloga je v ravnotežju. Lahko nosimo kavbojke, če so lepo krojene in temnejšega odtenka. Lahko izberemo preprost top, če ga dopolnimo z dobrim plaščem in kakovostno torbo. Lahko smo ženstveni, ne da bi bili videti krhki, in profesionalni, ne da bi delovali odmaknjeno.

Črtast kostim znamke Marks & Spencer FOTO: Marks & Spencer

Svojevrsten modni svet tudi tokrat gradi Miranda Priestly, ki jo igra Meryl Streep. Če Andyjin (Anne Hathaway) slog stavi na sodobno samozavest in mehkejši prestiž, Miranda ostaja zvesta hladni avtoriteti, brezhibnim plaščem, ostrim linijam in dodatkom, ki delujejo skoraj ukazovalno. Modni mediji pri njenem liku v nadaljevanju izpostavljajo predvsem velike strukturirane torbe, elegantne plašče, usnjene rokavice, temna sončna očala in izrazite, a nikoli kaotične kose. Njen slog je manj igriv in bolj discipliniran, zato je lahko navdih za vse, ki želijo delovati odločno, strogo, a še vedno izjemno šik.