  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DODATEK, POLN SPOMINOV IN ZGODOVINE

Modni hit jeseni, ki ga morda že imate doma: broške so spet v središču pozornosti

Broška na plašču, suknjiču ali pletenini ustvari zanimivo in elegantno popestritev
Modna oblikovalka Carolina Herrera za naslednjo pomlad napoveduje, da bo v znamenju žabic. FOTOGRAFIJE: Profimedia

Modna oblikovalka Carolina Herrera za naslednjo pomlad napoveduje, da bo v znamenju žabic. FOTOGRAFIJE: Profimedia

Običajno so broške del nakita, polne kristalčkov ali svetlečih kamnov, lahko pa nosimo tudi takšne, ki povsem spremenijo celo kombinacijo.

Običajno so broške del nakita, polne kristalčkov ali svetlečih kamnov, lahko pa nosimo tudi takšne, ki povsem spremenijo celo kombinacijo.

S klasiko na plašču ne moremo zgrešiti. FOTO: Profimedia

S klasiko na plašču ne moremo zgrešiti. FOTO: Profimedia

Enostavna jopica deluje povsem drugače z opaznim, bogatim kosom.

Enostavna jopica deluje povsem drugače z opaznim, bogatim kosom.

Modna oblikovalka Carolina Herrera za naslednjo pomlad napoveduje, da bo v znamenju žabic. FOTOGRAFIJE: Profimedia
Običajno so broške del nakita, polne kristalčkov ali svetlečih kamnov, lahko pa nosimo tudi takšne, ki povsem spremenijo celo kombinacijo.
S klasiko na plašču ne moremo zgrešiti. FOTO: Profimedia
Enostavna jopica deluje povsem drugače z opaznim, bogatim kosom.
Daša Mavrič
 30. 10. 2026 | 18:00
4:19
A+A-

V škatlici z nakitom morda hranimo broško, ki smo jo podedovali po babici ali mami in ji v resnici še nikoli nismo dali priložnosti. Za kovinsko cvetlico, okrasek z barvitimi kamenčki ali družinsko poseben kos, ki v sebi nosi veliko spominov, so aktualni jesenski trendi idealni in ponujajo veliko priložnosti, da jih vključimo v svoje kombinacije. Več tujih modnih portalov broškam napoveduje veliko vrnitev med modne dodatke, predvsem bodo v ospredju večje, izrazite oblike in takšne z bogatimi detajli, ki spominjajo že na majhne umetniške predmete. Niso pa broške rezervirane le za elegantne večerne kombinacije, ampak jih bomo vključili tudi v povsem vsakdanje oblačenje.

Broška lahko preprosti kombinaciji doda barvo, lesk ali pa povsem klasične kroje spremeni volumne. Vsakič znova jo lahko nosimo drugje – danes na reverju suknjiča, jutri na šalu, naslednjič na jopici.

Običajno so broške del nakita, polne kristalčkov ali svetlečih kamnov, lahko pa nosimo tudi takšne, ki povsem spremenijo celo kombinacijo.
Običajno so broške del nakita, polne kristalčkov ali svetlečih kamnov, lahko pa nosimo tudi takšne, ki povsem spremenijo celo kombinacijo.
S klasiko na plašču ne moremo zgrešiti. FOTO: Profimedia
S klasiko na plašču ne moremo zgrešiti. FOTO: Profimedia

Cvetovi, živalski motivi in zanimive oblike

Oblikovalci so pri broškah to sezono pokazali precej domišljije. Kot piše britanski Vogue, so se v kolekcijah za jesen in zimo 2026 pojavile ribe pri Tory Burch, živalski motivi pri britanski znamki Chopova Lowena ter rozete iz trakov pri Simone Rocha. Ralph Lauren jih je vključil ob šale in suknjiče iz tvida. Carolina Herrera pa je opazne broške predstavila v kolekciji za pomlad/poletje 2027.

Pri izbiri se lahko ravnamo predvsem po svojem slogu. Če nosimo veliko enobarvnih oblačil, bo zanimiva broška hitro prišla do izraza. Ob vzorčastem suknjiču pa lahko poiščemo takšno, ki ponovi eno od njegovih barv. Ljubiteljicam preprostih linij bodo morda bližje gladke kovinske oblike, drugim cvetovi, emajlirani motivi ali kamenčki.

Na plašču, pletenini ali šalu

Če brošk še ne nosite, naj bo začetniški korak z reverjem plašča ali suknjiča. Gre za predvidljivo mesto za broške, s čimer ni prav nič narobe. Klasika namreč nikoli ni delovala slabo. Na temno moder ali črn plašč lahko pripnemo svetlečo broško, ob kameljem pa preizkusimo zeleno, bordo ali modro. Če si želimo bolj umirjeno kombinacijo, izberemo dodatek v sorodnem odtenku in se poigramo predvsem z njegovo obliko ter teksturo. Broško pomerimo skupaj s šalom in torbico, s katerima bomo plašč nosili. Tako najlažje ocenimo, ali se vsi dodatki lepo povežejo.

Enobarven pulover ali jopica sta prav tako lepo mesto, na katero pripnemo broško, vendar moramo paziti, da bo broška v materialu, ki ni pretežak za pletenino, saj bi jo tako lahko uničili. Poleg teže morate biti pozorni na to, ali je igla gladka, saj se nam sicer lahko zatakne v prejo.

Broško vedno odstranjujemo z odprtim zapiralom in brez vlečenja skozi blago. Za preprosto dnevno kombinacijo lahko sivemu puloverju in kavbojkam dodamo manjšo kovinsko broško ob rami. Jopico pa popestrimo s cvetličnim motivom ob izrezu.

To jesen prihajajo v ospredje opazne oblike in igrivi načini nošenja brošk.

Enostavna jopica deluje povsem drugače z opaznim, bogatim kosom.
Enostavna jopica deluje povsem drugače z opaznim, bogatim kosom.

Še eno možnost ponuja šal, položen čez ramena, z broško pa povežemo oba dela. Pri tem naj šal že sam lepo leži, broška pa naj plasti le rahlo poveže. Če mora držati veliko težo ali napeto blago, se lahko material ob igli začne vleči. Pri tankih svilenih rutah bodimo posebno previdni, saj lahko prebadanje pusti vidno sled.

Za preizkušanje različnih kombinacij najprej začnemo pri broškah, ki jih imamo doma. Podedovana broška bo skoraj zagotovo odlično delovala na sodobnem, preprostem suknjiču, pozabljen cvetlični okrasek pa na jesenskem plašču. Pri starejših kosih preverimo, ali zapiralo zanesljivo drži in ali so kamenčki dobro pritrjeni.

Če opazimo poškodbo, naj broško pred nošenjem pregleda zlatar. Čar brošk je ravno v tem, da prehajajo iz generacije v generacijo in vsakodnevno oblačilo enostavno spremenijo v poseben kos.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

modamodni trendioblačilamodni dodateknakitbroškemodni dodatkijesenska moda
ZADNJE NOVICE
18:15
Novice  |  Slovenija
ODZIVI

Iz opozicije ostre besede zaradi interne komunikacije strank za spodbujanje napadov na posameznike

Tednik Mladina je danes poročal, da SDS iz kabineta predsednika vlade vodi dezinformacijske kampanje prek komunikacije v zaprtih skupinah na aplikacijah za spletne klepete.
30. 10. 2026 | 18:15
18:15
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Čas za razmislek in introspekcijo: retrogradni Merkur je lahko izziv, vendar tudi priložnost za osebno rast

Ko se spomini vračajo, jih sprejmimo kot priložnost za učenje.
30. 10. 2026 | 18:15
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
DODATEK, POLN SPOMINOV IN ZGODOVINE

Modni hit jeseni, ki ga morda že imate doma: broške so spet v središču pozornosti

Broška na plašču, suknjiču ali pletenini ustvari zanimivo in elegantno popestritev
Daša Mavrič30. 10. 2026 | 18:00
17:52
Novice  |  Svet
LETALO

Drama na nebu nad Dalmacijo: letalo s 171 ljudmi razglasilo izredne razmere, izvedli zasilni pristanek

Potniško letalo, ki je bilo na poti iz Grčije v Veliko Britanijo, je moralo zaradi tehničnih težav nepričakovano pristati v Splitu. Na letališču so aktivirali vse pristojne službe, vseh 171 ljudi na krovu pa jo je odneslo brez poškodb.
30. 10. 2026 | 17:52
17:25
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Čudovit izlet: Sveti Tomaž nad Vrsnikom (FOTO)

Vzpon do slikovite vasice nad Žirmi vodi tudi mimo bunkerjev Rupnikove linije in Alpskega zidu.
30. 10. 2026 | 17:25
17:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
AVSTRIJA

Grozljiv prizor ob avtocesti: mačko pribili na križ

Veterinarski pregled je pokazal, da žival ni poginila naravne smrti, temveč je bila pred tem hudo zlorabljena.
30. 10. 2026 | 17:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki