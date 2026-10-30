Modni hit jeseni, ki ga morda že imate doma: broške so spet v središču pozornosti

V škatlici z nakitom morda hranimo broško, ki smo jo podedovali po babici ali mami in ji v resnici še nikoli nismo dali priložnosti. Za kovinsko cvetlico, okrasek z barvitimi kamenčki ali družinsko poseben kos, ki v sebi nosi veliko spominov, so aktualni jesenski trendi idealni in ponujajo veliko priložnosti, da jih vključimo v svoje kombinacije. Več tujih modnih portalov broškam napoveduje veliko vrnitev med modne dodatke, predvsem bodo v ospredju večje, izrazite oblike in takšne z bogatimi detajli, ki spominjajo že na majhne umetniške predmete. Niso pa broške rezervirane le za elegantne večerne kombinacije, ampak jih bomo vključili tudi v povsem vsakdanje oblačenje.

Broška lahko preprosti kombinaciji doda barvo, lesk ali pa povsem klasične kroje spremeni volumne. Vsakič znova jo lahko nosimo drugje – danes na reverju suknjiča, jutri na šalu, naslednjič na jopici.

Običajno so broške del nakita, polne kristalčkov ali svetlečih kamnov, lahko pa nosimo tudi takšne, ki povsem spremenijo celo kombinacijo.

S klasiko na plašču ne moremo zgrešiti. FOTO: Profimedia

Cvetovi, živalski motivi in zanimive oblike

Oblikovalci so pri broškah to sezono pokazali precej domišljije. Kot piše britanski Vogue, so se v kolekcijah za jesen in zimo 2026 pojavile ribe pri Tory Burch, živalski motivi pri britanski znamki Chopova Lowena ter rozete iz trakov pri Simone Rocha. Ralph Lauren jih je vključil ob šale in suknjiče iz tvida. Carolina Herrera pa je opazne broške predstavila v kolekciji za pomlad/poletje 2027.

Pri izbiri se lahko ravnamo predvsem po svojem slogu. Če nosimo veliko enobarvnih oblačil, bo zanimiva broška hitro prišla do izraza. Ob vzorčastem suknjiču pa lahko poiščemo takšno, ki ponovi eno od njegovih barv. Ljubiteljicam preprostih linij bodo morda bližje gladke kovinske oblike, drugim cvetovi, emajlirani motivi ali kamenčki.

Na plašču, pletenini ali šalu

Če brošk še ne nosite, naj bo začetniški korak z reverjem plašča ali suknjiča. Gre za predvidljivo mesto za broške, s čimer ni prav nič narobe. Klasika namreč nikoli ni delovala slabo. Na temno moder ali črn plašč lahko pripnemo svetlečo broško, ob kameljem pa preizkusimo zeleno, bordo ali modro. Če si želimo bolj umirjeno kombinacijo, izberemo dodatek v sorodnem odtenku in se poigramo predvsem z njegovo obliko ter teksturo. Broško pomerimo skupaj s šalom in torbico, s katerima bomo plašč nosili. Tako najlažje ocenimo, ali se vsi dodatki lepo povežejo.

Enobarven pulover ali jopica sta prav tako lepo mesto, na katero pripnemo broško, vendar moramo paziti, da bo broška v materialu, ki ni pretežak za pletenino, saj bi jo tako lahko uničili. Poleg teže morate biti pozorni na to, ali je igla gladka, saj se nam sicer lahko zatakne v prejo.

Broško vedno odstranjujemo z odprtim zapiralom in brez vlečenja skozi blago. Za preprosto dnevno kombinacijo lahko sivemu puloverju in kavbojkam dodamo manjšo kovinsko broško ob rami. Jopico pa popestrimo s cvetličnim motivom ob izrezu.

To jesen prihajajo v ospredje opazne oblike in igrivi načini nošenja brošk.

Enostavna jopica deluje povsem drugače z opaznim, bogatim kosom.

Še eno možnost ponuja šal, položen čez ramena, z broško pa povežemo oba dela. Pri tem naj šal že sam lepo leži, broška pa naj plasti le rahlo poveže. Če mora držati veliko težo ali napeto blago, se lahko material ob igli začne vleči. Pri tankih svilenih rutah bodimo posebno previdni, saj lahko prebadanje pusti vidno sled.

Za preizkušanje različnih kombinacij najprej začnemo pri broškah, ki jih imamo doma. Podedovana broška bo skoraj zagotovo odlično delovala na sodobnem, preprostem suknjiču, pozabljen cvetlični okrasek pa na jesenskem plašču. Pri starejših kosih preverimo, ali zapiralo zanesljivo drži in ali so kamenčki dobro pritrjeni.

Če opazimo poškodbo, naj broško pred nošenjem pregleda zlatar. Čar brošk je ravno v tem, da prehajajo iz generacije v generacijo in vsakodnevno oblačilo enostavno spremenijo v poseben kos.