Modni upor

Največ plus-size oziroma oblačil za večje velikosti smo v sezoni pomlad 2026 videli na londonskem tednu mode, kjer so nekateri oblikovalci zavestno stopili proti ustaljenim idealom. Med njimi izstopa Karoline Vitto, ki že več sezon sistematično vključuje modele različnih velikosti, tudi izrazito plus-size, in svoje kolekcije kroji neposredno na telo, ne glede na konfekcijsko številko. Raznolikost sta pokazali tudi Phoebe English in Sinead Gorey, ki sta na brv poslali modele z različnimi postavami, vključno z bolj izrazitimi oblinami. London tako ostaja ena redkih modnih prestolnic, kjer je telesna raznolikost dejansko vidna, čeprav še vedno omejena na manjši del oblikovalcev.

Cvetje poživi in preusmeri pozornost. FOTO: Zizzi

V New Yorku so plus-size modeli prav tako izjema, a so bili prisotni pri preverjenih imenih. Christian Siriano, ki že dolgo velja za enega najglasnejših zagovornikov vključevanja, je tudi tokrat predstavil kolekcijo na modelih z izrazitimi oblinami. Podobno je plus-size modele vključil Christian Cowan: po brvi so se sprehajale ženske z mehkejšimi linijami telesa in bolj raznolikimi proporci.

Eleganca, ujeta v večje številke. FOTO: Zizzi

V Parizu in Milanu večjih premikov ni bilo zaznati, prisotnost plus-size modelov je omejena. Statistika to potrjuje. Analiza več kot 9000 videzov na modnih brveh za pomlad/poletje 2026 kaže, da je bilo kar 97,1 odstotka modelov standardnih velikosti, le 0,9 odstotka pa plus-size. To pomeni, da so obline na modnih pistah še vedno skoraj nevidne.

Niti kratka krila niso prepovedana. FOTO: Mango Plus Size

Podpora oblačil

Kljub temu pa je aktualna moda oblinam naklonjena. Obleke z volumnom, ki se razširijo od pasu navzdol ali imajo poudarjene rokave, ustvarijo gibanje in lahkotnost ter ne obremenjujejo silhuete, zato so idealne za tiste s kakim kilogramom več. Zelo dobro delujejo tudi široke hlače z visokim pasom, ki podaljšajo noge in oblikujejo linijo telesa. V kombinaciji s krajšim ali zataknjenim zgornjim delom ustvarijo ravnovesje.

Obleke večjih številk ponuja večina priljubljenih srednje- in nizkocenovnih znamk. FOTO: Mango Plus Size

Obleke na preklop, pasovi in oprijeti kroji lepo sledijo liniji telesa in poudarijo naravne obline.

Oblačila naj ne skrivajo telesa, temveč ga podprejo. Pri postavi tipa jabolko, kjer je poudarek v predelu trebuha, se dobro obnesejo mehko padajoče tunike in obleke A-kroja, ki ustvarijo občutek lahkotnosti, hkrati pa poudarijo dekolte ali noge. Pri postavi hruške, kjer so boki širši, ramena pa ožja, je smiselno ravnovesje ustvariti s svetlejšimi ali bolj strukturiranimi zgornjimi deli, medtem ko spodnji del ostaja bolj umirjen in enobarven.

Velike številke na modni brvi so postale skorajda uporniško dejanje. FOTO: Profimedia

Če ima postava izrazit pas kot pri peščeni uri, ga velja poudariti. Obleke na preklop, pasovi in oprijeti kroji lepo sledijo liniji telesa in poudarijo naravne obline. Pri bolj ravni postavi, kjer pas ni izrazit, lahko silhueto ustvarimo s plastenjem, detajli in dodatki, ki optično oblikujejo telo. Oblačila ne smejo biti prevelika, saj to pogosto doseže nasproten učinek in doda volumen.