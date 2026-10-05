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Modrijani velikima borcema podarili harmoniki

Tilen Kogovšek in Gašper Jelenc sta v dar dobila prvi harmoniki edicije Modrijani. Naredil ju je Robert Butolen, ki letos praznuje 25 let izdelovanja harmonik.
Gašper Jelenc, Tilen Kogovšek, Robert Butolen z Natalijo in Miha Kropec v zaodrju Noči Modrijanov, ob uradni predaji harmonik Modrijani FOTO: STANKO KOZEL
Gašper Jelenc, Tilen Kogovšek, Robert Butolen z Natalijo in Miha Kropec v zaodrju Noči Modrijanov, ob uradni predaji harmonik Modrijani FOTO: STANKO KOZEL
Mojca Marot
 5. 10. 2026 | 17:00
3:17
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Noč Modrijanov vedno piše posebne zgodbe, in tudi tokrat smo bili priča eni takšnih, ki se dotaknejo številnih src. Na odru je z Modrijani zaigral harmonikar Gašper Jelenc, fant, ki si je pri osmih letih z mesoreznico tako hudo poškodoval roko, da je ostal brez vseh petih prstov. Zdravniki so mu jih prišili nazaj, a so se zaradi zapletov ohranili le trije. Toda Gašper se zaradi tega ni odpovedal harmoniki. Potem ko mu jo je kupil oče, so poiskali mentorja, ki ga je naučil igranja z zgolj tremi prsti. Gašper je tako lahko stal na odru arene Stožice ter z Modrijani zaigral dve pesmi.

Ne gre za standardni model, temveč za eno najprestižnejših harmonik naše izdelave, ki je narejena iz masivnega lesa in najboljših materialov.

Prav tako je z Modrijani in kvartetom Duh na harmoniko zaigral mladi Tilen Kogovšek, ki je slep, igranja pa se je naučil sam. Tudi njegova zgodba je zgodba izjemne vztrajnosti. Oba, Gašper in Tilen, sta tako dokazala, da lahko ljubezen do glasbe premaga marsikatero oviro. Njuni zgodbi sta se dotaknili tudi Roberta Butolna, priznanega izdelovalca harmonik, ki s svojo predano ekipo letos praznuje že 25 let izdelovanja harmonik. Pri nastanku posebne edicije sodeluje z Modrijanom Rokom Švabom ter Miho Kropcem iz ansambla Galama, ki je poskrbel za predelavo in dizajn.

Tudi Butolen je šel v življenju skozi težke preizkušnje. Ena največjih ga je doletela pred natanko desetimi leti, ko mu je v Podlehniku požar uničil delavnico in skladišče harmonik. Butolen, po izobrazbi mizar, je bil prej tudi glasbeno zelo aktiven. Bil je vodja skupine Bič Boys, s katero je nastopal po vsej Evropi, denar pa si je služil tudi z igranjem v skupini Mambo Kings. Ker so tudi njemu v težkih trenutkih, ko so se njegove sanje spremenile v pepel, številni nesebično pomagali, se je odločil, da bo tokrat on pomagal fantoma, ki ju je življenje postavilo pred veliko preizkušnjo. Tilnu in Gašperju je tako podaril prvi harmoniki nove edicije Modrijani.

»Ne gre za standardni model, temveč za eno najprestižnejših harmonik naše izdelave, ki je narejena iz masivnega lesa in najboljših materialov, kar jih danes ponuja harmonikarska industrija,« je povedal Butolen. Ko mu je Blaž Švab predlagal, da bi prvi harmoniki nove edicije z napisom Modrijani podarili prav Tilnu in Gašperju, ni veliko razmišljal. »Zame osebno je to dvojno slavje, začetek nove edicije, praznovanje 25-letnice izdelovanja harmonik in še zgodba Modrijanov, ki so znova pripravili noč presežkov, polno glasbe in veselja,« je ob predaji harmonik dejal Robert Butolen. Za Tilna in Gašperja bo prav posebna harmonika odslej spomin na večer, ko sta s svojo vztrajnostjo in ljubeznijo do glasbe navdušila polne Stožice. Njuna nastopa sta bila med najbolj čustvenimi trenutki večera, posebna gesta izdelovalca harmonik pa je njunima zgodbama dodala lep in simboličen zaključek.

Modrijani s Tilnom Kogovškom in Gašperjem Jelencem FOTO: MOJCA MAROT
Modrijani s Tilnom Kogovškom in Gašperjem Jelencem FOTO: MOJCA MAROT

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ModrijaniharmonikadardobrodelnostRobert ButolenGašper JelencTilen Kogovšek
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