DAMJAN PROŠT

Damjan moli za Niko in Domna

Selški župnik ne skriva, da je velik navijač Prevčevih, z njimi so povezane tudi letošnje farne jaslice.
Na Petrovi tekmi, na fotografiji desno Foto: Osebni arhiv

Župnik Damjan že vrsto let podpira Prevčeve in navija za njih. Foto: Osebni arhiv

Letošnje selške jaslice so nekaj posebnega. Foto: Urška Bernik/Župnija Selce

Domen Prevc je na svete tri kralje v Beljaku postavil piko na i. Foto: Matej Družnik

Veselila se je tudi njegova sestra Nika Prevc. Foto: AFP

Drago Perko
 10. 1. 2026 | 18:38
4:54
Nike in Domna nisem mogel spremljati. Gledal sem le prvi Nikin skok, potem pa je bilo treba očistiti sneg. Bil je praznik, sveti trije kralji, ljudje so prišli k maši,« nam je dan po velikem uspehu Nike in Domna Prevca hitel pripovedovati župnik Damjan Prošt, ki vodi župnijo Selca, kjer je zelo aktivna tudi družina Prevc iz Dolenje vasi. Selški župnik je velik navijač Prevčevih. Tega ne skriva.

»Molim za vse farane, to je moje poslanstvo. Za Prevčeve pa molim še toliko bolj,« nadaljuje Prošt, ki je že 23 let v tej fari. »Niko sem celo krstil, najina rojstna dneva sta dan narazen. Lani sva oba praznovala okroglo. Petra, Domna, Ceneta ter Niko sem učil verouk,« nadaljuje Damjan. Oče Božidar še danes poje v cerkvenem zboru, pela je tudi Nika, Domen je bil ministrant.

Šesti januar 2026 bo šel v športne anale. Ni se še zgodilo, da bi na isti dan v rumeni majici vodilnih skakala sestra in brat. Prevčevima je to uspelo. Nika je z zmago v Beljaku utrdila 1. mesto v svetovnem pokalu, Domnovo 2. mesto pa je bilo več kot dovolj za skupno zmago na novoletni turneji. Damjan je vesel, ker je Niki in Domnu uspelo, za nameček pa bo zlati orel še drugič romal na ta konec Slovenije. Pred desetimi leti ga je osvojil Peter Prevc, Damjan je bil takrat na tekmi in navijal za Petra.

Petra, Domna, Ceneta in Niko sem učil verouk, Niko sem celo krstil.

Angela v jaslice

S Prevčevimi so tesno povezane tudi letošnje farne jaslice. »Pri snovanju in postavljanju jaslic neizmerno uživam. Zato so jaslice v naši farni cerkvi sv. Petra v Selcih vsako leto malo drugačne, čeprav so vedno na istem mestu. Prejšnja leta sem bil idejni vodja postavitve in bil pri postavitvi tudi vedno zraven. Zadnja tri leta pa sem vse skupaj prepustil mladim. Seveda še pridem zraven in podam kakšen nasvet, idejo, predlog, kako bi bila morda kakšna stvar bolje videti, če bi jo postavili malo drugače. Letošnje jaslice so mladi, Tine in Jera Štibelj ter Lana Omerzu, postavili čisto sami in jih še malo povečali,« začne župnik Prošt, ki je pripomogel, da so bile jaslice tudi malce Prevčeve.

»Idejo o malo posebnih angelih v jaslicah sem dobil ob branju in poslušanju letošnje božične zgodbe o družini Medved in spremljanju Nikinih in Domnovih uspehov ter prejetju njunih nagrad pod Angelsko goro v Švici. Tako sem Niki v nedeljo, 21. 12., ob 19.44 poslal SMS-sporočilo: »Malo za hec, malo zares. Bi morda z Domnom prispevala tele nagradne angele za angelske kore v jaslicah?« Ni minila minuta in dobim odgovor: »Angel je na voljo.« Tako je Nika že v torek angela pripeljala v cerkev. S Tinetom sva nato pregledala jaslice, da bi dobila najboljši položaj, kam ga postaviti. Ko sva dobila prostor, pa je Tine še ugotovil, kako bi ga dovolj dobro postavila, da ne bi padel in se razbil, ker je iz stekla. Na sveti večer je bil tako v jaslice postavljen prvi angel. Domnovega je prinesla mama Julijana na božično jutro pred jutranjo – pastirsko mašo. Po njej sva s Tinetom hitro našla prostor še za drugega angela in ga postavila nad votlino svete družine. Angela sta bila seveda samo na posodo, in sicer do 28. decembra. Po koncertu družine Triler in skupine BLU sem ju vrnil Niki in Domnu oziroma njuni mami, ker sta odsotna. Angela sta osvojila lani, prav pred božičnimi prazniki, Nikin je bil nagrada za drugo, Domnov pa za prvo mesto v smučarskih skokih v švicarskem mestu Engelberg ali po slovensko Angelska gora,« je še povedal naš sogovornik.

Župnik Damjan se redko odpravi na tekme. Predvsem je nemogoče, da bi to počel ob nedeljah, ko mašuje. Se pa veseli te sobote: organiziral je avtobus, ki bo na Ljubno odpeljal domače ministrante in člane otroškega zbora, tam bodo na tekmi svetovnega pokala navijali za Niko in ostale Slovenke.

Športna fara

Iz selške fare je tudi Klara Livk, nekdanja slovenska alpska smučarka in nekdanja članica kluba SK Alpetour. V tekmovalni karieri je nastopila na svetovnih mladinskih prvenstvih v letih 2012 in 2015, najboljšo uvrstitev pa je dosegla leta 2012, ko je v slalomu osvojila 18. mesto. Damjan Prošt pove, da ima med farani tudi nekaj nadarjenih plavalcev.

