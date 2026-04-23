Morilca iščejo z analizo DNK

Dveletni Emile Soleil je v alpski vasi Haut-Vernet izginil 8. julija 2023, skrivnost, ki je pretresla Francijo, pa ostaja nerešena. Vendar je preiskava v zadnjih mesecih dobila nov zagon. Okoli sto vaščanom so odvzeli vzorec DNK za veliko analizo, ki jo bodo opravili v forenzičnem laboratoriju v Bordeauxu, da bi vendarle našli morilca francoskega malčka. Ta korak bo omogočil primerjave z neznanimi sledmi DNK, najdenimi na otrokovih oblačilih, zlasti čevljih. Preiskovalna sodnika, ki vodita primer, upata na prve rezultate analize »pred poletjem«.

Dečkove posmrtne ostanke so našli več kot osem mesecev po izginotju, marca 2024; odkritje je družini prineslo boleč konec, za preiskovalce pa je odprlo vrsto novih vprašanj. Prepričani so, da je bila v dečkovo smrt vpletena tretja oseba, najnovejše sledi, najdene na oblačilih, jih usmerjajo proti kmetijskim poslopjem v okolici; vedenje in izjave družinskih članov, zlasti dedka, še naprej vzbujajo sum.

Marie in Colomban Soleil, starši dečka, so prišli na sinov pogreb, ne da bi vedeli, kako je umrl. FOTO: Miguel Medina/Afp

Deček je bil v času izginotja pri starih starših, ko se je družina pripravljala na odhod, pa je izpuhtel. Sprožili so veliko iskalno akcijo, v kateri so sodelovali domačini, reševalci, pomagali so tudi helikopter, droni in sledni psi, a Emila niso našli. 266 dni pozneje so našli dečkove posmrtne ostanke, imel je počeno lobanjo, preiskovalci so ugotovili še, da je utrpel nasilne poškodbe obraza. Policisti so povedali, da je bilo truplo premaknjeno po njegovi smrti. In še, da Emile ni umrl v oblačilih, ki jih je nosil, ko so ga našli, ter da je stopnja razpadanja kazala, da je bilo trupelce hranjeno v zaščitenem okolju, denimo zamrzovalniku, je potrdil tožilec Jean-Luc Blachon. Našli so ga na območju, ki so ga prej temeljito preiskali, kar namiguje, da ga je tja nekdo prinesel pozneje.

Družina, zlasti dedek, je bila v središču preiskave že od začetka.

Zasliševanje starih staršev

Ko je Emile izginil, je policija 17 ur zasliševala njegove stare starše Philippa in Anne Vedovini, oba stara 59 let. Družina je bila v središču preiskave že vse od začetka, zlasti dedek Philippe Vedovini. Pred leti je bil vpleten v primer domnevnega nasilja v verskem internatu, kjer je bil vodja skavtov. Čeprav ni bil nikoli obtožen, ne v tem primeru ne v primeru smrti vnuka, je njegovo vedenje med iskanjem Emila dvigalo prah. Nekateri so se spominjali, kako so se stari starši zdeli mirnejši od vseh, ki so sodelovali pri iskanju. Po njihovih besedah ​​naj bi Vedovini rekel: »Moralo se je zgoditi, ta otrok je delal, kar je hotel.« Babica Anne je, ko jo je eden od preiskovalcev hotel potolažiti, da pri iskanju sodeluje tudi helikopter, odgovorila: »Gospod odloča, ne helikopter.« Marca lani so ju aretirali, prav tako njuna dva otroka, dečkova teto in strica. Pripeljali so jih na zaslišanje zaradi suma umora in skrivanja trupla, a so jih zaradi pomanjkanja dokazov izpustili.

Iz te hiše je skrivnostno izginil Emile Soleil. FOTO: Clement Mahoudeau/Afp

Sadie, ženska, ki ga je našla, je opisala travmatičen trenutek. »Bilo je šokantno. Na tleh je bila lobanja. Našla sem ga sredi ceste, popolnoma belega, čistega,« je povedana na kraju, kjer ga je našla. Takoj je vedela, kdo je. »Ker je otrok izginil, hitro povežeš stvari. Čutila sem slabost, gnus, odpor in strah. Tekla sem, tekla in tekla, prišla domov in telefonirala.«

Najnovejše informacije zapletajo primer. Na fantovih oblačilih so našli sledi ptičjih zajedavcev, bolh, ki živijo na perutnini, netopirjeve iztrebke in delce kmetijske vrvi. Te ugotovitve kažejo, da je bilo dečkovo truplo morda nekaj časa shranjeno v kmetijskem objektu ali v njegovi bližini. »Zunaj središča vasi je več osamljenih hiš in kmetijskih zemljišč z vrsto poslopij, hlevov in senikov,« je dejal Julien Pinelli, odvetnik fantkove babice. »Glede na to, da govorimo o posmrtnih ostankih dveletnega otroka, se lahko vprašamo, ali truplo ni bilo v enem od teh skladišč,« je dodal. Ta dokaz je obudil eno prvih teorij, in sicer, da je fanta zadela kmetijska mehanizacija.