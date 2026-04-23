SKRIVNOSTNA SMRT

Morilca iščejo z analizo DNK

Skrivnost, povezana z izginotjem in smrtjo dve leti starega Emila Soleila, ostaja nerešena.
Dečka so iskali v veliki akciji. FOTO: Afp

Marie in Colomban Soleil, starši dečka, so prišli na sinov pogreb, ne da bi vedeli, kako je umrl. FOTO: Miguel Medina/Afp

Iz te hiše je skrivnostno izginil Emile Soleil. FOTO: Clement Mahoudeau/Afp

Preiskovalci so prečesali vse, zdaj so vaščanom odvzeli vzorec DNK, da bi vendarle našli morilca francoskega malčka. FOTO: Clement Mahoudeau/Afp

N. N.
 23. 4. 2026 | 02:00
Dveletni Emile Soleil je v alpski vasi Haut-Vernet izginil 8. julija 2023, skrivnost, ki je pretresla Francijo, pa ostaja nerešena. Vendar je preiskava v zadnjih mesecih dobila nov zagon. Okoli sto vaščanom so odvzeli vzorec DNK za veliko analizo, ki jo bodo opravili v forenzičnem laboratoriju v Bordeauxu, da bi vendarle našli morilca francoskega malčka. Ta korak bo omogočil primerjave z neznanimi sledmi DNK, najdenimi na otrokovih oblačilih, zlasti čevljih. Preiskovalna sodnika, ki vodita primer, upata na prve rezultate analize »pred poletjem«.

Dečkove posmrtne ostanke so našli več kot osem mesecev po izginotju, marca 2024; odkritje je družini prineslo boleč konec, za preiskovalce pa je odprlo vrsto novih vprašanj. Prepričani so, da je bila v dečkovo smrt vpletena tretja oseba, najnovejše sledi, najdene na oblačilih, jih usmerjajo proti kmetijskim poslopjem v okolici; vedenje in izjave družinskih članov, zlasti dedka, še naprej vzbujajo sum.

Marie in Colomban Soleil, starši dečka, so prišli na sinov pogreb, ne da bi vedeli, kako je umrl. FOTO: Miguel Medina/Afp
Deček je bil v času izginotja pri starih starših, ko se je družina pripravljala na odhod, pa je izpuhtel. Sprožili so veliko iskalno akcijo, v kateri so sodelovali domačini, reševalci, pomagali so tudi helikopter, droni in sledni psi, a Emila niso našli. 266 dni pozneje so našli dečkove posmrtne ostanke, imel je počeno lobanjo, preiskovalci so ugotovili še, da je utrpel nasilne poškodbe obraza. Policisti so povedali, da je bilo truplo premaknjeno po njegovi smrti. In še, da Emile ni umrl v oblačilih, ki jih je nosil, ko so ga našli, ter da je stopnja razpadanja kazala, da je bilo trupelce hranjeno v zaščitenem okolju, denimo zamrzovalniku, je potrdil tožilec Jean-Luc Blachon. Našli so ga na območju, ki so ga prej temeljito preiskali, kar namiguje, da ga je tja nekdo prinesel pozneje.

Družina, zlasti dedek, je bila v središču preiskave že od začetka.

Zasliševanje starih staršev

Ko je Emile izginil, je policija 17 ur zasliševala njegove stare starše Philippa in Anne Vedovini, oba stara 59 let. Družina je bila v središču preiskave že vse od začetka, zlasti dedek Philippe Vedovini. Pred leti je bil vpleten v primer domnevnega nasilja v verskem internatu, kjer je bil vodja skavtov. Čeprav ni bil nikoli obtožen, ne v tem primeru ne v primeru smrti vnuka, je njegovo vedenje med iskanjem Emila dvigalo prah. Nekateri so se spominjali, kako so se stari starši zdeli mirnejši od vseh, ki so sodelovali pri iskanju. Po njihovih besedah ​​naj bi Vedovini rekel: »Moralo se je zgoditi, ta otrok je delal, kar je hotel.« Babica Anne je, ko jo je eden od preiskovalcev hotel potolažiti, da pri iskanju sodeluje tudi helikopter, odgovorila: »Gospod odloča, ne helikopter.« Marca lani so ju aretirali, prav tako njuna dva otroka, dečkova teto in strica. Pripeljali so jih na zaslišanje zaradi suma umora in skrivanja trupla, a so jih zaradi pomanjkanja dokazov izpustili.

Iz te hiše je skrivnostno izginil Emile Soleil. FOTO: Clement Mahoudeau/Afp
Sadie, ženska, ki ga je našla, je opisala travmatičen trenutek. »Bilo je šokantno. Na tleh je bila lobanja. Našla sem ga sredi ceste, popolnoma belega, čistega,« je povedana na kraju, kjer ga je našla. Takoj je vedela, kdo je. »Ker je otrok izginil, hitro povežeš stvari. Čutila sem slabost, gnus, odpor in strah. Tekla sem, tekla in tekla, prišla domov in telefonirala.«

Najnovejše informacije zapletajo primer. Na fantovih oblačilih so našli sledi ptičjih zajedavcev, bolh, ki živijo na perutnini, netopirjeve iztrebke in delce kmetijske vrvi. Te ugotovitve kažejo, da je bilo dečkovo truplo morda nekaj časa shranjeno v kmetijskem objektu ali v njegovi bližini. »Zunaj središča vasi je več osamljenih hiš in kmetijskih zemljišč z vrsto poslopij, hlevov in senikov,« je dejal Julien Pinelli, odvetnik fantkove babice. »Glede na to, da govorimo o posmrtnih ostankih dveletnega otroka, se lahko vprašamo, ali truplo ni bilo v enem od teh skladišč,« je dodal. Ta dokaz je obudil eno prvih teorij, in sicer, da je fanta zadela kmetijska mehanizacija.

Preiskovalci so prečesali vse, zdaj so vaščanom odvzeli vzorec DNK, da bi vendarle našli morilca francoskega malčka. FOTO: Clement Mahoudeau/Afp
Več iz teme

ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Daljšnica

Kar nekomu skrajša pot, jo drugemu odreže.
Maša Močnik23. 4. 2026 | 02:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
SKRIVNOSTNA SMRT

Morilca iščejo z analizo DNK

Skrivnost, povezana z izginotjem in smrtjo dve leti starega Emila Soleila, ostaja nerešena.
23. 4. 2026 | 02:00
23:31
Novice  |  Svet
FESTIVAL

Francosko nebo zavzeli zmaji, in to kakšni! (FOTO)

V soboto se je v Berck-sur-Mer začel zmajarski festival, Na sporedu tudi svetovni pokal v akrobatskem letenju.
22. 4. 2026 | 23:31
22:56
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ONESNAŽENOST

Zaradi zraka lahko zbolimo! Izogibajmo se bližini prometnic, izberimo park ali gozd

Dolgotrajna izpostavljenost delcem, ki ga onesnažujejo, povečuje tveganje za hipertenzijo, srčne aritmije, aterosklerozo in srčno kap, možgansko kap ter druge bolezni.
Aleksander Brudar22. 4. 2026 | 22:56
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Dan knjige ...

O takšnih in drugačnih knjigah ...
Aljana Fridauer Primožič22. 4. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Metod

Srce jima je čedalje bolj utripalo. Zunaj je razsajala zlovešča tišina. Samo spogledala sta se in raje obrnila.
Lovro Kastelic22. 4. 2026 | 22:25

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
