Možnosti, da boste živeli 50 let, so zelo majhne: mračno opozorilo Nobelovega nagrajenca

David Gross, fizik, ki je leta 2004 prejel Nobelovo nagrado, je za Live Science spregovoril o svojem delu in izdal ostro opozorilo človeštvu, ki bi se po njegovih besedah ​​lahko čez približno 35 let soočilo z eksistencialno katastrofo. »Del svojega časa trenutno posvečam temu, da ljudem povem, da so možnosti, da bodo živeli še 50 let, zelo majhne. Zaradi nevarnosti jedrske vojne imate še približno 35 let,« je dejal slavni fizik in poudaril, da gre za grobo oceno.

»Tudi po koncu hladne vojne, ko smo imeli sporazume o strateškem nadzoru orožja, ki jih zdaj ni več, so obstajale ocene, da je vsako leto obstajala 1-odstotna možnost za jedrsko vojno. V zadnjih 30 letih so se stvari precej poslabšale, kot lahko vidimo vsakokrat, ko beremo časopise. Menim, da ni stroga ocena, če rečem, da je verjetnost bolj 2-odstotna. Torej je verjetnost 1 proti 50 vsako leto. Pričakovana življenjska doba, v primeru 2 % na leto, je približno 35 let. Pričakovana življenjska doba je povprečen čas, ki bi bil potreben, da bi do takrat prišlo do jedrske vojne. Izračuna se z uporabo podobnih enačb, kot se uporabljajo za določanje 'razpolovne dobe' radioaktivnega materiala,« je pojasnil in še, kaj bi lahko storili za zmanjšanje tveganja. »Obstajajo koraki, ki jih države lahko enostavno sprejmejo. Na primer, pogovarjati se druga z drugo. V zadnjih desetih letih ni več sporazumov. Vstopamo v neverjetno oboroževalno tekmo. Imamo tri velesile z jedrskim orožjem. Ljudje govorijo o uporabi jedrskega orožja, sredi Evrope poteka velika vojna, bombardiramo Iran, Indija in Pakistan sta bila na robu vojne,« je dejal fizik.

Obstajajo koraki, ki jih države lahko enostavno sprejmejo. Na primer, pogovarjati se druga z drugo.

Med državami vladajo kaotične interakcije. »Danes obstaja devet jedrskih sil. Že tri so neprimerljivo bolj zapletene kot dve. Sporazumi in norme med državami razpadajo, orožje postaja vse bolj nevarno. Avtomatizacija in morda umetna inteligenca bi lahko kmalu prevzeli nadzor nad temi instrumenti,« pravi. Dodaja, da se bo težko upreti predaji odločitev umetni inteligenci, ker ta deluje izjemno hitro. Če imamo le 20 minut za odločitev, bi lahko odločevalci sklenili, da bi bilo pametneje, da odločitev sprejme umetna inteligenca, pravi in še, da se igrati z njo ni dobro.