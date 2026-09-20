Ota Širca Roš: Svoboda ali nevarnost? Oboje!

INTERVJU

Od divje, nepremišljene mene do danes je preteklo kar precej vode, pravi in dodaja, da je še prezgodaj za jasno sliko. Doma poskuša biti predvsem mama, žena, sestra, hči: »Neuspehov na tem področju se bojim bolj kot kariernih.«

Če bi lahko kaj svetovala mlajši sebi, bi ji rekla samo: kar pogumno po svoje, pa tudi če ti je kdaj malo nerodno. FOTO: Darja Štravs Tisu

Nekatere poti niso ravne. In morda je prav zato lepo, ko se po dolgih letih vrnejo na začetek. Ota Širca Roš se po skoraj dveh desetletjih televizije vrača na radio, kjer se je njena medijska zgodba nekoč začela. A tokrat pred mikrofon ne prihaja ista Ota. Prihaja ženska z izkušnjami, ki jih je prineslo skoraj dvajset let javnega življenja, z več samozavesti, tudi globljim zavedanjem, kaj ji je v življenju zares pomembno. Ota je ena tistih žensk, ki jih je težko spraviti v eno samo podobo. Je televizijska profesionalka in radijski glas, družbeno lucidna opazovalka in človek z izrazitim ...