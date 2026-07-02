Na prvenstvu niso v ospredju le nogometni zvezdniki: Ben in Sally odganjata gosi, Merlin navija

Organizacija svetovnega prvenstva v nogometu, za mnoge najpomembnejšega športnega dogodka sploh, je nepredstavljiv zalogaj, katere vse ovire je treba premostiti, pa razkrivata celo borderska ovčarja Ben in Sally. Štirinožna ljubljenca, prava varuha zelenic, namreč z igrišč v Ontariu, na katerih se urijo gostujoče reprezentance, denimo, odganjata agresivne gosi.

Dvakrat na dan

Te namreč vztrajno vdirajo na skrbno negovane površine ter jih kazijo z iztrebki in uničujejo travo. Igrišča bi bila veliko slabše kakovosti in najboljšim nogometašem sveta ne bi omogočala ustreznega treninga, če ne bi zanje skrbela Ben in Sally. Gosji iztrebki so seveda lahko tudi prenašalci bolezni, pojasnjuje Gareth Williams, lastnik agencije za upravljanje populacije gosi, ki trenutno bdi nad nogometnimi igrišči. Kužka sta na terenu vsak dan, zjutraj in zvečer, pet dni v tednu, po potrebi pa vskočita tudi vmes, če ju gosi poskusijo prelisičiti. Ben jih šteje osem, Sally pa je stara komaj dve leti in pol in prvič opravlja tako odgovorne naloge, pojasnjuje njen vodnik Spencer Jones, ki pa svojo varovanko odločno pohvali: »Vez med nama se je hitro utrdila, odlično sodelujeva in tudi Ben jo je prijazno sprejel.«

Navijač Merlin

Williamsova agencija seveda skrbi tudi za druge površine, a je njihovo poslanstvo šele z nogometnim prvenstvom pritegnilo pozornost širše javnosti. Gosi namreč odganjajo tudi s pokopališč, bolnišničnih zemljišč, igrišč za golf in drugih pomembnih površin, ki bi jih pernata nadloga lahko skazila. Sicer pa med živalmi na tokratnem prvenstvu največ pozornosti priteguje racman Merlin, ki s svojo mehiško družino redno in zagrizeno (z varne oddaljenosti) spremlja spopade na zelenicah in vneto navija, v svoji palači pa ga je v prestolnici Ciudad de Mexico sprejela tudi predsednica države Claudia Sheinbaum Pardo.

Spletni fenomen, maskota in pravi magnet za oglaševalce Merlin, ki zvesto nosi dres svoje reprezentance, se redno druži z navijači pred stadioni, množic ljudi pa je povsem vajen, saj svojo lastnico Karlo Gomez, poulično prodajalko, redno spremlja na sejmih in javnih prireditvah. Karla ne skriva, da racman njeni družini pomaga tudi finančno, zlasti njenemu sinu Christianu, ki ima zdravstvene težave in potrebuje posebno nego.