Na sceni so že več kot 30 let: »Dokler ljudje pojejo z nami, bomo očitno še nekaj časa manj spali«

Legendarna skupina Kingston je že več kot tri desetletja sinonim za zabavo, poletje, nalezljive refrene in tiste noči, ko nihče ne gleda na uro. Pogovarjali smo se z Zvonetom Tomcem, ki je s skupino od začetka, in Alexom Mladenovom, svežo energijo v skupini, ki se ji je pridružil po odhodu dolgoletnega člana Dareta Kauriča. Govorila sta o novem singlu, začetkih skupine, nočnem ritmu glasbenikov, koncertih, zabavnih prigodah in tem, zakaj Kingstoni še vedno spravijo na noge tako otroke kot njihove starše.

Kingston so na slovenski glasbeni sceni že več kot 30 let, a o vas na spletu ni prav veliko informacij. Zakaj ste tako skrivnostni?

Zvone: Nikoli nam ni bilo najpomembnejše, da smo povsod prisotni z intervjuji in velikimi zgodbami. Nam je bistveno, da delamo glasbo zase, potem pa smo seveda srečni, če jo sprejme tudi publika. Ko na koncertih skupaj pojemo in plešemo, je to za nas tisto pravo. Intervjuji in promocija so del tega, ampak niso naša prioriteta.

Alex: Zdaj se sicer kar veliko dogaja, ker promoviramo novi singel. Zato smo tudi bolj po medijih, po radiih, televizijah. Ampak to vzamemo kot del procesa. Kamor gremo, vzamemo kitare, kaj zaigramo, se malo pohecamo in naredimo dobro vzdušje.

Nova pesem nosi naslov To noč ne spimo. Glede na vašo kariero ste imeli verjetno že veliko neprespanih noči?

Zvone: Pri glasbenikih je bioritem res drugačen. Vedno pravim, da imam pred enajsto dopoldne netopirski način. Zvečer se vse umiri, jaz pa grem v studio in delam do treh, štirih zjutraj. Potem je jasno, da me dopoldne težko kdo dobi.

Alex: Tudi jaz imam precej zamaknjen ritem. Se trudim, ampak če si v tem poslu, hitro delaš 24 ur na dan. Velikokrat se zgodi, da si zvečer še vedno v glasbi, v organizaciji, v sporočilih, v načrtih.

S seboj ste prinesli kitaro in v živo zapeli del nove pesmi. Je to zdaj stalnica na vaših obiskih medijev?

Alex: Kitara je ena mojih stalnih spremljevalk. Zelo rad jo vzamem na intervjuje, ker z njo takoj narediš bolj prijetno in veselo vzdušje. V zadnjem času imamo ogromno intervjujev in vedno radi kaj zaigramo v živo. Mislim, da jih imam trenutno okoli deset. Ampak pravi odgovor je vedno: eno premalo.

Ko vidiš množico, ki poje tvoje pesmi, te to napolni. To je vzajemna energija, pravi Alex Mladenov. FOTO: Marko Feist

Ime Kingston seveda takoj spomni na Jamajko. Ste bili kot skupina že kdaj tam?

Zvone: Ne, na Jamajki še nismo bili. Bil sem recimo na Kubi, ki je tam blizu, na Jamajki pa še ne.

Alex: Mogoče bi bil to dober timbilding. Ali pa lokacija za kakšen videospot.

Kako je sploh nastalo ime Kingston?

Zvone: Leta 1994, ko smo začeli, je bila reggae glasba precej prisotna. Veliko se je je vrtelo po radiu, tudi skladbe v slogu Kingston Town in podobne stvari. Mi smo to začeli preigravati in hitro ugotovili, da nam ta glasba zelo odgovarja. Iskali smo ime, ki bi se povezovalo s tem občutkom. Jamajka, Kingston, glavno mesto – in nekako se je vse sestavilo. Bilo je še nekaj drugih predlogov, ampak Kingston nam je najbolj sedel. In je ostalo.

Alex, vi zasedbe niste spremljali od začetka kot član. Kako ste prišli v skupino?

Alex: Zgodba je kar zanimiva. Pred približno dvema letoma smo se srečali na Majskih igrah. Čisto slučajno sem zašel v zakulisje, kjer so igrali Kingstoni. Šel sem pozdravit kolega, malo smo poklepetali, spili kozarec vode, in to je bilo to. Nekaj dni pozneje me je poklical Dejan, kitarist skupine. Rekel mi je: »Prosim, nikomur še nič ne omenjaj, ampak Dare zapušča bend z novim letom in iščemo basista.« Odgovoril sem mu: »Nimam pojma, koga bi ti priporočal.« On pa mi je rekel: »Ne, bedak, tebe sprašujem, če prideš.« Takrat sem šele razumel povabilo.

Vas je povabilo presenetilo?

Alex: Zelo. Nisem pričakoval, da bodo pomislili name. Super je, da smo se našli, ampak takrat me je res malo šokiralo. Potem smo se dogovorili, da se dobimo na vaji, brez velikih pričakovanj, da vidimo, ali energija steče.

Zvone: Nam je bilo najpomembnejše, da se začutimo. Po 32 letih na sceni nima smisla nekaj delati na silo. Človek, ki pride v bend, mora biti pravi za ekipo. Da se imamo dobro pred koncertom, med koncertom in po njem. Da se slišimo tudi zasebno. Mi v tem res uživamo.

Kako ste se vklopili v skupino? Ste imeli kakšen krst?

Alex: Za zdaj še nič posebnega. Še čakam, da me kje presenetijo. Ampak od prve vaje je bilo videti, kot da se poznamo že leta. Ni bilo krčev. Mogoče sem na prvem koncertu ali dveh potreboval malo časa, da sem se povsem sprostil, danes pa je to že avtomatika. Zdaj samo še uživamo.

Zvone: Lepo nas je pomladil. Res je prinesel dobro energijo.

Stopili ste v velike čevlje. Dare Kaurič je bil dolgoletni član Kingstonov. Ste čutili odgovornost?

Alex: Tukaj moram malo pojasniti. Prevzel sem njegov instrument, torej bas, in del spremljevalnih vokalov, Dejan pa je prevzel več vokalnega dela. Malo smo naredili rošado. Seveda pojem tudi jaz, imam tudi kak rap. Recimo v skladbi Hotel Modro nebo.

Zvone: Dejan je bil dolgo ob Daretu in se to pozna. Zelo dobro pozna njegovo energijo.

Zvone, če se vrneva na začetek: kdaj, menite, je Kingstone zares izstrelilo med zvezde?

Zvone: Ena prvih velikih prelomnic je bila skladba Ko bo padel dež. To je bilo leta 1996. Začeli smo poleti 1994, potem smo se nekaj časa iskali, oblikovali slog in ugotavljali, kaj želimo. Zmaga z omenjeno skladbo je bila zelo pomembna. Potem pa je prišla Cela ulica nori leta 1998. To je bil pravi preboj. Takrat je bilo res huronsko.

Ti refreni danes živijo med vsemi generacijami. Kako doživljate dejstvo, da jih poznajo tudi zelo mladi poslušalci?

Zvone: To je res noro. Od majhnih otrok do starejših ljudi – vsi poznajo refrene. Na koncertih vidiš otroke, stare štiri ali pet let, ki pojejo Cela ulica nori.

Alex: Na Spring Breaku je bila večina ljudi mlajših od nekaterih skladb, pa so jih znali na pamet. To je poseben občutek.

Kingstoni povsod naredijo žur. Foto: arhiv skupine

Pravijo, da se mladi ne znajo več zabavati, vi pa ste vse te žure spremljali skozi leta, na terenu. Se je zabava skozi desetletja spremenila?

Zvone: Mogoče je danes več telefonov v zraku. Leta 1994 ni nihče nič snemal. Danes imaš eno roko v zraku zaradi zabave, drugo pa zaradi telefona. Ampak sicer ne vidim velike razlike. Mladi se znajo še vedno zabavati.

Alex: Meni se zdi, da je energija pod odrom še vedno prava. Ko vidiš množico, ki poje tvoje pesmi, te to napolni. To je vzajemna energija.

Zvone, ste glasbeni ustvarjalec, ustvarili ste številne nepozabne melodije. Ali kot avtor začutite, da bo pesem hit?

Zvone: Vedno upaš, da bo vsaka pesem uspela. Ampak ni dovolj samo dober komad. Potrebna je medijska podpora, pravi trenutek, veliko stvari se mora poklopiti. Mi za vsako pesmijo stojimo. Če ne bi verjeli vanjo, je ne bi dali ven. Potem pa se vsake toliko zgodi, da nekaj res uspe.

Včasih je bil za preboj dovolj nastop na velikem festivalu ali televizijski oddaji. Je danes drugače?

Zvone: Danes je veliko bolj razpršeno. Nekoč si nastopil v eni veliki oddaji in te je videla skoraj vsa Slovenija. Bile so oddaje, ki so jih vsi gledali, in skladba je lahko zaživela zelo hitro. Danes se moraš bolj potruditi, ker je medijev in kanalov veliko več. Ampak se trudimo.

Kako doživljate medijsko turnejo ob novem singlu? Je naporna?

Alex: Mislim, da smo to vzeli kot del procesa. Če želiš promovirati pesem in videospot, moraš tudi med ljudi. Nam ni težko. Kamor koli gremo, se imamo dobro.

Zvone: Če bi nam bilo težko, tega verjetno ne bi počeli. V tem uživamo.

Kako je bilo snemati videospot za novo pesem?

Alex: Odlično. Sodelovalo je ogromno ljudi, tudi plesne šole. Energija je bila res dobra.

Zvone: Snemali smo v Izoli. Tam so bili tudi mimoidoči, ki najprej niso sodelovali pri spotu, potem pa so začeli opazovati, mrmrati refren in na koncu že peti z nami. Ko smo končali snemanje, smo vzeli kitare in zaigrali na ulici. Nastal je skoraj majhen akustični koncert.

Za Kingstone pravijo, da bi morali voditi ministrstvo za zabavo. Se vam zdi, da ljudem danes manjka spontane zabave?

Zvone: Težko rečem, ker sem vseskozi obkrožen s koncerti in dogodki. Pri nas se nekaj stalno dogaja. Se mi pa večkrat zgodi, da mi kdo reče: »Zakaj mi nisi povedal, da ste tam igrali?« Morda bom moral res začeti pošiljati kakšne tedenske novice, kje se kaj dogaja.

Ob toliko glasbe in zabave – potrebujete tudi tišino?

Zvone: Zelo. Ko se peljem domov s koncerta, imam velikokrat v avtu popolno tišino. Brez radia, brez glasbe. Ves čas sem v glasbi – v demo posnetkih, vokalih, idejah. Včasih mi melodije tako hodijo po glavi, da sploh ne morem spati. Zato res potrebujem tudi strogo tišino.

Alex: Pri meni je podobno. Rad imam dogajanje, ampak vse bolj se učim, da si moram vzeti čas zase. Ta služba je lahko 24/7. Če se ne znaš sam ustaviti, te hitro potegne vase.

Zelo ste vpeti tudi v glasbeni menedžment. Kaj vse počnete?

Alex: Primarno se ukvarjam z menedžmentom in bookingom. Delam za več izvajalcev, tudi za Kingstone, za Murphyje, Masayah, Slavka Ivančića, s katerim tudi igram, in druge. Ukvarjam se z organizacijo koncertov. Vedno pravim, da mora človek nekaj početi, da mu ni dolgčas.

Ko ste prišli v Kingstone, ste že poznali njihove skladbe?

Alex: Seveda. Hočeš nočeš jih poznaš. Ko sem dobil playlisto, sem si rekel: to poznam, to poznam, to tudi. Potem sem ugotovil, da v repertoarju manjka še kakšna skladba, ki jo ljudje poznajo.

Zvone: Prišel je s svežim pogledom. Mi kakšnih skladb nismo igrali že 20 let, pa je rekel: »Zakaj pa tega ne igrate? Zakaj ne tega?« In je imel prav.

Alex: Zdelo se mi je škoda, da bi na koncertu igrali kakšne tuje vložke, če imajo Kingstoni toliko svojih hitov. Zakaj ne bi igrali svojih skladb, ki jih ljudje poznajo? Tako smo repertoar malo osvežili.

Pri glasbenikih je bioritem res drugačen, pred enajsto dopoldne imam netopirski način, pravo Zvone Tomac. FOTO: Marko Feist

Od kod ljubezen do reggaeja in karibske glasbe? To ni ravno najbolj slovenska glasbena pot.

Zvone: Res je, malo smo skrenili od harmonike. Že od nekdaj sem ljubitelj karibske glasbe – reggaeja, latina. Zdi se mi, da te ta glasba sprosti, hkrati pa te požene v ples in dobro voljo. Če se hočeš umiriti, si daš reggae. Če hočeš žurati, si daš latino. To je moj recept.

Gospod Tomac, kot avtor ste podpisani pod številne skladbe, ki so zaznamovale slovenske zabave. Kaj vam pomeni, da ljudje te pesmi še vedno pojejo?

Zvone: To mi pomeni največ. Vidiš, da si očitno naredil nekaj dobrega. Da pesem ni živela samo en trenutek, ampak je preživela čas in generacije. Ko slišiš, da jo ljudje še vedno pojejo, ti res zaigra srce.

Ste žurerji tudi takrat, ko niste na odru?

Alex: Jaz osebno nisem hud žurer. Bolj sem na izi. Ko je treba, grem, ampak ni to moj vsakodnevni način.

Zvone: Rad hodim na koncerte. Da bi pa ves čas divje žural, ne. Toliko sem že na dogodkih, da na to gledam malo drugače kot nekdo, ki ima običajno službo in gre ven v petek ali soboto.

Po toliko letih – kaj je tisto, kar Kingstone še vedno drži skupaj?

Zvone: Dobra energija. To, da še vedno radi delamo, radi igramo in radi vidimo, da ljudje uživajo z nami. Če tega ne bi bilo, ne bi imelo smisla.

Alex: Meni se zdi, da se res radi družimo. Komaj čakamo koncerte, da se vidimo, gremo na oder in naredimo žur. To se čuti.

Za konec, To noč ne spimo. Je to še vedno zaradi zabave ali že malo tudi zaradi življenjskega ritma?

Zvone: Oboje. Pri glasbenikih je noč pogosto del službe. Ampak pri Kingstonih je noč tudi čas za dobro voljo, pesem in druženje.

Alex: Dokler ljudje pojejo z nami, bomo očitno še nekaj časa malo manj spali.