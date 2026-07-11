Na svojo barbiko je čakala 40 let: »Pred vsemi sem se zjokala« (FOTO)

Obstajajo ljudje, ki o pomembnih temah govorijo na glas. In obstajajo tisti, ki si upajo še korak dlje – v prostor, kjer glas pogosto utihne. Saša Božič spada med slednje. Kajti nekatere zgodbe potrebujejo pogum, da jih sploh izrečemo. Njena najnovejša knjiga Pogumno, drugi del trilogije Verjemi. Pogumno. Biti. se dotika prav tega tihega, pogosto spregledanega prostora – odnosa med ženskami. Njeno delo danes stoji na presečišču osebne izkušnje, sodobne psihologije in modrosti, ki jo je nabirala tudi med staroselskimi skupnostmi po svetu. Prav zato so odnosi v središču njenega ustvarjanja. Vprašanje »Kako si?« danes v medsebojnih odnosih izrečemo skoraj avtomatično. To je bilo tudi moje prvo vprašanje za Sašo, ko se prvič srečava – in me v trenutku prevzame s toplino. »Veste, kaj me je naučilo leto življenja med staroselci? Da je 'kako si' lahko vprašanje, na katero odgovor traja pol ure. In nihče ne pogleda na uro. Pri nas pa ga izgovorimo že skoraj v enem dihu s pozdravom – in če kdo zares začne odgovarjati, se malce prestrašimo.« Sama si ga danes postavlja drugače. »Ne sprašujem se več, kaj sem naredila, ampak kako živim. Sem v miru? Znam biti prisotna? Me stvari še vedno navdušujejo? In če sem čisto iskrena: dobro sem. To me včasih še kar preseneti,« se nasmehne.

Človek je ustvarjen za življenje v skupnosti.

Najboljša strategija

Kaj kmalu mi Saša da vedeti, da je ženska s širino – predalčki, v katere bi jo lahko umestili, pa so medtem postali pretesni. »Verjetno sem jih preveč zamenjala: direktorica, podjetnica, pisateljica, mama, popotnica … Na koncu mi je najbližje tisto, kar sem bila že kot deklica: raziskovalka življenja. Sumim, da bom to ostala do konca.« Po skoraj dveh desetletjih v svetu blagovnih znamk je pri štiridesetih naredila premor. »Vzela sem si leto dni sabatikla. Takrat sem se prvič zares morala vprašati: kdo sem, kaj me veseli, kaj je moje poslanstvo, kaj želim delati naprej. Za druge sem imela odgovore na treh prosojnicah, zase sprva niti na pol lista. Ta premor se je izkazal za najboljšo zasebno in poslovno odločitev mojega življenja.«

Ljubljana, 2. 7. 2026

Z rahlo ironijo ob pitju kave pove: »Najboljšo 'marketinško strategijo' svoje kariere sem naredila takrat, ko sem nehala delati marketing.« Med prelomnimi trenutki zaupa tudi zgodbo, ki se začne – z barbiko, ki je nikoli ni imela. »Odraščala sem v času, ko barbik pri nas preprosto ni bilo … obstajale so tovarišice in obstajale so dame. In tovarišice se pač niso igrale s punčkami.« Deklica v njej je tako ostala neuresničena, vse do petinštiridesetega leta. »Za veliko mednarodno korporacijo sem vodila daljši izobraževalni projekt in v nekem trenutku očitno povedala svojo neizpolnjeno željo imeti to dekliško igračo. In ko smo sklenili cikel, mi je predsednik uprave v imenu celotnega kolektiva, ki je bil zraven na izobraževanjih, v zahvalo izročil – barbiko. Mojo prvo v življenju. In jaz sem se pred vsemi zjokala. Zelo neprofesionalno,« doda s smehom. »Ampak takrat sem prvič začutila, da sem zares videna. Ne direktorica, ne strateginja – deklica, ki je na svojo punčko čakala štirideset let.« Ob tej zgodbi se ji še zdaj zarosijo oči, nato povzame: »Odrasti ne pomeni, da otroka v sebi zapustimo. Pomeni, da notranjega otroka končno prepoznamo, objamemo in vzamemo s seboj.«

Dobro sem. To me včasih še kar preseneti.

Izdaja med ženskami

Svoje izkušnje bi, če bi jih morala ubesediti v jeziku svoje nekdanje stroke, strnila presenetljivo preprosto: »Naslov: Nazaj k sebi. Slogan: Nehaj iskati zunaj. Začni poslušati znotraj.« In ključno sporočilo? »Da največje spremembe pogosto niso tiste, ki jih opazi svet. So tiste, zaradi katerih se zjutraj zbudiš in imaš občutek, da si končno doma v sebi. Take kampanje se ne da meriti v dosegu in klikih. Se pa pozna na obrazu in zdravju.« Ko si naročiva torto, mi mimogrede razkrije, da je tudi rokopis za roman Pogumno več let počival. »Meni se je takrat zdelo, da sem obtičala – danes vem, da je zorel. In z njim jaz.« Roman odpira eno najbolj zamolčanih tem – izdajo med ženskami, a zakaj o tem še vedno molčimo? »Ker boli drugače,« pravi brez olepševanja. »Ko te prizadene partner, imamo za to cel repertoar: pesmi, filme, prijateljice s čajem in nasveti. Skoraj pričakujemo, da je to del življenjskih zgodb. Ko pa nas prizadene prijateljica … se zamaje nekaj veliko globljega: občutek varnosti in pripadnosti.«

Ljubljana, 2. 7. 2026

In prav sram je pogosto tisti, ki nas utiša. »Kot da bi s tem priznale, da smo se zmotile pri nečem tako temeljnem, kot je zaupanje. Sama verjamem ravno obratno: da prav iskren pogovor o tem odpira prostor za zdravljenje.« Podobno razmišlja o dinamiki med ženskami, ki še vedno prepogosto zdrsne v tekmovanje. »Ker smo bile dolgo vzgajane v občutku, da je prostora premalo. Premalo priznanja, premalo priložnosti, premalo ljubezni. Kot da bi bil na mizi en sam kos torte in bi ga ravno tvoja soseda utegnila vzeti.« A izkušnje so jo naučile drugače. »Ko ena zraste, ne zasede prostora – naredi ga. Takrat ne rastemo samo posameznice, raste celotna skupnost. Zato večkrat rečem: ženska, ki pozna svojo mano, kot svoji unikatni notranji moči pravijo staroselci pacifiških otočij, nima konkurence.« In z nasmehom ob pogledu na svoj krožnik doda: »Torte je čisto dovolj. Vedno je je bilo.«

Ko nas prizadene prijateljica, se zamaje nekaj veliko globljega: občutek varnosti in pripadnosti.

Ne čutijo pripadnosti

Velik del njenih uvidov izhaja iz časa, ki ga je preživela med staroselci. »Človek je ustvarjen za življenje v skupnosti. To je osnova človeške narave: vsak od nas potrebuje pripadnost, svoje mesto v družbi. Če je bilo vsem enajstim ljudstvom, pri katerih sem živela, nekaj skupnega, je bilo to življenje v skupnosti.« V nasprotju s sodobnim svetom, ki ga vidi kot izrazito hiperindividualističnega. »Po mojem prepričanju je to rak rana današnje družbe. Ljudje v mestih pogosto ne čutijo pripadnosti in s tem počasi ne vidijo več smisla.« V središču njenega romana in razmišljanja pa ostaja vprašanje zvestobe sebi. »Ko smo mlajše, nas zaposluje, kdo smo. Kasneje se vprašanje spremeni – ali bomo ostale zveste temu, kar že vemo o sebi.« In prav tu vidi jedro zrelosti. »Da prepoznamo, česa ne želimo več izdati. Tudi če je zato kakšna pot nekoliko težja. Glavna junakinja Tia se tega uči skozi celo knjigo. Njena avtorica, mimogrede, tudi.«

Ljubljana, 2. 7. 2026

Če bi danes srečala svojo mlajšo različico, bi ji rekla le: »Dovolj si. Nehaj se dokazovati. Ne hiti z odgovori in živi življenje.« In ko govor nanese na besedo, ki preveva njeno celotno ustvarjanje – biti –, odgovori preprosto, skoraj zadržano: »Biti pomeni, da si dovolim biti človek. Da znam biti navdušena kot otrok in mirna kot ženska, ki ve, da ji ni treba imeti vseh odgovorov. Da znam ustvarjati, pa tudi počivati. Govoriti in poslušati. Voditi in prositi za pomoč. Vse to sodi skupaj – dolgo sem mislila, da je treba izbrati eno stran. Predvsem pa pomeni, da se vedno znova vračam k temu, kar me je življenje učilo na vseh koncih sveta: na koncu nihče od nas ne bo obžaloval, da je premalo delal. Veliko bolj bomo obžalovali trenutke, ko nismo bili zares prisotni.«

Ljubljana, 2. 7. 2026

Morda prav zato njen zaključek, preden se posloviva s toplim objemom, ne potrebuje velikih besed. »Da bi živela tako, da mi bo nekoč ostalo čim manj neizrečenih 'hvala', čim manj neizživetih objemov in čim manj dni, ki bi šli mimo, ne da bi jih zares opazila. Vse ostalo je, kot bi rekli v mojem prejšnjem poklicu, samo embalaža.« Kajti največji pogum je v tem, da končno ostanemo zvesti temu, kar v resnici že smo.