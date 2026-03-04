  • Delo d.o.o.
SKRIVNOST

Na verandi pred hišo krvavi madeži

V Arizoni že mesec dni neuspešno iščejo mamo znane televizijske voditeljice Savannah Guthrie.
Policija je objavila posnetek zamaskiranega moškega pred vrati hiše Nancy Guthrie v noči njenega izginotja. FOTO: Pima County Sheriff's Department/Reuters

V Tucsonu je mogoče na več krajih zaslediti napise: Pripeljite jo domov. FOTO: Rebecca Noble/Reuters

Nancy Guthrie in njena najmlajša hči, televizijska zvezdnica Savannah Guthrie, voditeljica televizijske oddaje Today na NBC FOTO: NBC/Today/Reuters
Veso Stojanov
 4. 3. 2026 | 17:00
7:24
A+A-

Ameriška javnost in mediji se ves februar ukvarjajo z izginotjem 84-letne Nancy Guthrie iz Tucsona v zvezni državi Arizona. Nancy Guthrie je mama Savannah Guthrie, popularne voditeljice priljubljene jutranje televizijske oddaje Today Show, ki se na kanalih televizijske družbe NBC predvaja vsak dan ob delavnikih. Nancy Guthrie so nazadnje videli 31. januarja v njenem varovanem upokojenskem stanovanju v naselju Catalina Foothills, 1. februarja pa je gospa izginila neznano kam, za seboj je pustila obleke, telefon in tudi zdravila, ki jih je redno jemala, saj jih nujno potrebuje.

V zadnjih štirih tednih od izginotja je ameriška javnost priča pravi drami. Našli so sporočila ugrabiteljev, ki so zahtevali milijone dolarjev za izpustitev Nancy Guthrie, a se je izkazalo, da so bila to le lažna sporočila, ki jih policija arizonskega okrožja Pima, kamor spada mesto Tucson, po temeljiti preiskavi ni več resno jemala. Savannah, njena sestra in brat so objavili zelo čustven posnetek, v katerem so ugrabitelje prosili, naj izpustijo njihovo mamo. Pred približno dvema tednoma so policisti oziroma zvezni preiskovalni urad FBI objavili posnetek nadzorne kamere z zvonca pred vhodnimi vrati hiše, kjer je živela Guthriejeva. Na njem se vidi, da je v noči na 1. februar zamaskirana oseba, ki je nosila rokavice, pozvonila in od takrat Guthriejeve ni videl nihče več.

6 milijonov dolarjev odkupnine naj bi zahteval pošiljatelj enega od sporočil, ki so jih sprejeli ameriški mediji.

Rokavice niso razkrile nič

Pred dnevi je šerif okrožja Pima Chris Nanos, ki vodi že mesec dni trajajočo preiskavo izginotja Nancy Guthrie, dejal, da so kakšne tri kilometre od njenega doma našli rokavice, za katere domnevajo, da so pripadale osebi, ki je zamaskirana pozvonila na njena vrata. DNK osebe, ki je nosila rokavice, so našli tudi v bližini hiše Guthriejeve. Opravili so analizo DNK in druge forenzične preiskave, a majhen vzorec, ki so ga našli na odvrženih rokavicah, ne pripada nobeni osebi, katerih vzorce DNK hranijo ameriški pravosodni organi v veliki zbirki Codis in jih uporabljajo pri pregonu kriminalnih dejanj. Codis (Combined DNA Index System) ureja FBI in vsebuje več kot 19 milijonov DNK ljudi, ki so kdaj prišli v (hujši) razkorak z zakonom.

Vse od skrivnostnega izginotja ameriška javnost skoraj vsak dan izve za kakšno podrobnost, ki so jo v obsežni akciji odkrili preiskovalci. Največ informacij je bilo na voljo v prvih dneh po izginotju. Nancy Guthrie je bila v soboto, 31. januarja, kot po navadi na večerji pri družini svoje starejše hčerke Annie Guthrie, ki živi v bližnjem naselju v Tucsonu in kamor se je odpeljala z uberjem ob 17.30. Njen zet Tommaso Cioni jo je domov pripeljal ob 21.48, ko so se odprla garažna vrata njene hiše, po podatkih z varnostnega sistema so se zaprla ob 21.50.

Policija je pozneje ugotovila, da je bila 1. februarja, trinajst minut pred drugo uro zjutraj, nekaj ur po tem, ko se je Nancy vrnila domov z družinske večerje, pretrgana povezava z varnostno kamero na vhodnem zvoncu. Petindvajset minut pozneje je varnostna kamera pred hišo zaznala gibanje. Ob 2.28 zjutraj je bila prekinjena povezava med aplikacijo, ki spremlja delovanje njenega srčnega spodbujevalnika, in njenim mobilnim telefonom. Nekaj minut pred dvanajsto je družina njene hčerke Annie ugotovila, da Nancy Guthrie ni doma: ker je v nedeljo zjutraj ni bilo v domu, kjer so prebivalci naselja varovanih stanovanj praviloma vse dopoldne spremljali virtualne cerkvene maše, so njeni prijatelji povprašali hčerko Annie, kaj je narobe z njeno mamo. Annie je poklicala policijo in petnajst minut čez poldne se je pred hišo Nancy Guthrie pripeljal policijski avto. Policisti so na verandi pred hišo odkrili krvave madeže, ki so, kot so kmalu ugotovili, pripadali izginuli Guthriejevi.

Nagrada za informacije

Tretjega februarja je več medijev v Arizoni prijelo prvega od sporočil domnevnih ugrabiteljev, ki so zahtevali več milijonov dolarjev v bitcoinih. Rok so najprej postavili za ob petih popoldne 5. februarja, pozneje pa ga prestavili na 9. februar. Izkazalo se je, da so bila sporočila lažna, saj se domnevni ugrabitelji pozneje niso več oglašali.

V prvih dneh februarja je najmlajša sestra Savannah s sestro Annie in bratom Cameronom na Instagramu objavila čustven posnetek, v katerem je prosila ugrabitelje za dokaz, da je njihova mati živa, in jih pozvala, naj se jim oglasijo, da jih bodo poslušali z vso resnostjo. Petega februarja se je v iskanje pogrešane policistom pridružil Zvezni preiskovalni urad (FBI), za informacije, ki bi jih pripeljali do pogrešane, pa so ponudili 50.000 dolarjev denarne nagrade. Teden dni po izginotju so sestri in brat na družbenih omrežjih objavili novo sporočilo, v katerem so ugrabiteljem dejali »dajte nam našo mamo nazaj« in da bodo plačali odkupnino. Takrat je televizijska postaja KGUN, arizonska televizijska podružnica CNN, prejela še eno sporočilo, v katerem je bilo zapisano, da za izpustitev Guthriejeve zahtevajo 6 milijonov dolarjev do 9. februarja do petih popoldne. Naslednjega dne je FBI objavil videoposnetek nadzorne varnostne kamere, na katerem je videti, kako zamaskirani moški ponoči 1. februarja šari okoli zvonca na vhodnih vratih hiše Guthriejeve. Moški je visok okoli 178 centimetrov, normalno razvit, nosil je 25-litrski nahrbtnik znamke Ozark Trail Hiker Pack.

So jo odpeljali čez mejo?

Naslednji dan je FBI povišal nagrado za informacije na 100.000 dolarjev, organi pregona so intenzivno pregledovali nadzorne kamere po Tucsonu in okolici. Policisti naj bi do takrat prejeli vsaj 30.000 namigov, kje naj bi bila pogrešana. Sredi februarja so v bližini doma Nancy Guthrie našli rokavico, ki naj bi jo nosil ugrabitelj, a si tudi z njo niso mogli preiskovalci nič pomagati, saj vzorca DNK niso mogli pripisati nikomur. Vsaj za zdaj ne. 16. februarja je šerifov urad okrožja Pima v sporočilu za javnost vse člane družine Guthrie v uradni izjavi opral kakršne koli krivde za izginotje njihove mame, babice in tašče.

Prekinitev

Ko je izvedela za izginotje svoje mame, je Savannah Guthrie prekinila vse svoje obveznosti kot televizijska voditeljica oddaje Today na NBC, vključujoč tudi poročanje s pravkar zaključenih zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini D'Ampezzo.

Pred desetimi dnevi se je iskanju izginule pridružila mehiška nevladna organizacija Madres Buscadoras de Sonora, ki ima izkušnje z iskanjem pogrešanih oseb. Istočasno so mehiške oblasti sporočile, da nimajo prav nobenih indicev, da bi ugrabitelji morda odpeljali Nancy čez mejo v Mehiko. Iskanje se nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo.

30.000 namigov o izginuli je doslej prejel šerifov urad okrožja Pima.

V začetku tega tedna so mediji na podlagi policijskega vira poročali, da zamaskiranec, ki so ga posnele nadzorne kamere pred vrati hiše Guthriejeve, ni bil pred njeno hišo le na dan izginotja, kamere naj bi ga ujele že kakšen dan prej. Šerifov urad je to zavrnil kot špekulacije.

