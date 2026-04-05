Na vrtu brez naglice

S prvimi toplejšimi dnevi nas hitro premami želja, da bi čim prej začeli delo na vrtu. Po dolgi zimi si želimo urejenih gredic, sveže posejanih rastlin in zelene trate. Vendar prav v tem začetnem zagonu pogosto zagrešimo napake, ki lahko upočasnijo rast rastlin ali celo dolgoročno poslabšajo kakovost tal in vrta.

Prva napaka je prekopavanje mokre zemlje. Spomladanska tla so velikokrat še prepojena z vlago, zato z obdelavo prehitimo naravni proces sušenja. S tem porušimo strukturo zemlje, ki postane zbita in neprepustna za zrak, kar otežuje razvoj korenin. Bolje je počakati, da se prst nekoliko osuši in postane rahla.

Preden se lotimo kopanja, počakamo, da se prst nekoliko osuši in postane rahla.

Drugi napačni korak je nepravilno obrezovanje grmovnic. Številni jih, ne da bi upoštevali, kdaj tvorijo cvetne popke, obrezujejo spomladi, a v tem času cvetoči grmi nastavke za cvetove razvijejo že prejšnje leto, zato jim z zgodnjim obrezovanjem onemogočimo cvetenje. Pravi čas za rez teh rastlin je torej šele po koncu cvetenja.

Prezgodnje sajenje

Prehitro odstranjevanje listja, ki je jeseni odpadlo, pozimi pa počivalo na vrtovih, je še ena od pogostih napak. Čeprav trata ali vrt zaradi odpadlega listja nista videti urejena, to deluje kot naravna zastirka, ki ohranja vlago, ščiti rastline, varuje koristne žuželke in izboljšuje rodovitnost zemlje. Namesto da bi ga zavrgli, ga je bolje vključiti v naravni krog in z odstranjevanjem počakati do sredine pomladi, nato pa ga dodati kompost.

In še zadnja, največkrat najusodnejša napaka na gredicah: prezgodnje sajenje vrtnin. Čeprav bi radi začeli čim prej, hladna zemlja mnogim rastlinam ne ustreza. Posledica so slabša kalitev, počasna rast, za rastline je lahko usodna pozna zmrzal, vse to pa zmanjša pridelek. S sajenjem in sejanjem je pametneje počakati vsaj do sredine aprila ali še raje do maja, da se zemlja segreje na od osem do deset stopinj Celzija.

Trata potrebuje nežen začetek

Tudi pri negi trate se je, da bi ta bila čez leto bujna in lepa, dobro izogibati pogostim napakam. Prva je hitenje z zalivanjem. Spomladi je v tleh običajno še dovolj vlage, zato dodatno zalivanje ni potrebno. Prekomerna voda lahko povzroči gnitje korenin in razvoj bolezni. Zalivanje je smiselno šele takrat, ko se temperature dvignejo in tla resnično presušijo.

Prezgodnje gnojenje ni priporočljivo, je pa pametno dosejati travo na prazna mesta.

Ko se trata po zimi začne prebujati, je skušnjava, da bi jo hitro oblikovali po svojih željah ter merilih, velika. Vendar lahko nekatere na videz logične poteze naredijo več škode kot koristi. Ena od njih je prenizka košnja takoj na začetku sezone. Po dolgi zimi je trava občutljiva in potrebuje čas, da si opomore. S prenizko košnjo se oslabi koreninski sistem, s tem se poveča občutljivost za morebitno kasnejšo sušo. Prvo košnjo je bolje opraviti z višjo nastavitvijo kosilnice.

Prav tako ni priporočljivo prezgodnje gnojenje. Trata res potrebuje hranila, vendar jih v hladnih tleh ne more učinkovito izkoristiti ali jo celo poškodujejo. Ta korak je smiseln šele, ko se rast zares začne.

Še ena napaka je pretirano grabljenje ali celo agresivno odstranjevanje stare trave. Čeprav želimo odstraniti odmrle dele, lahko s premočnim posegom poškodujemo mlade poganjke. Zmernost je ključna, trata potrebuje nežen začetek sezone in odlašanje s prezračevanjem oziroma aeracijo. Ker zgodaj spomladi tla za ta postopek še niso dovolj suha, lahko luknjanje povzroči dodatno zbitost in poškodbe njihove strukture. Prezračevanje je najbolje opraviti, ko je zemlja rahla in ne več razmočena.

Po dolgi zimi si želimo urejenih gredic, sveže posejanih rastlin in zelene trate, a v tem zagonu pogosto zagrešimo napake.

Še ena napaka pri spomladanski negi trate je ignoriranje praznih ali poškodovanih mest zelenice. Ko se zima poslovi, se pogosto pojavijo zaplate, ki jih je treba pravočasno obnoviti, da se na njih ne bi razrasla plevel ali mah. Sejanje trave v pravem času pomaga ohraniti gosto in enakomerno zelenico.