VRTIČKARJI

Na vrtu brez naglice

Čeprav bi radi čim prej zavihteli lopato, mokre zemlje ne prekopavamo, prav tako ne hitimo s sajenjem in sejanjem.
S sajenjem počakamo, da se zemlja segreje na od osem do deset stopinj Celzija. FOTO: Alexraths/Getty Images

Preden se lotimo kopanja, počakamo, da se prst nekoliko osuši in postane rahla. FOTO: Sakorn Sukkasemsakorn/Getty Images

Prezgodnje gnojenje ni priporočljivo, je pa pametno dosejati travo na prazna mesta. FOTO: Getty Images

Po dolgi zimi si želimo urejenih gredic, sveže posejanih rastlin in zelene trate, a v tem zagonu pogosto zagrešimo napake. FOTO: Nortonrsx/Getty Images

Mateja Florjančič
 5. 4. 2026 | 17:00
4:25
S prvimi toplejšimi dnevi nas hitro premami želja, da bi čim prej začeli delo na vrtu. Po dolgi zimi si želimo urejenih gredic, sveže posejanih rastlin in zelene trate. Vendar prav v tem začetnem zagonu pogosto zagrešimo napake, ki lahko upočasnijo rast rastlin ali celo dolgoročno poslabšajo kakovost tal in vrta.

Prva napaka je prekopavanje mokre zemlje. Spomladanska tla so velikokrat še prepojena z vlago, zato z obdelavo prehitimo naravni proces sušenja. S tem porušimo strukturo zemlje, ki postane zbita in neprepustna za zrak, kar otežuje razvoj korenin. Bolje je počakati, da se prst nekoliko osuši in postane rahla.

Preden se lotimo kopanja, počakamo, da se prst nekoliko osuši in postane rahla. FOTO: Sakorn Sukkasemsakorn/Getty Images
Drugi napačni korak je nepravilno obrezovanje grmovnic. Številni jih, ne da bi upoštevali, kdaj tvorijo cvetne popke, obrezujejo spomladi, a v tem času cvetoči grmi nastavke za cvetove razvijejo že prejšnje leto, zato jim z zgodnjim obrezovanjem onemogočimo cvetenje. Pravi čas za rez teh rastlin je torej šele po koncu cvetenja.

Prezgodnje sajenje

Prehitro odstranjevanje listja, ki je jeseni odpadlo, pozimi pa počivalo na vrtovih, je še ena od pogostih napak. Čeprav trata ali vrt zaradi odpadlega listja nista videti urejena, to deluje kot naravna zastirka, ki ohranja vlago, ščiti rastline, varuje koristne žuželke in izboljšuje rodovitnost zemlje. Namesto da bi ga zavrgli, ga je bolje vključiti v naravni krog in z odstranjevanjem počakati do sredine pomladi, nato pa ga dodati kompost.

In še zadnja, največkrat najusodnejša napaka na gredicah: prezgodnje sajenje vrtnin. Čeprav bi radi začeli čim prej, hladna zemlja mnogim rastlinam ne ustreza. Posledica so slabša kalitev, počasna rast, za rastline je lahko usodna pozna zmrzal, vse to pa zmanjša pridelek. S sajenjem in sejanjem je pametneje počakati vsaj do sredine aprila ali še raje do maja, da se zemlja segreje na od osem do deset stopinj Celzija.

Trata potrebuje nežen začetek

Tudi pri negi trate se je, da bi ta bila čez leto bujna in lepa, dobro izogibati pogostim napakam. Prva je hitenje z zalivanjem. Spomladi je v tleh običajno še dovolj vlage, zato dodatno zalivanje ni potrebno. Prekomerna voda lahko povzroči gnitje korenin in razvoj bolezni. Zalivanje je smiselno šele takrat, ko se temperature dvignejo in tla resnično presušijo.

Prezgodnje gnojenje ni priporočljivo, je pa pametno dosejati travo na prazna mesta. FOTO: Getty Images
Ko se trata po zimi začne prebujati, je skušnjava, da bi jo hitro oblikovali po svojih željah ter merilih, velika. Vendar lahko nekatere na videz logične poteze naredijo več škode kot koristi. Ena od njih je prenizka košnja takoj na začetku sezone. Po dolgi zimi je trava občutljiva in potrebuje čas, da si opomore. S prenizko košnjo se oslabi koreninski sistem, s tem se poveča občutljivost za morebitno kasnejšo sušo. Prvo košnjo je bolje opraviti z višjo nastavitvijo kosilnice.

Prav tako ni priporočljivo prezgodnje gnojenje. Trata res potrebuje hranila, vendar jih v hladnih tleh ne more učinkovito izkoristiti ali jo celo poškodujejo. Ta korak je smiseln šele, ko se rast zares začne.

Še ena napaka je pretirano grabljenje ali celo agresivno odstranjevanje stare trave. Čeprav želimo odstraniti odmrle dele, lahko s premočnim posegom poškodujemo mlade poganjke. Zmernost je ključna, trata potrebuje nežen začetek sezone in odlašanje s prezračevanjem oziroma aeracijo. Ker zgodaj spomladi tla za ta postopek še niso dovolj suha, lahko luknjanje povzroči dodatno zbitost in poškodbe njihove strukture. Prezračevanje je najbolje opraviti, ko je zemlja rahla in ne več razmočena.

Po dolgi zimi si želimo urejenih gredic, sveže posejanih rastlin in zelene trate, a v tem zagonu pogosto zagrešimo napake. FOTO: Nortonrsx/Getty Images
Še ena napaka pri spomladanski negi trate je ignoriranje praznih ali poškodovanih mest zelenice. Ko se zima poslovi, se pogosto pojavijo zaplate, ki jih je treba pravočasno obnoviti, da se na njih ne bi razrasla plevel ali mah. Sejanje trave v pravem času pomaga ohraniti gosto in enakomerno zelenico.

22:48
Bulvar  |  Glasba in film
PRVAKA RADIJSKIH VALOV

Ta slovenski glasbenik in glasbenica sta najbolj predvajana v Sloveniji (VIDEO)

Največkrat predvajana pesem leta prihaja izpod peresa Žana Serčiča, krona najbolj predvajane izvajalke pa ostaja pri Nini Pušlar.
5. 4. 2026 | 22:48
22:02
Šport  |  Odmevi
DIRKA PO FLANDRIJI

Bo moral Pogačar zaradi incidenta na železniški progi na sodišče?

Kljub opozorilnim lučem so nekateri kolesarji še preden se je zapornica spustila prečkali železniško progo. Incident se je zgodil nekaj več kot 210 km pred ciljem v mestu Wichelen.
5. 4. 2026 | 22:02
21:16
Novice  |  Slovenija
ZA DOPUST

Tako visok letni regres je letos v slovenskih podjetjih, nekaterim zaposlenim se lahko smeji

Zelo radodarni sta letos dve banki. Več trgovskih podjetij bo izplačalo enako.
5. 4. 2026 | 21:16
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
VELIKA NOČ

Dr. Janez Bogataj: Kakovosti življenja ne merimo po višini bančnega računa (Suzy)

Doktor etnoloških znanosti in profesor zgodovine umetnosti je izjemen strokovnjak na svojem področju. Je avtor in soavtor več kot 140 knjig, številnih razprav, znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov s področij kulturne dediščine, kulinarike in gastronomije, rokodelstva, šeg in navad, turizma, poslovnih in protokolarnih daril.
5. 4. 2026 | 21:00
20:31
Šport  |  Športni trači
SMUČARSKI SKOKI

Olimpijski prvak spregovoril o dopingu v NDR, Stasiju in Prevčevi vitkosti: »To te uniči kot človeka«

Eden od najboljših smučarskih skakalcev v sedemdesetih letih Hans-Georg Aschenbach: Nismo vedeli, kaj nam dajejo. Govorili so o vitaminskih koktajlih ...
5. 4. 2026 | 20:31
19:57
Novice  |  Svet
VREDNOST PADA

Bitcoin od oktobra padel za skoraj polovico, za velikonočni vikend zelo nizko: je sedaj čas, da obogatite?

Bitcoin, največja kriptovaluta na svetu, je v začetku leta 2026 doživela občuten padec. Po rekordni vrednosti okoli 125.000 dolarjev (108.000 evrov) konec leta 2025 je njegova cena padla za skoraj polovico in se stabilizirala pri okoli 65.000–67.000 dolarjih.
5. 4. 2026 | 19:57

