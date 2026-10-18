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Nad slabo počutje s svežim zrakom

Deset ali petnajst minut na prostem, med zvoki narave, je dosegljiv cilj za vsakogar, tudi ob najbolj natrpanem urniku
Narava se umirja in pripravlja na počitek, kaj pa vi? FOTO: Shutterstock

Narava se umirja in pripravlja na počitek, kaj pa vi? FOTO: Shutterstock

Tudi skrb za notranje rastline omogoča dragoceni odklop. FOTO: Shutterstock

Tudi skrb za notranje rastline omogoča dragoceni odklop. FOTO: Shutterstock

Po službi sprehod v najboljši družbi! FOTO: Shutterstock

Po službi sprehod v najboljši družbi! FOTO: Shutterstock

Narava se umirja in pripravlja na počitek, kaj pa vi? FOTO: Shutterstock
Tudi skrb za notranje rastline omogoča dragoceni odklop. FOTO: Shutterstock
Po službi sprehod v najboljši družbi! FOTO: Shutterstock
Ema Bubanj
 18. 10. 2026 | 16:00
3:57
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V sodobnem življenjskem tempu pogosto zanemarjamo vlogo narave v vsakdanjiku in njen blagodejni učinek na naše počutje. Včasih zadostuje že kratek umik med zelenje, na svež zrak, a si velikokrat ne privoščimo niti tega. Med službo in obilico opravil ter obveznosti počitku in sprostitvi namenjamo vse premalo časa, utrujenost pa je ob koncu dneva običajno neizmerna. Oddih, odklop daleč od zaslonov, s kratkim sprehodom skozi park, delo na vrtu, izlet v gozd, posedanje ob vodi ali vsaj kratek počitek v naravi nam lahko prinese neverjetno pomiritev, obenem pa obnovi vsaj del porabljene energije in nam olajša nadaljevanje dela. Ne, narava nikakor ni čudežno zdravilo za vse težave, vendar raziskave kažejo, da lahko preživljanje časa v zelenem okolju pomaga zmanjševati raven stresa, izboljšati razpoloženje in obnoviti pozornost.

Naravna svetloba nam pomaga uravnati notranjo biološko uro.

Šelestenje listja

Deset ali petnajst minut na prostem je dosegljiv cilj za vsakogar, tudi ob najbolj natrpanem urniku. Namesto posedanja med odmorom za malico se sprehodimo, del poti v službo prehodimo peš. Po opravkih se prav tako odpravimo peš, ko je le mogoče, in se obenem približamo smernicam priporočenega gibanja, ki jih navaja stroka. Če imamo psa, izkoristimo sprehod za nekoliko počasnejši tempo. Ob tem zanemarimo telefon, tudi korakov ni treba šteti: cilj naj bo čim več časa, preživetega na svežem zraku, ob zvokih narave. Globoko dihajmo, občudujmo okolico in ji prisluhnimo. Niti slabo vreme naj ne bo ovira, primerno se oblecimo in obujmo ter jo mahnimo na prosto.

Tudi skrb za notranje rastline omogoča dragoceni odklop. FOTO: Shutterstock
Tudi skrb za notranje rastline omogoča dragoceni odklop. FOTO: Shutterstock

Nakopičene napetosti se običajno ne zavedamo, dokler nas ne doletijo posledice v obliki bolezni, slabega počutja ali vsaj nejevolje, a tegobe lahko vsaj delno ublažimo s sprostitvijo na prostem. Šelestenje jesenskega listja v vetru, ptičje petje in potovanje oblakov na nebu nam pomirijo telo in duha ter pomagajo zbrati misli in se spopasti z obilico obveznosti, ki so še pred nami. Nekaterim bolj ustreza gozdno okolje, v katerem se skrijejo pred preostalim svetom, spet drugim je bolj všeč sprehod ob reki, jezeru ali morju, kjer radi usmerijo pogled v gladino vode in iščejo sprostitev v njeni globini. Spet tretji radi pobegnejo od vrveža vsakdanjika s tekom ali hitro hojo, morda se namenijo celo na bližnji hrib in na vrhu uživajo v občutku majhne zmage.

Nekaterim je družba odlična spodbuda, drugi so raje sami s svojimi mislimi.

Prijetno utrujeni

Včasih tudi ni treba nujno daleč od doma. Mnogi najdejo sprostitev kar na domačem vrtu, če tega nimamo, pa na balkonu ali ob okenski polici. Skrb za zelišča, zalivanje rastlinja, urejanje vrta, pospravljanje sadovnjaka ali celo zlaganje drv nas spodbuja, da se za nekaj časa posvetimo rutinskemu, preprostemu opravilu in sproti občudujemo rezultate svojega dela. Naravna svetloba nam pomaga uravnati našo notranjo biološko uro, ki vpliva na spanje in budnost, zato bomo po delu na prostem vse do mraka prijetno utrujeni zaspali in se naslednji dan zbudili spočiti.

Po službi sprehod v najboljši družbi! FOTO: Shutterstock
Po službi sprehod v najboljši družbi! FOTO: Shutterstock

V družbi ali sam? Pravila ni, vsak naj se odloči po svoje in se pri tem ozira predvsem na svoje počutje in trenutne potrebe. Nekaterim je družba odlična spodbuda za gibanje, klepet pa sprostitev in odklop. Spet drugi so raje sami s svojimi mislimi in skrbmi ter se v naravo podajo v samoti in molče.

Kakor koli že, za boljše počutje niso potrebne radikalne spremembe: največkrat moramo zgolj prisluhniti sami sebi in slediti svojim željam ter tako vzpostaviti novo, bolj zdravo ravnovesje med obveznostmi in skrbjo zase.

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