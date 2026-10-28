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Nad sušo z umetnim dežjem

Z izstreljevanjem kristalov srebrovega jodida umetno spodbujajo oblake, da bi proizvedli padavine. Za nekatere je sejanje oblakov rešitev za sušo, za druge nevarno poseganje v naravo.
Da bi lahko naredili umetni dež, morajo biti oblaki že na nebu. Foto: Rebecca Noble/REUTERS

Da bi lahko naredili umetni dež, morajo biti oblaki že na nebu. Foto: Rebecca Noble/REUTERS

Kalifornijsko podjetje dela umetni dež s pomočjo dronov. Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Kalifornijsko podjetje dela umetni dež s pomočjo dronov. Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Jezero Lake Drennec na zahodu Francije si še sredi oktobra ni opomoglo po letošnji suši. FOTO: Fred Tanneau/Afp

Jezero Lake Drennec na zahodu Francije si še sredi oktobra ni opomoglo po letošnji suši. FOTO: Fred Tanneau/Afp

Sajenje oblakov nad Severno Dakoto v Ameriki Foto: YouTube

Sajenje oblakov nad Severno Dakoto v Ameriki Foto: YouTube

Jezero Velence, tretje največje jezero na Madžarskem, je bilo letos povsem presušeno. Foto: Marton Monus/REUTERS

Jezero Velence, tretje največje jezero na Madžarskem, je bilo letos povsem presušeno. Foto: Marton Monus/REUTERS

Tudi v Sloveniji smo se borili s sušo. FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi v Sloveniji smo se borili s sušo. FOTO: Jože Suhadolnik

Da bi lahko naredili umetni dež, morajo biti oblaki že na nebu. Foto: Rebecca Noble/REUTERS
Kalifornijsko podjetje dela umetni dež s pomočjo dronov. Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
Jezero Lake Drennec na zahodu Francije si še sredi oktobra ni opomoglo po letošnji suši. FOTO: Fred Tanneau/Afp
Sajenje oblakov nad Severno Dakoto v Ameriki Foto: YouTube
Jezero Velence, tretje največje jezero na Madžarskem, je bilo letos povsem presušeno. Foto: Marton Monus/REUTERS
Tudi v Sloveniji smo se borili s sušo. FOTO: Jože Suhadolnik
Veso Stojanov
 28. 10. 2026 | 17:00
0:18
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Že vrsto let okoljevarstveniki in znanstveniki opozarjajo, da bodo podnebne spremembe, ki jih je človek sprožil s prevelikim onesnaževanjem ozračja, kurjenjem fosilnih goriv in nenadzorovanim izpustom ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov, vodile k pomanjkanju osnovne surovine, brez katere človeštvo in narava na Zemlji ne more obstati – vode.

Tudi v Sloveniji smo se borili s sušo. FOTO: Jože Suhadolnik
Tudi v Sloveniji smo se borili s sušo. FOTO: Jože Suhadolnik
Zdaj, ko naj bi na podnebje na Zemlji še dodatno vplival vremenski pojav El Niño, se bo s sušnimi razmerami soočalo veliko držav. Podobno, kot se je letos Evropa in z njo tudi Slovenija poleti srečevala z dolgimi vročinskimi in sušnimi obdobji, ko smo z nestrpnostjo čakali na redke padavine, da so vsaj malo omilile težave. Letošnje razmere v Evropi, zlasti na njenem zahodu, so bile precej ekstremne, če je verjeti klimatologom in okoljevarstvenikom, se bomo morali navaditi na takšne vroče in sušne razmere. Tudi v Evropi se bomo začeli ukvarjati s problemom pomanjkanja vode, vsaj v času hujše poletne vročine in daljših sušnih obdobij. Tako ni čudno, da se vse bolj krepijo skrbi, kako se bo človeštvo znašlo brez nujno potrebne surovine za preživetje. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov António Guterres je julija letos, ko se je velik del severne poloble ukvarjal z iskanjem hladu in tekočine, opozoril, da »naš svet porablja sladko vodo hitreje, kot se ta lahko obnovi«. To potrjujejo tudi poročila, po katerih so bili pretoki svetovnih rek v zadnjih petih letih najnižji v zadnjih treh desetletjih.

Sejanje oblakov

Tako najbrž ni presenetljivo, da več kot 50 držav na svetu razvija programe spremljanja vremena, med katerimi igrajo zelo pomembno vlogo projekti razvijanja sistemov za umetno ustvarjanje dežja. Najbolj je v uporabi metoda za sejanje oblakov in spodbujanje lokalnih padavin, kar najpogosteje počnejo na Kitajskem in v Indiji. Bistvo postopka je povzročiti dež iz oblaka, iz katerega verjetno ne bi padla niti kaplja ali snežinka, odvisno pač od temperature. Z letali v oblak vnašajo delce srebrovega jodida, delce zmletega natrijevega klorida in druge kemikalije. Vlaga, ki je v oblaku in bi tam verjetno ostala, začne okrog teh jeder kondenzirati v ledene kristale, ki sčasoma postanejo dovolj veliki, da potem kot kaplje ali sneg, odvisno od temperature v spodnjih plasteh zemeljske atmosfere, padejo na tla.

Suhi led

Začetki sejanja oblakov segajo v leto 1946, ko so raziskovalci iz raziskovalnega laboratorija podjetja General Electric kot prvo sredstvo za delanje umetnega dežja uporabili suhi led. Leto pozneje se je izkazalo, da je srebrov jodid učinkovitejši od suhega ledu, ki hitro preide v neuporaben plin.

V bistvu »bogatenje« oblakov s srebrovim jodidom in drugimi kemičnimi spojinami pospešuje naravni proces kondenzacije vodne pare v oblakih, gravitacija nato te kristale potegne proti tlom. Vendar pa ta tehnologija zahteva specifične podnebne razmere, ko se nad pokrajino po naravni poti tvorijo oblaki, iz katerih pa zaradi majhne koncentracije vlage nikoli ne bi deževalo. Če naravno tvorjenega oblaka ni, s sejanjem in padavinami ne bo nič. Zato te metode ne morejo ničesar spremeniti na sušnih območjih, na primer v Somaliji, kjer tudi po pet in več let ne pade niti ena kaplja dežja, pa tudi oblakov niso videli že lep čas. Ali pa, da bi to vrsto »delanja« dežja uporabljali na območjih ogromnih gozdnih požarov, ki so tako siloviti, da povzročajo svoje vremenske pojave.

20 gramov srebrovega jodida vsebujejo naboji, ki jih izstreljujejo z droni v oblake.

Z radarskimi posnetki poskušajo posamezne države in proizvajalci dokazovati, da jim uspeva količino padavin povečati za največ 15 odstotkov, vendar poznavalci dvomijo, da bi bili tako uspešni. »Ob ustreznih pogojih lahko s sejanjem oblakov iz njih iztisnemo približno od 5 do največ 10 odstotkov več padavin,« je pred dnevi za britanski BBC izjavil Jon Meyer, pomočnik direktorja v Centru za spremljanje podnebja v Utahu (Utah Climate Center). Pred dnevi je BBC objavil zgodbo iz mesta Homer na Aljaski, kjer zagonsko podjetje Rainmaker iz El Segunda v Kaliforniji preizkuša svojo tehnologijo za ustvarjanje umetnega dežja s pomočjo dronov. Trdijo, da jim je uspelo v treh urah narediti približno 72 milijona litrov umetnega dežja, vendar pa je to zgolj 0,25 milimetra padavin na kvadratni meter na območju, velikem približno 260 kvadratnih kilometrov. Ob kakšni večji suši bi bila ta količina dežja zgolj kaplja v pesek.

Neznani vpliv na okolje

Nekateri okoljevarstveniki niso najbolj navdušeni nad umetnim delanjem dežja, saj pravijo, da je še vedno velika neznanka, ali imajo kemične spojine, ki jih izstreljujejo v oblake, kakšne negativne posledice na okolje, ko padejo na tla. Augustus Doricko, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Rainmaker, je na vprašanje BBC o posledicah uporabe srebrovega jodida v oblakih pojasnil, da pri enem poletu v oblake sprostijo približno 20 gramov srebrovega jodida, ki se razporedi na območju več tisoč kvadratnih kilometrov. »Posledično povečanje koncentracije na tleh je tako neznatno, da je daleč pod mejnimi vrednostmi, ki jih kot še dovoljeno raven določa ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA).«

5–10 odstotkov se poveča obseg deževanja s sejanjem oblakov.

Podjetje Rainmaker uporablja drone, ki so opremljeni z naboji s srebrnim jodidom. Ko ti eksplodirajo v oblaku, razpršijo delce spojine na tako majhne velikosti, da lahko ure in ure lebdijo v ledenem oblaku, sčasoma pa se spremenijo v kristale in pozneje v dež. Podjetje s svojimi droni dela umetni dež v več ameriških zveznih državah, zlasti v Idahu, Utahu in Koloradu, pa tudi v nekaterih državah Bližnjega vzhoda, še največ v Jordaniji. Doricko pravi: »Prebivalci Jordanije imajo zaradi pomanjkanja vode pogosto na voljo vodo iz javnega omrežja le nekaj ur na teden, zato je privilegij, da jim lahko poskušamo pomagati.«

5 let so pretoki svetovnih rek najnižji, odkar načrtno spremljajo vodostaje.

Srebrov jodid je zdaj sicer najbolj razširjeno sredstvo, s katerim delajo umetni dež, a se to utegne kmalu spremeniti. Podjetje Recast Systems iz San Francisca eksperimentira z vrsto beljakovine, pridobljene iz aminokislin, ki jih najdemo v zemlji, je pred dnevi za BBC dejala izvršna direktorica podjetja Olivia Li. Sredstvo je še v poizkusni fazi, preizkušajo ga na teksaški univerzi A&M. »Je varno, biološko razgradljivo in tvori ledene kristale učinkoviteje kot srebrov jodid,« pravi Lijeva. To podjetje sicer zdaj še vedno uporablja srebrov jodid za delanje umetnega dežja v več ameriških zveznih državah.

Kalifornijsko podjetje dela umetni dež s pomočjo dronov. Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
Kalifornijsko podjetje dela umetni dež s pomočjo dronov. Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Jezero Lake Drennec na zahodu Francije si še sredi oktobra ni opomoglo po letošnji suši. FOTO: Fred Tanneau/Afp
Jezero Lake Drennec na zahodu Francije si še sredi oktobra ni opomoglo po letošnji suši. FOTO: Fred Tanneau/Afp

Sajenje oblakov nad Severno Dakoto v Ameriki Foto: YouTube
Sajenje oblakov nad Severno Dakoto v Ameriki Foto: YouTube

Jezero Velence, tretje največje jezero na Madžarskem, je bilo letos povsem presušeno. Foto: Marton Monus/REUTERS
Jezero Velence, tretje največje jezero na Madžarskem, je bilo letos povsem presušeno. Foto: Marton Monus/REUTERS

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