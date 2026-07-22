Nagradili tudi Marka Milića

Jubilejni, peti Mednarodni festival športnega dokumentarnega in igranega filma ISFF Slovenija je povezal Rogaško Slatino, Ljubljano in Maribor, kar celo Slovenijo. Več kot 2500 obiskovalcev, skoraj 1000 mladih, gostje s štirih celin ter 39 filmov iz 21 držav so potrdili, da je festival v petih letih zrasel v eno najpomembnejših športno-filmskih prireditev v tem delu Evrope. Poteka pod okriljem mednarodne organizacije FICTS, ki s sloganom Culture Through Sport povezuje šport in kulturo.

Srce festivala je tudi letos ostala Rogaška Slatina, ki je gostila osrednje dogodke in slovesno odprtje v Aninem dvoru. Vrhunec večera je bila podelitev priznanj ISFF 2026 posameznikom, ki so pomembno zaznamovali šport, kulturo in družbo. Priznanja so prejeli Andrej Stare, Marko Milić, Zmago Sagadin, Aleš Fevžer, Anita Urnaut, Borut Boro Štrumbelj, dr. Liston D. Bochette III, Milena Kordež in Peter Slatnar, Peter Mankoč in Marcel Štefančič Jr. Posebno težo je večeru dodal ameriški olimpijec, umetnik in ambasador olimpijskih vrednot dr. Liston D. Bochette III, ki je nagrajencem podaril svoje umetniške grafike. Za glasbeni del sta poskrbela pianist Josip Tkalec in pevka Alja Kroflič. Otvoritveni film je bil dokumentarec Od vratnice do vitice, posvečen življenjski zgodbi Janeza Isteniča.

Mini olimpijada

Drugi festivalski dan je program hkrati potekal v treh mestih. Kino Odiseja v Ljubljani je gostil skoraj 1000 učencev in dijakov, ki so se srečali tudi z legendarnim alpinistom Vikijem Grošljem. Večer je zaznamovala premiera filma Bratje z igrišča – Začetek o slovenski moški odbojkarski reprezentanci. Na II. gimnaziji Maribor je gostoval indonezijski režiser Peter Taslim, avtor filma 23 sekund in brat hollywoodskega igralca Joeja Taslima. Dijaki so prek neposredne videopovezave spoznali glavnega igralca filma ter dobili vpogled v zakulisje mednarodne filmske produkcije.

Gala večer v Rogaški Slatini.

Cvetober nagrajencev.

Zaključni dan je v Rogaški Slatini minil v znamenju mini olimpijade, na kateri je sodelovalo več kot 600 otrok. Pridružili so se jim Brigita Bukovec, Janja Šegel, Jaka Primožič, Tjaša Vrtačič, Klemen Španring in Simon Hočevar. Mednarodni gostje iz Avstralije, Anglije, ZDA, Indonezije, Madžarske in Nizozemske so spoznavali tudi turistične in gospodarske znamenitosti kraja.

V Rogaški Slatini so pozdravili tudi zakonca Daneu: Katjo in Iva.

Vojko Korošec je čestital Petru Slatnarju.

Med zmagovalci festivala so bili 23 Seconds, This Is Not the Running Joke, The Lost Dream Team, Nothing but Blue, Breaking, Kickoff in The Bridge. Direktorjevo nagrado I Feel Slovenia je prejel slovenski film Bratje z igrišča – Začetek. ISFF Slovenija je v petih letih iz pogumne ideje zrasel v mednarodno skupnost, ki prek športa, filma in kulture povezuje ljudi, mesta in generacije. To se je zgodilo pod taktirko neumornega Vojka Korošca, ki mu je uspelo prepričati akterje in jih povezati v skupno zgodbo.