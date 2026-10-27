Nagrobniki govorijo

Bliža se obdobje, ko obiskujemo grobove. Jaz pa jih obiskujem tudi na svojih potovanjih. Nagrobna ornamentika izraža kulturo pa tudi značaj prebivalstva nekega kraja, in če se želiš intimneje približati zgodovini mesta, ki te je pritegnilo s svojim kulturnim izročilom, obiščeš njegovo pokopališče. Slog okraševanja nagrobnikov se spreminja z modo skozi čas, tako kot arhitekturni in oblikovalski stili, v vsakem obdobju pa so za posamezna območja značilne lokalne posebnosti.

Eno najlepših in najzanimivejših pokopališč, kar sem jih kdaj obiskala, je Pokopališče Glendalough v grofiji Wicklow na Irskem. Leži znotraj zgodnjesrednjeveškega samostanskega kompleksa na slikovitem pobočju med dvema rekama. Poleg nagrobnikov z obledelimi več stoletij starimi napisi in značilno keltsko ornamentiko s prepletajočimi se linijami stiliziranih simbolov so na njem tudi sodobni nagrobniki umrlih v zadnjem obdobju. Ti z nagrobnimi dodatki v obliki angelčkov in s pesmicami izkazujejo dobrodušno-hudomušni značaj tega simpatičnega naroda. Nekdo je preminulemu predniku na zadnje počivališče postavil celo kipce psa 'collieja' in ovčic – dobri stari collie tam rečejo zvestim ovčarjem.

Nanj so namestili sličico. Strašno fotografijo.

Vendar ni treba daleč, da naletimo na zanimivo nagrobno ornamentiko, kakršne nismo navajeni. Zgolj pol ure vožnje od slovenske meje, v istrskem Buzetu, sem občudovala stare nagrobne plošče s simbolom memento mori, mrtvaško lobanjo z dvema prekrižanima kostema. Nepoznavalec bi morda pomislil na piratsko zastavo, vendar gre za pogosto ornamentiko v obdobju baroka. V Istri se je razširila kot odgovor na protireformacijo. Cerkev je z nazornimi simboli na pokopališčih opominjala vernike na minljivost zemeljskega življenja (Spomni se, da moraš umreti) in neizogibnost božje sodbe.

V sodobni nagrobni ornamentiki pri nas prevladuje estetika minimalizma in zadržane elegance. Redkokdo se še odloči na nagrobno ploščo namestiti fotografijo svojca, kakor je bilo v navadi v osemdesetih, začelo pa se je v obdobju med obema vojnama. Ob misli na fotografijo na nagrobni plošči pa se vedno spomnim posebnega groba na pokopališču domačega mesta. Nanj so namestili sličico. Strašno fotografijo. Na njej so ostanki razkosanih teles, glava leži poleg odrezane noge, roke … V tej grobnici so pokopani ljudje, ki so nekoč davno umrli pod kolesi vlakov. Bili so tujci, sezonski migrantski delavci, iskalci zaposlitve. Siromaki torej, ki so umrli v tujem kraju, kjer jim nihče ni vedel imena. Fotografijo so na grob namestili za primer, če bi jih kdo kdaj iskal. Jih je kdo našel? Jih je kdo sploh iskal?