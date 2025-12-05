Naj diši po praznikih

Ko se leto bliža koncu, se domovi napolnijo s toplino, lučkami in vonjavami, ki pričarajo občutek udobja ter prazničnega pričakovanja. Namesto k sintetičnim osvežilnikom zraka se je bolje zateči k naravnim dišavam, ki bivališča obogatijo z nežnimi, pristnimi aromami. Cimet, pomaranča, klinčki, iglavci in vanilja so le nekatere izmed not, ki v hipu ustvarijo praznično razpoloženje in prikličejo domačnost in umirjenost. Ponujamo nekaj preprostih načinov, kako lahko z naravnimi sestavinami ustvarimo čaroben, dišeč dom za še bolj prijetne praznike.

Sveže vejice

Najprijetnejši in najbolj značilen praznični vonj se skriva v gozdovih ali pri prodajalcih naravnih prazničnih dreves. Naberimo nekaj vejic. Ne glede na vrsto iglavci oddajajo prijetno aromo. Vejice prepletimo v venčke, z njimi dopolnimo ikebane ali jih z okrasno pentljo povežimo v šopke in te razporedimo po domu. Z manjšimi lahko napolnimo dekorativno posodo, dodamo praznično figurico ali trak, kar bo polepšalo prostor in pričaralo prijetno vzdušje.

Za še intenzivnejši vonj vejice rahlo stisnemo ali z njimi podrgnemo po leseni površini, da sprostijo naravna aromatična olja.

V vodi skuhamo decembrske začimbe. FOTO: Olga Buntovskih/Getty Images

Dišeči lonec

Pred prihodom gostov lonček napolnimo z vodo, dodajmo cimet, rezine limone ali pomaranče, suhe ali sveže brusnice in rožmarin. Segrevajmo do vretja, nato pa ogenj zmanjšajmo na minimum. Para iz lončka bo napolnila prostor z vonjem, ki je topel, prijeten in prazničen.

Poigramo se lahko z drugimi začimbami in zelišči, ki jih imamo doma. Dodamo lahko ingver, muškatni orešček ali lovorjev list in ustvarimo svojo edinstveno mešanico vonjav.

Lonec s še vročo vsebino postavimo v dnevno sobo ali na hodnik, da se bo vonj razširil po vsem stanovanju ali hiši.

Pomaranče z začimbami

Ta dekoracija je hkrati dišava in estetski dodatek. Pomaranče okrasimo z nageljnovimi žbicami. Uporabne so sveže ali suhe pomaranče: sveže prebodemo z začimbami ali pa te dodamo suhim sadežem. Prve bodo obstale nekaj tednov, suhe pa praktično neomejeno dolgo.

Poskusimo lahko z različnimi začimbami in kombinacijami, na primer z dodatkom cimetovih palčk ali majhnih zvezdic zvezdnatega janeža.

Vejice svežih iglavcev, cimet, zvezdasti janež in suhe pomaranče pričarajo praznični vonj. FOTO: Nellisyr/Getty Images

Storži s prazničnimi olji

Manjši ali srednje veliki borovi storži, zbrani v lični posodi, so čudovita dekoracija in hkrati odličen način za ustvarjanje prazničnega vonja. Med njihove luske nakapljajmo nekaj kapljic eteričnega olja z vonjem, ki spominja na praznike, na primer pomaranče, cimeta ali klinčkov. Prijeten vonj se bo nežno širil po prostoru in ga napolnil s toplino in prazničnim vzdušjem.

Uporabimo lahko eno vrsto olja ali ustvarimo lastno mešanico in tako poskrbimo za edinstveno aromo, storže pa postavimo blizu radiatorja, kjer bodo še intenzivneje sproščali vonj.

Z naravnimi sestavinami ustvarimo čaroben, dišeč dom za še bolj prijeten praznični čas.

Praznični potpuri

Še en enostaven način, kako napolniti dom s prazničnimi vonji, je mešanica suhih citrusov, začimb in oreščkov v dekorativni posodi. Uporabimo posušene rezine pomaranč, limon ali limet, nageljnove žbice, cimetove palčke, zvezdasti janež in suhe jabolčne krhlje. Ta mešanica lepo diši in je hkrati estetsko privlačna ter lepo okrasi mizo, mizico ali kuhinjski pult.

Vonj bo še intenzivnejši, če bomo na mešanico nakapljali nekaj kapljic eteričnega olja pomaranče, smreke ali cimeta.