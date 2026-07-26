Naj ne pusti trajnih sledi

Kreme za sončenje so nepogrešljiv del poletja, poleg učinkovite zaščite kože pa lahko povzročijo tudi neprijetno težavo: trdovratne rumene ali rjavkaste madeže na oblačilih, kopalkah in celo oblazinjenem pohištvu. Vsebujejo namreč sestavine, kot je avobenzon, ki ob stiku z minerali v vodi oksidirajo in povzročijo obarvanje tkanin. Dobra novica je, da madeži niso nujno trajni.

Kako odstranimo sveže madeže kreme za sončenje? Najprej z robom topega noža ali plastične kartice previdno odstranimo odvečno kremo. Madeža pri tem ne smemo drgniti, saj bi se izdelek tako le prenesel globlje v vlakna tkanine, kar bi otežilo odstranjevanje.

Višek kreme z oblačila odstranimo, madeža ne drgnemo.

Pred pranjem oblačila je priporočljivo predhodno obdelati vse vidne madeže in območja, kjer je krema najverjetneje ostala, denimo na ovratniku. Na madež nanesemo manjšo količino encimskega odstranjevalca madežev ali močnejšega detergenta za perilo ter ga nežno vtremo s prsti ali mehko krtačko. Sredstvo naj učinkuje petnajst minut, nato oblačilo operemo v skladu z navodili na etiketi.

Pomaga raztopina alkoholnega kisa ali limoninega soka v razmerju ena proti ena. FOTO: Cavan Images/Getty Images

Če gre za tkanino, ki je primerna le za kemično čiščenje, oblačilo čim prej odnesemo v čistilnico in pojasnimo, da gre za madež kreme za sončenje, saj bodo tako lažje izbrali najučinkovitejši način odstranjevanja.

Madeži se lahko pojavijo tudi na oblazinjenem pohištvu. V tem primeru pripravimo raztopino iz ene čajne žličke tekočega detergenta za pomivanje posode, ene jedilne žlice alkoholnega kisa in ene skodelice tople vode. V raztopino pomočimo krpo iz mikrovlaken ali gobico ter nežno očistimo mastni madež. Čistilo pustimo delovati približno pet minut, nato površino obrišemo s čisto vlažno krpo, da odstranimo ostanke mila. Tkanino na koncu pustimo, da se posuši.

Potrpljenje in pripravki

Če madeža ne odstranimo takoj, lahko sčasoma porumeni ali porjavi, njegovo odstranjevanje pa zahteva nekoliko več potrpljenja in pripravkov. Eden teh je raztopina kisa ali limoninega soka. Alkoholni kis ali limonin sok zmešamo z vodo v razmerju ena proti ena. Raztopino z gobico nanesemo na madež in tkanino dobro prepojimo. Nato jo postavimo na sončno mesto ter pustimo delovati najmanj pol ure. Oblačilo na koncu operemo kot običajno.

Pomagamo si lahko z vodikovim peroksidom. Eno jedilno žlico svežega triodstotnega vodikovega peroksida zmešamo z dvema jedilnima žlicama hladne vode. Raztopino nanesemo na madež in ga nežno popivnamo. Ko se tkanina posuši, preverimo rezultat. Če je madež še vedno viden, postopek ponovimo, šele nato oblačilo operemo.

Gobico pomočimo v pripravljeno raztopino, z njo navlažimo madež in pustimo, da se posuši na zraku. FOTO: Nata Dietrich/Getty Images

V približno štirih litrih zelo tople vode lahko raztopimo četrt skodelice belila na osnovi kisika v prahu. Prašek mora biti popolnoma raztopljen. Oblačilo potopimo v raztopino in ga pustimo namakati najmanj osem ur oziroma čez noč. Nato ga operemo kot običajno. Če madež ostane, postopek namakanja ponovimo. Enak postopek lahko uporabimo tudi pri oblazinjenem pohištvu. Gobico pomočimo v pripravljeno raztopino, z njo navlažimo madež in pustimo, da se tkanina posuši na zraku. Po potrebi postopek večkrat ponovimo.

Če nobena od omenjenih metod ni uspešna, lahko v skrajnem primeru uporabimo odstranjevalec rje, ki vsebuje oksalno kislino. Večina teh izdelkov je na voljo v obliki razpršila. Madež dobro navlažimo, pustimo sredstvo delovati približno petnajst minut, nato oblačilo operemo na običajen način.