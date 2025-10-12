  • Delo d.o.o.
DOM

Naj zadiši po jeseni

Aroma buč, jabolk, pomaranč in cimeta spominja na tople večere v varnem zavetju doma.
Po jeseni bo dišalo, če bomo v dom prinesli storže, jim dodali cimetove palčke, tudi zvezdasti janež. FOTO: Povareshka/Getty Images

Uživajte v jeseni. FOTO: Deagreez/Getty Images

Brez svečk ne gre. FOTO: Olga Yastremska/Getty Images
Po jeseni bo dišalo, če bomo v dom prinesli storže, jim dodali cimetove palčke, tudi zvezdasti janež. FOTO: Povareshka/Getty Images
Uživajte v jeseni. FOTO: Deagreez/Getty Images
Mateja Florjančič
 12. 10. 2025 | 17:00
4:22
A+A-

Nekaj je v jesenskih vonjavah: toplina, nostalgija, občutek udobja. Aroma buč, jabolk, cimeta in mošta nas spominja na menjavo letnih časov, na pohajkovanja po pisani naravi in na tople večere v varnem zavetju doma. Da bo v njem res pravo vzdušje, je tukaj nekaj idej, kako z jesenjo odišaviti dom.

Sveče so klasika

Sveže pečena pita ni le okusna, ampak tudi čudovito odišavi dom. Jabolčna ali bučna v skladu z letnim časom razvaja vsa čutila. Če niste ljubitelj sladkega, lahko spečete zeliščni kruh z rožmarinom, žajbljem ali timijanom. Vonj bo nežen, a bogat in naravno topel.

Dišeče sveče so jesenska klasika. Tiste z lesenim stenjem ob gorenju rahlo prasketajo in tako pričarajo občutek večera ob kaminu. Izberite takšne iz naravnih materialov in z vonjem po jesenskih začimbah ali toplem mošusu.

Ko si zaželite ustvariti prijetno vzdušje, v posodi zavrite nekaj vode, dodajte olupke pomaranče, rožmarin, cimetove palčke, klinčke in malo vanilje. Pustite, da se mešanica počasi kuha. Toplina in vonj se bosta razširila po vsem domu.

Izparilniki z eteričnimi olji so odličen pripomoček za odišavljenje doma. Uporabite olja cedre, sandalovine, klinčkov, ingverja ali vanilje. Naravne dišave vas ne bodo razočarale.

Domač potpuri

Jesenske cvetlične dekoracije niso le lepe na pogled, pogosto tudi prijetno dišijo. Kombinacije ognjiča, rožmarina, lovora, žajblja in sezonskega cvetja bodo vaš dom napolnile s svežino in subtilnim vonjem narave.

Za domač potpuri zberite naravne jesenske materiale: borove storže, posušena jabolka, cimetove palčke, suhe rezine pomaranče in želode. Pokapajte jih z eteričnim oljem cimeta, pomaranče ali cedre ter vse skupaj razporedite po lepih posodicah. Takšen potpuri je dekorativen, trajen in popoln tudi kot darilo.

Po jeseni bo dišalo, če bomo v dom prinesli storže, jim dodali cimetove palčke, tudi zvezdasti janež. FOTO: Povareshka/Getty Images
Majhne tekstilne vrečke, polnjene z začimbami ali cedrovimi ostružki, lahko postavite v omare, predale, med blazine ali pod vzglavnike. Vonj se bo sproščal počasi, diskretno in trajno. V nasprotju s potpurijem, ki je razstavljen na vidnem mestu, so dišeče vrečke skrite, a zelo učinkovite.

Majhne tekstilne vrečke, polnjene z začimbami ali cedrovimi ostružki, lahko postavite v omare, predale.

Jesensko vzdušje v dom prikličite z uporabo suhih vencev. Uporabite lahko lovorjev list, rožmarin, žajbelj, suhe cvetove ognjiča ali sončnic ter palčke cimeta, ki služijo tudi kot dekoracija. V takšne aranžmaje lahko diskretno dodate nekaj kapljic eteričnega olja, tako se bo vonj sproščal dlje in bo prostor napolni s toplino jesenskih tonov.

Čisto in dišeče

Eden najpreprostejših načinov za dodatek jesenskega pridiha je menjava običajnega tekočega mila za roke s takim, ki diši po jeseni. Izberite milo z vonjem po kostanjih, bučah, vanilji, cimetu ali klinčkih. Vsakič, ko si boste umili roke, bo prostor napolnjen s prijetno, toplo aromo.

Tudi običajen detergent za pranje perila lahko zamenjate denimo s takim z vonjem sandalovine, cedre ali toplih začimb. Vaša oblačila, posteljnina in vsi tekstilni dodatki bodo zadišali po jeseni.

Uživajte v jeseni. FOTO: Deagreez/Getty Images
Če čistila pripravljate sami, jim dodajte nekaj kapljic eteričnega olja ali te nakapljajte na filter sesalnika. Najboljši so vonji pomaranče, cimeta, vanilje ali muškatnega oreščka.

Za hitro osvežitev prostora si lahko pripravite preprost naravni osvežilec zraka. V plastenki z razpršilom zmešajte deciliter destilirane vode, žlico alkohola (na primer vodke) ter od deset do petnajst kapljic eteričnega olja z jesenskim pridihom, kot so pomaranča, cimet, bor ali vanilja. Z mešanico popršite prostor, posteljnino ali zavese in tako v hipu ustvarite prijetno aromatično vzdušje.

