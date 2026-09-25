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Najbolj trmasta znamenja

Katera znamenja zodiaka so znana po svoji nepopustljivosti.
Vodnarji so pogosto pionirji na svojih področjih, saj se ne bojijo izstopati iz množice in slediti svojim prepričanjem. FOTO: We Are/Getty Images

Vodnarji so pogosto pionirji na svojih področjih, saj se ne bojijo izstopati iz množice in slediti svojim prepričanjem. FOTO: We Are/Getty Images

Bikova trma ni nujno slaba, pogosto ga prav ta lastnost pripelje do uspeha, saj se ne preda zlahka. FOTO: Ben Welsh/Getty Images

Bikova trma ni nujno slaba, pogosto ga prav ta lastnost pripelje do uspeha, saj se ne preda zlahka. FOTO: Ben Welsh/Getty Images

Lev je naravni voditelj, vztrajnost in trma mu pogosto pomagata doseči velike uspehe. FOTO: J Studios/Getty Images

Lev je naravni voditelj, vztrajnost in trma mu pogosto pomagata doseči velike uspehe. FOTO: J Studios/Getty Images

Vodnarji so pogosto pionirji na svojih področjih, saj se ne bojijo izstopati iz množice in slediti svojim prepričanjem. FOTO: We Are/Getty Images
Bikova trma ni nujno slaba, pogosto ga prav ta lastnost pripelje do uspeha, saj se ne preda zlahka. FOTO: Ben Welsh/Getty Images
Lev je naravni voditelj, vztrajnost in trma mu pogosto pomagata doseči velike uspehe. FOTO: J Studios/Getty Images
Delo UI
 25. 9. 2026 | 18:00
3:49
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Astrologija je od nekdaj del naše kulture in vsakodnevnega življenja. Mnogi izmed nas se radi poigravamo z mislijo, da naš horoskopski znak vpliva na naš značaj, vedenje in celo usodo. Med vsemi značilnostmi, ki jih pripisujemo različnim znakom zodiaka, je ena še posebej zanimiva – trma. Ta je lahko dvorezen meč – po eni strani nas lahko pripelje do velikih uspehov, po drugi pa nas lahko ovira pri sprejemanju novih idej in prilagajanju spremembam. Ne glede na to, ali verjamemo v astrologijo ali ne, je zanimivo opazovati, kako se različne značilnosti zodiakalnih znamenj odražajo v naših življenjih. Katera astrološka znamenja so torej najbolj trmasta in zakaj?

Kralj trme

Ko govorimo o trmi, se bik brez dvoma uvršča na sam vrh seznama. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so znani po svoji vztrajnosti in nepopustljivosti. Ko si bik nekaj zada, ga je zelo težko prepričati o nasprotnem. Ta zemeljski znak je zelo praktičen in realističen, kar pomeni, da se redko premisli, če je prepričan o svojem prav. Njegova trma pa ni nujno slaba, saj ga pogosto prav ta lastnost pripelje do uspeha, ker se ne preda zlahka.

Bikova trma ni nujno slaba, pogosto ga prav ta lastnost pripelje do uspeha, saj se ne preda zlahka. FOTO: Ben Welsh/Getty Images
Bikova trma ni nujno slaba, pogosto ga prav ta lastnost pripelje do uspeha, saj se ne preda zlahka. FOTO: Ben Welsh/Getty Images

Nepopustljivi bojevnik

Oven je ognjeno znamenje, ki je znano po svoji energiji, odločnosti in vztrajnosti. Ko se oven nečesa loti, gre do konca, ne glede na ovire, ki se mu postavijo na pot. Njegova trma je pogosto povezana z njegovo strastjo in željo po doseganju ciljev. Ovni so naravni voditelji, ki ne marajo, da jih kdor koli ustavi ali omejuje. Čeprav je lahko njihova trma včasih naporna za okolico, jim pogosto pomaga, da dosežejo velike stvari.

Strasten in neomajen

Škorpijoni so znani po svoji intenzivnosti in strasti, kar se odraža tudi v njihovi trmi. Ko si škorpijon nekaj zada, ga je skoraj nemogoče prepričati o nasprotnem. Ta vodni znak je zelo odločen in vztrajen, vztrajal bo do konca, ne glede na to, kako težka je pot. Njegova trma je pogosto povezana z njegovo močno čustveno naravo, ki ga žene naprej. Škorpijoni so znani tudi po zvestobi, to pomeni, da bodo vedno stali za svojimi odločitvami in ljudmi, ki jih imajo radi.

Trma je lahko dvorezen meč – po eni strani nas lahko pripelje do velikih uspehov, po drugi pa nas lahko ovira pri prilagajanju spremembam.

Ponosni in vztrajni

Lev, še eno ognjeno znamenje, je znan po svojem ponosu in samozavesti. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so pogosto zelo trmasti, saj verjamejo vase in v svoje sposobnosti. Njihova trma izhaja iz njihovega močnega občutka za pravičnost in želje po tem, da bi bili vedno v ospredju. Lev je naravni voditelj, ki ne mara, da ga kdor koli omejuje ali mu narekuje, kaj naj počne. Vztrajnost in trma mu pogosto pomagata doseči velike uspehe, saj se ne preda zlahka.

Lev je naravni voditelj, vztrajnost in trma mu pogosto pomagata doseči velike uspehe. FOTO: J Studios/Getty Images
Lev je naravni voditelj, vztrajnost in trma mu pogosto pomagata doseči velike uspehe. FOTO: J Studios/Getty Images

Inovativni upornik

Vodnarji so znani po neodvisnosti in inovativnosti. Ta zračni znak je pogosto zelo trmast, ko gre za njegove ideale in prepričanja. Rojeni v tem znamenju so uporniki po naravi, ki ne marajo, da jim kdor koli narekuje, kaj naj mislijo ali kako naj ravnajo. Njihova trma je pogosto povezana z njihovo željo po spremembah in izboljšavah, to pa pomeni, da bodo vztrajali pri svojih idejah, ne glede na to, kako nenavadne ali radikalne se zdijo drugim. Vodnarji so pogosto pionirji na svojih področjih, saj se ne bojijo izstopati iz množice in slediti svojim prepričanjem.

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